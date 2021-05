Tv-maker Bartel Van Riet slaat een nieuwe weg in. Samen met twee jeugdvrienden heeft hij Caban opgericht dat zich specialiseert in houten constructies om dichter bij de natuur te leven. 'We zijn zelf echte buitenrotten. We betrekken dat groene leven mee in het ontwerp.'

In de eigen tuin of een bos, aan een vijver in het groen of bovenop een berg: overal kunnen buitendromen gerealiseerd worden. Toch is niet elke buitenmens tevreden met een tent in de gietende regen of een caravan tijdens een windhoos. Daar wil Caban de oplossing bieden. Het jonge bedrijf van tv-maker Bartel Van Riet met zijn jeugdvrienden Tom Van Doninck en Joris Van Leemputte creëert houten gebouwen om dichter bij de natuur te leven. Hun expertise in houtbouw, projectontwikkeling en buitenleven komt perfect samen in Caban.

Joris Van Leemputte, Bartel Van Riet en Tom Van Doninck © Caban

'Het voorbije coronajaar werd duidelijk dat mensen nood hadden aan een extra ruimte', zegt Van Riet. 'Bij gebrek aan verre reizen, wilden mensen profiteren van het lokale buitenleven. Sommigen lieten een zwembad graven, anderen een extra gebouw. Als tuinaannemer kreeg ik echt meer vraag naar zulke buitenruimtes. Zo kwamen we op het idee om het buitenleven naar een hoger niveau te tillen.'

Het resultaat is een concept met oog voor gezelligheid gekoppeld aan functionaliteit en het natuurverhaal. De constructies kunnen gebruikt worden als poolhouse, werkruimte of een heus huis-in-de-tuin. 'We bouwen dan ook echt volgens de bestaande woningnormen', zegt Van Doninck. 'Ze zijn dus goed geïsoleerd, hebben dubbele beglazing, zijn energiezuinig...'

De cabans zijn verkrijgbaar in zes basismodellen. Maar eigenlijk kan alles, zegt het drietal. 'Die basis is een leidraad om het concept niet te ingewikkeld te maken. We kunnen op vraag natuurlijk veel aanpassen, gaande van alle flexibele elementen zoals de ramen en aankleding tot custom made cabans. Dan is 'the sky the limit'.'

'We zijn zelf drie buitenrotten', zegt Van Riet. 'Het belangrijkste is dus dat we het groene leven in het ontwerp trekken. De sfeer die een caban uitstraalt, is een sfeer die we zelf willen zien. Daarom werken we met grote ramen, zijn er zitbanken aan die vensters, kunnen andere ramen volledig geopend worden. Ja, we zijn fier op het resultaat.'

Nochtans zijn er het voorbije jaar wel wat gelijkaardige zaken gestart. Toch zouden de vrienden niet zeggen dat ze rechtstreeks de concurrentie aangaan. 'We onderscheiden ons van de neutrale kottekes en tuinhuizen', zegt Van Riet. 'Ik zou eerder een vergelijking maken met tiny houses, want ook bij ons is alles aanwezig. Wel iets minder steriel en clean. Dat willen we absoluut niet.'

. © Caban

Hoewel het idee al even rijpt, is de onderneming officieel pas anderhalve maand gestart. Intussen worden de eerste cabans verkocht. 'Ik denk dat het een meerwaarde is dat we mensen ontzorgen', zegt Van Doninck. 'Ons team covert alle aspecten van de bouw. We zijn het aanspreekpunt en kunnen intern alles organiseren.'

Ook de toekomst zien de ondernemers rooskleurig. 'Als we niet overtuigd waren van ons idee hadden we deze investering niet gedaan', klinkt het unisono. 'We kunnen hoge toppen scheren. Door het afgelopen jaar zijn de geesten van mensen ook gerijpt. Het buitenleven is hoe langer hoe belangrijker geworden. Wij bieden een oplossing om de tijd die mensen buiten spenderen nog aangenamer te maken.'

