De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandagavond lokale tijd een besluit ondertekend waarmee de import van staal en aluminium vanaf 12 maart met 25 procent wordt belast. Na tarieven op producten uit Canada, Mexico en China, is dit een nieuw hoofdstuk in Trumps ontwikkelend handelsconflict.

“Vandaag vereenvoudig ik onze importtarieven op staal en aluminium zodat de hele wereld snapt wat dit betekent. Het is 25 procent, zonder uitzondering of vrijstelling. Dat geldt voor alle landen”, aldus Trump in het Witte Huis.

Eerder had de Australische premier Anthony Albanese nog gezegd dat Trump een uitzondering overweegt voor Australisch staal. Volgens de Australiër waren de twee dat overeengekomen tijdens een telefoongesprek, maar een woordvoerder van het Witte Huis verduidelijkt nog dat er geen uitzonderingen worden gemaakt.

De tarieven zijn opnieuw een kaakslag voor Canada en Mexico, die goed zijn voor het merendeel van de metaalimport in de Verenigde Staten. Trump trof hen eerder al met tarieven op andere importproducten. Daarnaast zullen ook Amerikaanse bedrijven die metalen gebruiken voor hun productie, bijvoorbeeld in de autosector, het zwaar te verduren krijgen onder de nieuwe maatregel.

In 2018 had Trump importtarieven van 10 procent op aluminium en staal aangekondigd. Amerikaanse metaalproducenten lobbyen al langer voor protectionistische maatregelen.