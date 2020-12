Een evenwicht vinden tussen werken en stijlvol leven: in deze rubriek vragen we ondernemers hoe zij het klaarspelen. Deze week laat Pierre Hennen ons de ware smaak van brood herontdekken. 'Mijn doel? Mijn klanten gelukkig maken.'

Als kleinzoon van een warme bakker is Pierre Hennen (26) gepassioneerd door brood. Hij heeft altijd geweten dat hij in de voetsporen van zijn grootvader zou treden en van zijn passie zijn beroep zou maken. Totdat coeliakie - glutenintollerantie - bij hem werd vastgesteld. Viel zijn passie te combineren met zijn allergie? Hennen: 'Ik wil de wereld bewijzen dat goed brood bakken mogelijk is zonder die verdomde gluten.'

Na zijn managementstudies aan de HEC business school, diverse reizen en uitgebreid onderzoek naar glutenvrije (en lactosevrije) baktechnieken, startte de jongeman uit Theux, nabij Luik, zijn avontuur. Hij richtte bakkerij l'Alternative op en bakte zijn eerste broden in april 2019. Na iets meer dan een jaar verhuisde hij naar een gloednieuwe werkplaats. Daar maakt hij verschillende zuurdesembroden met alternatieve meelsoorten uit de biologische landbouw, maar ook veel gebak en andere zoetigheden.

Zijn doel? Klanten de ware smaak van brood laten herontdekken. Ook tijdens de eindejaarsperiode van dit gekke jaar. Hij moet zich in bochten wringen om aan de vraag naar zijn traditionele broden, gebakjes en kerststronken te voldoen.

Hoe combineer je werk en privé?

Hennen: 'In het begin was het niet gemakkelijk. Nu beginnen we langzaam een ritme te vinden. Ik heb geïnvesteerd in machines waardoor ik een comfortabeler bakschema kan volgen. Ik hoef nu niet langer 's nachts te werken. Ik start rond 8 uur in de ochtend en werk tot ongeveer 18 uur. Zo kan ik mijn werkdag beter afstemmen op die van mijn partner Judith die lerares is. We hebben dus nog steeds wat vrije tijd samen. Judith helpt me ook regelmatig in de bakkerij. We hebben nog altijd onze kleine momenten samen. Dat is erg leuk.'

Pierre Hennen © .

Vandaag zijn we constant bereikbaar. Ga je af en toe bewust offline?

Hennen: 'Voor mij ligt dat moeilijk. Ik ben op alle fronten bereikbaar: Facebook, Instagram, mails, nieuwsbrieven, etc... Zeker in de beginperiode was het niet altijd makkelijk om offline te zijn. Nu heb ik een zeer veeleisende partner die me vraagt om offline te gaan en, dankzij haar, denk ik dat ik er steeds beter in word (lacht).

In de toekomst wil ik dat nog beter doen en mijn gsm vaker aan de kant laten. Ik heb ook overal automatische berichten ingesteld om klanten te waarschuwen dat ik niet iedereen binnen vijf minuten kan beantwoorden en dat de informatie op de website beschikbaar is. Sinds ik dit gedaan heb, voel ik me veel beter. Ik voel me niet langer verplicht om non-stop berichten te beantwoorden.'

Welke kleren trek je aan om te werken?

Hennen: 'Ik heb een mooie bakkersoutfit: pied-de-poulebroek, een wit koksjasje en mooie jeansschorten als we echt vies worden. En omdat het op dit moment niet erg warm is in de werkplaats, draag ik er nog wat kleren onder. Het is nu maar 10 graden in de werkplaats. Dat is écht koud (lacht).'

Hoe haal je voldoening uit je werk?

Hennen: 'In de eerste plaats door de feedback van klanten. Als die blij zijn en me dat laten weten via een berichtje kan mijn dag niet meer stuk. Idem voor nieuwe klanten die net mijn brood of gebak hebben ontdekt. Die zijn vaak verbaasd en blij om de smaken en texturen te vinden die ze lange tijd moesten missen. Voor mij is de grootste bron van voldoening te weten dat we mensen gelukkig maken.'

Wat is voor jou het toppunt van luxe?

Hennen: 'Elke ochtend opstaan en doen waar ik van hou.'

. © .

Wat wil je op professioneel vlak nog bereiken?

Hennen: 'Ik heb mijn doel al bereikt (lacht). Ik wil mijn klanten tevreden stellen en hen goede producten aanbieden. Nu, hoe meer mensen we gelukkig kunnen maken, hoe beter.

'Natuurlijk heb ik ambities, maar mijn doel is niet om te groeien tot een reusachtig bedrijf. Ik vind het belangrijker om alles kleinschalig te houden. Zo kan ik al mijn broden zelf blijven maken. Als je te veel en te snel groeit, heb je de neiging om industriëler te worden en kwaliteit te verliezen. Zowel op het vlak van producten als klantenservice. Dat persoonlijke contact met klanten is ook een van mijn prioriteiten. Ze moeten de man achter het brood kennen.'

Wat is de belangrijkste les uit je carrière?

