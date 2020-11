Een evenwicht vinden tussen werk en stijlvol leven: in deze rubriek vragen we ondernemers hoe zij het klaarspelen. Deze week legt Stéphanie Van Beneden uit hoe ze in keramiek haar tweede adem vond na een burn-out. 'Mijn handen in de aarde steke was een soort therapie.'

Na veertien jaar in de financiële sector botst Stéphanie Van Beneden op haar eigen grenzen en belandt in een ernstige burn-out. Na enkele maanden biedt een vriendin van haar moeder aan om samen naar een pottenbakles te gaan. 'Ik zei tegen mezelf: perfect, ik ga met wat oude dames pottenbakken, geweldig. Maar wanhopig als ik was, kon ik me niet slechter voelen dan ik al deed, dus ben ik gevolgd.'

Het blijkt liefde op het eerste gezicht. De volgende dag plundert Van Beneden een winkel die alles aanbiedt wat ze nodig heeft. Voluit en gepassioneerd stort ze zich in haar nieuwe leven. Na haar wedergeboorte is een terugkeer naar de financiën onmogelijk.

De kunstenares wil zich zoveel mogelijk diversifiëren en bewandelt daarom verschillende paden: beeldhouwkunst, keramiek, kaarsen... Ze wil volledig van haar kunst kunnen leven. Maar die sector wordt extreem hard geraakt door de huidige crisis. 'Vroeger werden mijn werken verkocht in een paar winkels. Die zijn nu gesloten en verkeren in moeilijkheden. Normaal zou ik in december ook elk weekend kerstmarkten afschuimen, maar die zijn allemaal geannuleerd.'

Kleine designers moeten zich dus noodgedwonen tot hun eigen of andere webshops wenden. Het zijn er echter zoveel dat het moeilijk is om het tempo bij te houden en te weten hoe men zich moet positioneren. Bovendien gaat vakmanschap gepaard met emotie en sensatie. 'Potentiële kopers willen graag een stuk aanraken voor ze het kopen. Ze willen zich voorstellen hoe ze er 's morgens koffie in schenken. Dat is nu niet mogelijk.'

Hoe combineer je werk en privé?

Van Beneden: 'Ik heb mijn werkplaats thuis en dat is erg handig. Als ik een kwartiertje of een hele middag heb, kan ik er makkelijk naartoe gaan. Ondertussen draai ik twee machines was in mijn privé. Door mijn atelier thuis te hebben, kan ik de twee makkelijker combineren.'

Vandaag zijn we constant bereikbaar. Ga je af en toe bewust offline?

Van Beneden: 'Mocht het mogelijk zijn, leefde ik van mijn kunst. Ik hou ervan om met mijn handen in de klei te wroeten. Van het hele proces vind ik dat nog steeds het leukste deel: de creatie en het prille begin. Simpelweg mijn handen aan het werk zetten.'

Welke kleren trek je aan om te werken?

Van Beneden: 'Ik hou van deze vraag (lacht). Er zijn voor- en nadelen aan mijn atelier in huis te hebben. Ik word volledig vuil als ik aan het werk ben, dus blijf ik vaak in mijn pyjama. Ik maak mezelf altijd wijs dat ik daarna een douche zal nemen en me zal aankleden. Het eerlijke antwoord is dus dat ik in pyjama of comfortabele kleren werk.'

Stéphanie Van Beneden © .

Hoe haal je voldoening uit je werk?

Van Beneden: 'Als het om mijn beeldhouwkunst gaat, is dat het moment dat mensen naar mijn tentoonstellingen komen en ze me vertellen dat het lijkt alsof mijn creaties naar hen terugkijken (Stéphanie beeldhouwt dieren, nvdr), dat ze levend zijn. Mensen moeten de emoties voelen die ik heb proberen overbrengen.

'Voor mijn keramiek ligt dat anders. Thee of koffie smaakt 's morgen beter als het wordt geserveerd in een kopje dat je zelf hebt gemaakt of waarvan je de maker kent. Veel mensen sturen me foto's van hun koffie en het is echt leuk om te beseffen dat ik een deel van hun dagelijkse leven uitmaak.'

Wat is voor jou het toppunt van luxe?

Van Beneden: 'Niet meer hoeven tellen. Weten dat het einde van de maand goed zal gaan, zonder financiële moeilijkheden.'

Wat wil je op professioneel vlak nog bereiken?

Van Beneden: 'Mijn beelden over de hele wereld verkopen.'

Wat is de belangrijkste les uit je carrière?

Van Beneden: 'Ik heb het op de harde manier geleerd, maar helaas moet ik geduld hebben. Ik denk dat dat geen geheim is. Dat is niet mijn beste eigenschap.'

