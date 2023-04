Trixxo Jobs, Coastair Chartering en Marc Swevers Immobiliën zijn de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen

Elk jaar pakt Trends uit met de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. Deze week zijn we aangekomen in de provincie Limburg. In de categorie grote bedrijven krijgt uitzendbureau Trixxo Jobs de titel van Ambassadeur. Bij de middelgrote bedrijven gaat de onderscheiding naar luchtvrachtdienstverlener Coastair Chartering. Ambassadeur bij de kleine bedrijven is vastgoedmakelaar Marc Swevers Immobiliën.

Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven van het land. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken kon u in Trends de rangschikking raadplegen van Brussel en de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Deze week is Limburg aan de beurt. Ons Franstalig zusterblad Trends-Tendances publiceerde inmiddels de rangschikking van de Waalse provincies. Op het grote slotevent op 3 mei in Brussel maken we dan de snelst groeiende bedrijven van heel België bekend.

De rangschikking voor Limburg kan u zien via de links onderaan dit artikel. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking. Concreet bekijken we de groei van toegevoegde waarde, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt.

De nummer 1 krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen, maar niet altijd. Aan de bekroning tot Ambassadeur zijn een aantal bijkomende voorwaarden verbonden, zoals operationele onafhankelijkheid. Zo mag het bedrijf bij zijn groei niet geholpen zijn geweest door een moederbedrijf. Daarom ook kan een dochter van een buitenlands bedrijf geen Ambassadeur worden. Het hoogst gerangschikte bedrijf dat aan de voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat het op nummer 3 of 4 bijvoorbeeld.

Op naar Duitsland

In de categorie grote bedrijven hoeven we alvast niet af te dalen in de rangschikking. De nummer 1, Trixxo Jobs, voldoet aan alle voorwaarden voor het Ambassadeurschap. Het uitzendbureau met hoofdkantoor in Hoeselt haalt voor de derde keer op rij de eretitel binnen. Bijna 10 jaar na de oprichting van dienstenchequebedrijf Trixxo ging volbloedondernemer Luc Jeurissen in 2014 van start met Trixxo Jobs. Dankzij een combinatie van organische groei en gerichte overnames is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in zowel ons land als in Nederland. “Als alles een beetje meezit, ronden we dit jaar de omzetkaap van 250 miljoen euro. Dat zou een voorsprong betekenen van twee jaar op onze strategische planning 2025”, aldus Jeurissen.

Momenteel heeft Trixxo Jobs 44 kantoren verspreid over heel Vlaanderen. “We hebben nog wat groeipotentieel in Oost-Vlaanderen, de Kempen en West-Vlaanderen. In principe gaan we dat doen via organische groei, maar in de kustprovincie is een overname niet uitgesloten”, verklapt Jeurissen. Via een overname werd Trixxo Jobs ook actief in Nederland. “Intussen is Nederland uitgegroeid tot onze tweede thuismarkt,” aldus Jeurissen. “Vorig jaar hebben we in Utrecht een nieuw hoofdkwartier geopend.”

Vorig jaar werd Trixxo Jobs ook actief in Wallonië. Binnen twee jaar wil het uitzendbureau de grote stap zetten naar Duitsland. “We zullen dit doen aan de hand van een overname van een bedrijf met een zekere schaalgrootte en voldoende knowhow van de lokale markt. Momenteel liggen er enkele dossiers op tafel van bedrijven met een omzet tussen 50 en 100 miljoen euro.”

Van stewardess naar luchtvrachtbaas

De nummer 1 in de categorie middelgrote bedrijven is OQEMA. De distributeur van chemische grondstoffen is echter in handen van een Duits bedrijf, en kan daarom geen Ambassadeur worden. We moeten afdalen naar de nummer 2: Coastair Chartering, een dienstverlener in de luchtvrachtsector met hoofdkwartier in Tongeren. Binnenkort komt er nieuw hoofdkantoor in het bedrijvenpark van Luik Logistics. In het architectonische gebouw van 9800 m² is er plaats voor kantoren en een magazijn. De nieuwbouw staat symbool voor de snelle groei van de luchtvrachtspecialist die eerder ook in Tongeren een magazijn van 8000 m² had geopend bij transporteur Jacobs Transport. Om dicht bij de klant te zitten, opende Coastair Chartering intussen ook al eigen kantoren in Londen en Parijs.

“We bieden een uitgebreide waaier van diensten aan voor luchtvrachtagentschappen, verladers en luchtvaartmaatschappijen. Ook humanitaire organisaties zijn klant bij ons”, vertelt CEO Pascale De Mieter. Het was haar partner Ronny Samaey die in 1998 op de luchthaven van Oostende begon met een bedrijf gespecialiseerd in export- en importactiviteiten via de lucht. Later volgde de verhuizing naar het binnenland, en in 2019 kwam De Mieter aan het roer van het bedrijf te staan. Zij was haar carrière begonnen als stewardess bij Sabena en na het kapseizen van onze nationale luchtvaartmaatschappij in de luchtvracht gerold. De ervaring die ze opdeed bij de Israëlische luchtvrachtmaatschappij CAL kwam goed van pas.

Van horeca naar vastgoed

In de categorie kleine bedrijven is de nummer 1 meteen ook de Ambassadeur: Swevers Marc Immobiliën. Na een carrière in de horeca veranderde de nu 58-jarige Marc Swevers in 2003 het geweer van schouder. De Limburger ging opnieuw studeren en vestigde zich later als vastgoedmakelaar. In het begin was het niet gemakkelijk om zijn plaatsje te veroveren. “Ik stond er helemaal alleen voor. Foto’s maken, borden ophangen, advertenties plaatsen, enzovoort. Er komt heel wat bij kijken”, vertelt hij.

In 2010 leerde hij zijn partner Joke Debevere kennen en ook professioneel sprong er een vonk over. “Samen hebben we bewust gekozen voor het groeipad”, zegt Swevers. “Door de jaren heen is ons team, onder leiding van CEO Axel Iven, uitgegroeid tot 22 mensen, onder wie 9 erkende makelaars. Ze zijn actief vanuit vier locaties: Beringen, Borgloon, Hasselt en Heusden-Zolder. Daarmee zijn we het grootste vastgoedkantoor van de provincie Limburg.” Swevers en Debevere blijven vrij bescheiden over de snelle groei van hun vastgoedkantoor. “De jongste jaren was het niet zo moeilijk om fors te groeien. We hadden te maken met een echte verkopersmarkt. Uit schrik om achter het net te vissen, hapten de kopers heel snel toe. Sommige panden waren binnen de tien minuten verkocht”, vertelt Swevers. De stijgende rente heeft de vastgoedmarkt echter veranderd en dat leidt tot een aangepaste ambitie. “Onze focus ligt nu op het behoud van dat hoge niveau.”

Hieronder vind je de rangschikking met alle Limburgse Gazellen:

De 50 kleine Limburgse Gazellen

De 100 middelgrote Limburgse Gazellen

De 100 grote Limburgse Gazellen