Hennen: 'Ik ben vaak gestrest. Ik blijf mezelf inprenten dat "alles altijd goed is". Het is een mantra dat ik herhaal. Uiteindelijk is het simpel: als je op het juiste spoor zit, voelt alles goed.'

Als kleinzoon van een warme bakker is Pierre Hennen (26) gepassioneerd door brood. Hij heeft altijd geweten dat hij in de voetsporen van zijn grootvader zou treden en van zijn passie zijn beroep zou maken. Totdat coeliakie - glutenintollerantie - bij hem werd vastgesteld. Viel zijn passie te combineren met zijn allergie? Hennen: 'Ik wil de wereld bewijzen dat goed brood bakken mogelijk is zonder die verdomde gluten.'Na zijn managementstudies aan de HEC business school, diverse reizen en uitgebreid onderzoek naar glutenvrije (en lactosevrije) baktechnieken, startte de jongeman uit Theux, nabij Luik, zijn avontuur. Hij richtte bakkerij l'Alternative op en bakte zijn eerste broden in april 2019. Na iets meer dan een jaar verhuisde hij naar een gloednieuwe werkplaats. Daar maakt hij verschillende zuurdesembroden met alternatieve meelsoorten uit de biologische landbouw, maar ook veel gebak en andere zoetigheden. Zijn doel? Klanten de ware smaak van brood laten herontdekken. Ook tijdens de eindejaarsperiode van dit gekke jaar. Hij moet zich in bochten wringen om aan de vraag naar zijn traditionele broden, gebakjes en kerststronken te voldoen. Hoe combineer je werk en privé?Hennen: 'In het begin was het niet gemakkelijk. Nu beginnen we langzaam een ritme te vinden. Ik heb geïnvesteerd in machines waardoor ik een comfortabeler bakschema kan volgen. Ik hoef nu niet langer 's nachts te werken. Ik start rond 8 uur in de ochtend en werk tot ongeveer 18 uur. Zo kan ik mijn werkdag beter afstemmen op die van mijn partner Judith die lerares is. We hebben dus nog steeds wat vrije tijd samen. Judith helpt me ook regelmatig in de bakkerij. We hebben nog altijd onze kleine momenten samen. Dat is erg leuk.'Vandaag zijn we constant bereikbaar. Ga je af en toe bewust offline?Hennen: 'Voor mij ligt dat moeilijk. Ik ben op alle fronten bereikbaar: Facebook, Instagram, mails, nieuwsbrieven, etc... Zeker in de beginperiode was het niet altijd makkelijk om offline te zijn. Nu heb ik een zeer veeleisende partner die me vraagt om offline te gaan en, dankzij haar, denk ik dat ik er steeds beter in word (lacht). In de toekomst wil ik dat nog beter doen en mijn gsm vaker aan de kant laten. Ik heb ook overal automatische berichten ingesteld om klanten te waarschuwen dat ik niet iedereen binnen vijf minuten kan beantwoorden en dat de informatie op de website beschikbaar is. Sinds ik dit gedaan heb, voel ik me veel beter. Ik voel me niet langer verplicht om non-stop berichten te beantwoorden.'Welke kleren trek je aan om te werken?Hennen: 'Ik heb een mooie bakkersoutfit: pied-de-poulebroek, een wit koksjasje en mooie jeansschorten als we echt vies worden. En omdat het op dit moment niet erg warm is in de werkplaats, draag ik er nog wat kleren onder. Het is nu maar 10 graden in de werkplaats. Dat is écht koud (lacht).'Hoe haal je voldoening uit je werk?Hennen: 'In de eerste plaats door de feedback van klanten. Als die blij zijn en me dat laten weten via een berichtje kan mijn dag niet meer stuk. Idem voor nieuwe klanten die net mijn brood of gebak hebben ontdekt. Die zijn vaak verbaasd en blij om de smaken en texturen te vinden die ze lange tijd moesten missen. Voor mij is de grootste bron van voldoening te weten dat we mensen gelukkig maken.'Wat is voor jou het toppunt van luxe?Hennen: 'Elke ochtend opstaan en doen waar ik van hou.'Wat wil je op professioneel vlak nog bereiken?Hennen: 'Ik heb mijn doel al bereikt (lacht). Ik wil mijn klanten tevreden stellen en hen goede producten aanbieden. Nu, hoe meer mensen we gelukkig kunnen maken, hoe beter. 'Natuurlijk heb ik ambities, maar mijn doel is niet om te groeien tot een reusachtig bedrijf. Ik vind het belangrijker om alles kleinschalig te houden. Zo kan ik al mijn broden zelf blijven maken. Als je te veel en te snel groeit, heb je de neiging om industriëler te worden en kwaliteit te verliezen. Zowel op het vlak van producten als klantenservice. Dat persoonlijke contact met klanten is ook een van mijn prioriteiten. Ze moeten de man achter het brood kennen.'Wat is de belangrijkste les uit je carrière?Hennen: 'Ik ben vaak gestrest. Ik blijf mezelf inprenten dat "alles altijd goed is". Het is een mantra dat ik herhaal. Uiteindelijk is het simpel: als je op het juiste spoor zit, voelt alles goed.'