Vermogensbeheerder Leo Stevens heeft ook afdeling voor kunst

De Antwerpse vermogensbeheerder Leo Stevens start met LS Art, een adviestak voor het beheer van kunstwerken.

“Heel wat van onze klanten hebben al een kunstpatrimonium, maar zitten met veel vragen over technische en financiële beheerskwesties”, stelt Ive Mertens, de CEO van de private bank. “Daarom brengen we dit soort vermogensadvies voortaan onder in een aparte tak.”

Leo Stevens zal de klanten adviseren over de fiscale en vennootschapsrechtelijke aanpak van de aankoop, het beheer en de overdracht van kunstwerken. Ook de bewaring en de verzekering van kunst behoort tot het advies. Raad over de keuze van kunst zal LS Art niet geven. “Al heeft onze bestuurder Ingrid Stevens als bestuurder van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen wel een internationaal netwerk van specialisten met wie ze onze klanten in contact kan brengen”, aldus Mertens. “LS Art is onderdeel van de beleving die we de klant willen leveren. Andere vermogensbeheerders organiseren golftoernooien, paardenwedstrijden of rally’s. Wij zetten liever activiteiten rond kunst op poten.”

Liever kleinere speler

Het bedrijf maakte de lancering van LS Art bekend op de presentatie naar aanleiding van zijn 75-jarige bestaan. Oorspronkelijk was Leo Stevens vooral een beursmakelaar, maar door de digitalisering van de handel verloor het de helft van zijn klanten aan de internettraders. Het concentreert zich vandaag vooral op privaatbankieren. Het beheerde vermogen voor 1.400 klanten verviervoudigde in die periode tot 1,2 miljard euro.

“We wonnen vooral veertigers bij als klanten”, weet Mertens. “Een eerste groep bestaat uit kinderen van bestaande klanten die in het kader van de fiscale planning een deel van hun vermogen hebben overgeheveld naar de volgende generatie. Zij weten niet zo goed hoe ze dat nieuwe vermogen moeten beheren. Ook hebben we jonge ondernemers als klant die hun bedrijf hebben verkocht, dikwijls in de technologiesector. Met een deel van de opbrengst zijn ze actief in private equity, maar een groot deel brengen ze bij ons onder. Ze willen liever een kleinere speler als beheerder, omdat ze dan nauwer betrokken kunnen zijn bijde manier waarop hun vermogen actief is.”

Geen huwelijk

Leo Stevens krijgt regelmatig voorstellen om op te gaan in een grotere groep, maar de aandeelhouders Ingrid Stevens en haar broer Marc slaan die af. “Waarom zouden we daarin meegaan”, vraagt Ingrid Stevens zich af. “Collega’s gingen vroeger wel in op zulke voorstellen om de opvolging te regelen of omdat ze problemen hadden om zich strategisch te positioneren. Dat is bij ons niet het geval. Er is evenmin regelgeving die ons verplicht op te gaan in een groter geheel. Wij zeggen dus neen op huwelijksaanzoeken. Al ben ik wel iedere keer tevreden als ik zie met hoeveel geld men over de brug wilkomen.”