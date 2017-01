Irish Coffee Day: hierop let u bij het kiezen van de ingrediënten

In theorie is het bereiden van Irish Coffee niet zo moeilijk: 1/3de koffie, 1/3de whisky, 1/3de room en wat bruine suiker volstaan. Maar wie ooit eigenhandig de ingrediënten bij elkaar goot, weet dat het ook grondig mis kan lopen. Wij helpen bij de keuze van de ingrediënten voor het bereiden van uw aangesterkte bakje troost.

De whisky

De juiste whisky is - welja - key. Wat de naam van de drank al verraadt, is dat je ook bij de keuze van de alcohol best voor een Ierse variant kiest. Zo scoort Bushmills Original, een milde en zachte whisky uit Ierland, ontzettend goed. Ook de originele whisky's van Jameson of Paddy lenen zich hiervoor. Wanneer u de alcohol in uw winkelkar laadt, is het belangrijk om een whisky te kiezen die subtiel genoeg is zodat die de smaak van de andere ingrediënten niet overwoekert.

De koffie

Toch is het niet enkel de whisky die de drank zijn herkenbare smaak geeft. Sterker: het is vooral de koffie die karakter toevoegt aan een Irish Coffee. Zo wordt de voorkeur gegeven aan filterkoffie boven espresso of café americano, wederom zodat de koffie én de whisky proefbaar zijn.

Vergeten hoe u nu ook weer te werk gaat bij het bereiden van een Irish Coffee? Alles wordt nog eens duidelijk uitgelegd in onderstaand filmpje: Bekijk meer video's op koken.vtm.be

De suiker

Hoewel de meningen over suiker in koffie wel eens uit elkaar durven lopen, is het voor Irish Coffee een noodzaak. Zonder suiker blijft de room die zo kenmerkend is voor deze drank namelijk niet drijven. Over wélke suiker er dan precies gebruikt moet worden, zijn heel wat kenners het nog niet eens. Sommigen verkiezen doordeweekse bruine suiker, terwijl anderen dan weer zweren bij Muscovado suiker - een Britse donkerbruine suikersoort met een grovere korrel en een plakkerige textuur - of Mauritiaanse Demerarasuiker.

De room

De foto's van de perfect geserveerde Irish Coffee zouden u bijna doen vergeten dat het wel degelijk een kunst is om de slagroom drijvende te houden. Een wikken en wegen dat bovendien hoofdzakelijk afhankelijk is van hoe u met bovenstaande ingrediënten omsprong. Sterkere koffie en een hoger suikergehalte maken dat de slagroom gemakkelijker aan het oppervlak blijft drijven.