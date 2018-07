Het eerste Belgische mannenfestival: 'Jonge mannen missen tegenwoordig een goed voorbeeld'

Een honderdtal mannen die zich drie dagen lang afzonderen in een bos om mannendingen te doen: volgens oprichters Erik Habraken, Gert Daniels en Dennis Deridder is dat niet vreemd - het is er tijd voor. 'Door de recente berichtgeving in de media en het slechte voorbeeld van enkele soortgenoten, zou je je bijna schamen omdat je een man bent. Dat is écht nergens voor nodig.'

Festivals waar enkel mannen met een festivalbandje rond hun pols rondlopen, zijn buiten de landsgrenzen al niet meer aan hun proefstuk toe. In Nederland werd onlangs voor de derde keer het Wildeman Festival georganiseerd. Op het internet zag u foto's van mannen die besmeurd onder de modder zaten of die zich verwarmden aan een kampvuur. De zes oprichters van het eerste Belgische Mannenfestival zorgen ervoor dat die ervaring ook in België een plek krijgt.

Waarom heeft België nood aan een festival waar mannen samen kunnen komen?

Delen Toen ik eerder naar een mannenfestival ging, heb ik gevoeld dat ik ook hulp kon vragen aan andere mannen. Erik Habraken

HABRAKEN:Ik heb een bedrijf, en als zaakvoerder is het niet altijd eenvoudig om aan je werknemers te vragen hoe je een strategische beslissing moet nemen of hoe je een bepaald probleem het best kan aanpakken. Vaak sta je er gewoon alleen voor. Toen ik eerder naar een mannenfestival ging, heb ik gevoeld dat ik ook hulp kon vragen aan andere mannen. De wetenschap dat je niet alles alleen hoeft te doen, heeft me heel hard gesterkt. Het is betekenisvol om die competitieve sfeer tussen mannen eens om te ruilen voor een broederlijke band.

DANIELS: Het is echt de bedoeling dat elke man zijn eigen expertise meeneemt naar het festival. We willen hier niet het warm water heruitvinden, maar we willen een kader creëren waarin elke man zijn eigen plaats kan innemen. Onder de aanwezigen zitten ook enkele succesvolle zakenmannen, trouwens.

Als een zakenman naar jullie festival komt, wat neemt hij dan weer mee naar huis?

DANIELS: Ik denk echt dat ze met meer naar huis gaan gaan dan toen ze hier toekwamen. Gewoon al een avond met andere mannen rond een vuur zitten, is zo'n verrijking. Het geeft inzicht en focus. Het mooie is dat die mensen niet zijn ingeschreven om een workshop te geven, want op zich hebben ze veel te bieden. Die mannen komen hier gewoon als deelnemer naartoe.

DERIDDER: Noem het gerust het einde van eenzaamheid en afgescheidenheid.

DANIELS: Wanneer je een verantwoordelijke functie hebt, bevind je je inderdaad vaak in een nogal eenzame positie. Het kan dan deugd doen om te weten dat je ook met een andere man een goed gesprek kan voeren. Op het festival willen we daar ruimte voor maken.

Mannen staan te weinig klaar voor elkaar?

HABRAKEN: We kijken in de samenleving nog te vaak met vreemde, vijandige ogen naar elkaar, ja. Op een mannenfestival kom je ook mannen tegen die gevoelig durven zijn, die niet alles moeten weten.

Een groep mannen die drie dagen lang mannendingen doen als door de modder rollen en rugby spelen - sta me toe om dat toch wat vreemd te vinden.

Delen Er staan veel leuke dingen op het programma, zoals Tribal Rugby en over vuur lopen, maar dat is in praktijk veel minder ruig dan het klinkt. Gert Daniels

DANIELS: Maar we willen ook de gevoelige kant van de man belichten. De man die een hart heeft, die iets voelt. Mannen worden in de media soms wat eenzijdig belicht, maar worden ook van jongs af aan met heel wat stereotiepe ideeën opgezadeld. We willen meegeven dat mannen ook onder elkaar kunnen praten over gevoelige thema's, dat er een kader bestaat waarin dat kan. Er staan veel leuke dingen op het programma, zoals Tribal Rugby en over vuur lopen, maar dat is in praktijk veel minder ruig dan het klinkt. (lacht) En we vinden het ook belangrijk dat een man op het festival kan aangeven wanneer hij iets niet durft of wil.

