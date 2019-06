Amazon gaat klanten helpen om de perfecte kledij te vinden. Daarvoor lanceert de internetgigant 'StyleSnap'. Die app gebruikt artificiële intelligentie om klanten te helpen makkelijker te shoppen.

U herkent het vast wel: een acteur, het model op de cover van een magazine of simpelweg een voorbijganger draagt een kledingstuk waar u al lang naar op zoek bent. De persoon in kwestie aanspreken, is onmogelijk of nogal gek. En u hebt ook de tijd niet om urenlang het wereldwijde web af te schuimen. Enter: StyleSnap, de nieuwe app van Amazon. De nieuwe technologie werd onthuld op de Re: MARS-conferentie van het e-retailer.

Het principe achter de app is vergelijkbaar met dat van muziekapp Shazam. Daar moet je een stuk van een lied opnemen om de titel en uitvoerder te ontdekken. Gebruikers van StyleSnap daarentegen maken een foto van het kledingstuk in kwestie. Dat beeld kunnen ze vervolgens uploaden in de app, waarna die vergelijkbare items selecteert uit het aanbod van - hoe kan het ook anders - Amazon.

Zoek en match

'Als een gebruiker zijn afbeelding uploadt, gebruikt de app artificiële intelligentie om verschillende kenmerken van het kledingstuk te identificeren. Zo kan het bijvoorbeel gecategoriseerd worden onder jurk of shirt', zegt CEO consumenten Jeff Wilke. 'Dan gaan we op zoek naar een match met de kledingstukken die beschikbaar zijn op onze website.'De app zou ook rekening houden met de prijs en materialen van het originele stuk.

Amazon is niet het eerste bedrijf dat fotoherkenningstechnologie gebruikt. Eerder lanceerde Asos, die andere online kledinggigant, al Style Match. Ook daar krijgen gebruikers een aantal suggesties op basis van een foto die ze uploaden.

Dat Amazon inzet op de zogenaamde visual search is niet verwonderlijk. Volgens nieuwssite Social Media Today is dat immers een van de grootste marketingtrends van 2019. 62 procent van de millennials gaf al aan dat ze behoefte heeft aan de technologie om producten te vinden en kopen.

StyleSnap is nu verkrijgbaar via Amazon iOS en de Android app.