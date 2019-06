Siena is een stad in Toscane die er precies uitziet zoals je je die inbeeldt met haar oogverblindende architectuur, geplaveide steegjes, hartelijke Italianen en pasta al dente. Een stad met als rode draad de typische okerkleur van de daken en gevels. Dat alles in een groen landschap met wijngaarden zo ver het oog reikt.

Siena is gelegen op de top van de Toscaanse heuvels, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Firenze. Je herkent haar aan haar steile straatjes en okergele huizen. De stad is intiemer dan haar rivaal en weet je met haar nonchalante sfeer zeker te verleiden. Met haar rijke kunst en gastronomie is ze ook erg gehecht aan haar geschiedenis en tradities. Haar bekendheid heeft ze te danken aan de Palio, een spectaculaire paardenrace waarbij de ruiters uit de contrade (middeleeuwse stadswijken) het al meer dan vier eeuwen lang tweemaal per jaar, op 2 juli en 16 augustus, tegen elkaar opnemen.

De ochtendlijke verkenning

De Palio doet de grond en de muren daveren van de Piazza del Campo, het bruisende hart van Siena en misschien wel een van de mooiste pleinen ter wereld. Het plein is uniek door zijn bijzondere schelpvorm en helling, maar ook door de rode kleur van de stenen waarmee het bedekt is. De schelp bestaat uit negen vlakken die worden afgebakend door witte lijnen en de Raad van Negen vertegenwoordigen die tijdens het gouden tijdperk in de 13de en 14de eeuw waakte over de stad. Negen burgers werden door loting verkozen om de stad gedurende twee maanden te besturen, waarna ze minstens twintig maanden moesten wachten om opnieuw verkozen te kunnen worden.

© iStockphoto

Alle wegen van Siena leiden naar het plein dat de bijnaam Il Campo draagt. Aarzel niet om van zodra je aangekomen bent te gaan genieten van een cappuccino in de Bar Il Palio en er het Palazzo Pubblico en zijn Torre del Mangia te bewonderen. De toren is 102 meter hoog en biedt een uitzonderlijk panorama over de stad. Terwijl de Negen bestuurders er ooit als kluizenaars leefden, huisvest het Palazzo Pubblico nu de kantoren van het gemeentebestuur, verfraaid met schilderijen van de meesters van de Siënese school. Op de eerste verdieping bevindt zich het Museo Civico, waarin talrijke Italiaanse kunstwerken tentoongesteld worden.

De kathedraal van Siena

Het historische centrum bulkt van de architecturale pareltjes, zoals de Duomo di Siena. Deze iconische kathedraal is versierd met een gevel uit polychroom marmer en een opvallende vloer.

In 1339 besloten de stadsbestuurders om ze uit te breiden tot een van de grootste kathedralen in Italië. De zwarte dood van 1348 kostte echter heel wat kunstenaars, mecenassen en vaklieden het leven en betekende zo het einde van dit ambitieuze project.

© Stefano Marsella

Een wirwar van steegjes

Deze voetgangersstad wordt omringd door de Mura di Siena, een stadsmuur met verschillende poorten die je uitnodigen om de stad een bezoekje te brengen. Verdwalen in de doolhof van steegjes is de beste manier om de verborgen binnenplaatsen, elegante fonteinen en adembenemende uitzichten op het omliggende platteland te ontdekken. Laat je leiden door je zintuigen: aanschouw de rijkdom van dit historische Unesco-erfgoed, bewonder het spel van schaduw en licht dat zich afspeelt op de kasseien, luister naar de vurige gesprekken van de Siënese inwoners, ruik de aroma's van de Italiaanse keuken en proef van la dolce vita.

© Domenico Loia

The place to be

All'Orto de' Pecci is een betoverende tussenstop in het hart van Siena. Op zo'n 10 minuutjes wandelen van het Piazza del Campo waan je je er op het platteland. Deze uitgestrekte groene plek omvat een moestuin, een boomgaard, een pedagogische boerderij en een restaurant die beheerd worden door een sociale coöperatie. Het personeel is er vriendelijk, de gerechten overheerlijk. Als kers(tomaat) op de pizza wordt de coperto, de prijs voor het bestek die meestal in de rekening is inbegrepen, hier niet aangerekend. Pure verwennerij, zeker als je reist met kinderen die zich kunnen uitleven in het park.

© All'Orto de' Pecci

Een tijdloze ansichtkaart

Zoals het gezegde luidt, happiness is a journey, not a destination. Of je nu in Italië bent aangekomen met je eigen wagen of je er een hebt gehuurd aan de luchthaven van Firenze, je zal zeker langs de via Chiantigiana tussen Siena en Firenze rijden. Deze weg is omgeven door dennenbomen, cipressen en olijfbomen en leidt je doorheen prachtige landschappen en langs vredige dorpjes. Wie wijnroute zegt, zegt ook degustatie, bij een wijnbouwer die heel wat kan vertellen over de Chianti Classico. De streek staat ook bekend om zijn olijfolie. Of waar de schoonheid van het platteland en het genot voor de smaakpapillen verenigd worden.

© Rowan Heuvel

Firenze, uiteraard

We waren natuurlijk niet van plan om Firenze links te laten liggen. Of het nu de eerste of laatste stop van je verblijf is, Firenze wordt beschouwd als de bakermat van de Renaissance. De absolute must-sees zijn onder andere de Duomo, de Ponte Vecchio, een overdekte brug met winkels aan beide zijden, en de koelte van de Giardino di Boboli. Deze stad is als een openluchtmuseum en straalt een fascinerende opwinding uit. Zoals overal in Italië kan je er rechtopstaand aan de bar genieten van een espresso en een croissant gevuld met abrikozenconfituur, en later op de dag bezwijken voor het rijkelijke concept van de aperitivo (lees: een spritz en antipasti voor een habbekrats). Kortom, net zoals Siena staat Firenze in het teken van de (levens)kunst.