DERIDDER: We willen een poging doen om nieuwe waarden te plakken op wat mannelijkheid vandaag betekent. Wij hoéven niet per se macho's te zijn, maar dat wil ook niet zeggen dat we softies zijn. We zijn niet de behaarde vriendinnen die sommige vrouwen misschien in ons zien. Mannen hebben iets prachtigs en kunnen ook heel goed zijn voor elkaar. Een mannenfestival is de ideale gelegenheid om mannen samen te brengen en die goedheid te tonen zonder dat ze moeten voldoen aan een beeld dat door de samenleving wordt opgedrongen.

Zien jullie het festival als een tegenreactie op het negatieve beeld van mannen dat de media al enkele maanden domineert?

DERIDDER: Nee, die berichtgeving is wat ze is, ons festival staat daar volledig los van. We willen ons niet afzetten van de #MeToo-beweging en we hebben al helemaal niks tegen feminisme.

Jullie vonden de berichtgeving in de media over jullie festival niet altijd even correct. Er werd onder andere gekopt 'dat alcohol en vrouwen niet welkom waren'. Maar dat klópt toch ook?

DERIDDER: Niet helemaal, we vonden dat wat vrouwonvriendelijk overkomen. Natuurlijk is het festival enkel voor mannen en is alcohol niet toegestaan, maar wanneer je die twee dingen in één adem vernoemt, schept dat een negatief beeld.

HABRAKEN: Er is nog heel veel onwetendheid over hoe zo'n mannenfestival eruitziet. Door die berichtgeving durven sommige mannen misschien zelfs niet meer te komen, terwijl we mannen net dichter bij elkaar willen brengen. Het is ook geen festival tégen vrouwen, voor alle duidelijkheid. Het festival is absoluut niet vrouwonvriendelijk, maar we willen gewoon ook eens wat aandacht geven aan onze eigen kring. En dat mannen en alcohol altijd samengaan, hebben we ondertussen ook wel gehad. Alsof wij niet meer zijn dan een blikje Jupiler. Maar ik zou zeggen: kom eens af, dan kan je het zelf ervaren.

Ik denk erover na, ik weet niet of ik er al klaar voor ben.

DERIDDER:(lacht)

HABRAKEN: Maar wat houdt je tegen? We krijgen die reactie regelmatig, dat mannen denken dat ze er nog niet klaar voor zijn. Ik ben oprecht benieuwd.

Ik weet niet in welke mate mijn persoonlijkheid bepaald wordt door het feit dat ik een man ben. Maar om de vraag terug te kaatsen: waarom is er eigenlijk nood aan een festival gebaseerd op het feit dat je toevallig als man geboren bent?

DANIELS: Jonge mannen missen tegenwoordig een goed voorbeeld, een rolmodel. Dat zorgt ervoor dat ze gemakkelijker ontsporen in drank en drugs. We hebben daarover samengezeten en een jonge student vertelde ons hoe belangrijk het voor hem was om eens een goed en diepgaand gesprek te hebben met een andere man. Dat was voordien nog niet gelukt met zijn vader of met andere mannen in zijn omgeving. Dat zegt ook wel wat, niet?

Hangt er vandaag dan schaamte rond mannelijkheid?

Delen Het is niet omdat een aantal van onze soortgenoten over de schreef gaan, dat we ons met hen moeten identificeren. Die gasten hebben een persoonlijk probleem. Dennis Deridder

DERIDDER: Ik denk van wel, terwijl ik dan denk: komaan, we hoeven ons écht niet te schamen omdat we man zijn. Het is niet omdat een aantal van onze soortgenoten over de schreef gaan, dat we ons met hen moeten identificeren. Die gasten hebben een persoonlijk probleem, we mogen dat niet veralgemenen.

Hoe kijken jullie zelf naar die eerste editie toe? In België is het de eerste keer dat zoiets georganiseerd wordt.

DERIDDER: Buiten onze landsgrenzen zijn er al verschillende initiatieven opgestart die mannen willen samenbrengen. In Nederland heb je bijvoorbeeld het Wildeman Festival, waar we al enkele keren naartoe gingen. We kopiëren niet zomaar en willen er onze eigen, Belgische draai aan geven. Maar het is natuurlijk wel handig om te kijken wat daar werkte en dat vervolgens in ons eigen festival te integreren. Het is spannend omdat het de eerste editie is, maar het is echt tijd dat er zoiets gebeurt.