Prijs landbouwgrond stagneert voor het eerst in jaren

De prijs van landbouwgrond stagneert. Door de stijgende rente en de stikstofproblematiek is de vraag minder. De afgelopen vijf jaar explodeerde de vraagprijs nochtans. Maar veel boeren hebben vandaag niet de financiële slagkracht om nog grond bij te kopen. En investeerders kijken de kat uit de boom nu door de stikstofproblematiek sommige akkerlanden moeilijker te verpachten zijn.

Landbouwgrond in Vlaanderen is traditioneel schaars en dus erg duur. Tussen 2017 en 2022 nam de prijs fors toe, gemiddeld met 23,9 procent tot 63.000 euro per hectare. De uitschieters waren Limburg, met een prijsstijging van 41,3 procent, en West-Vlaanderen, waar een hectare landbouwgrond net geen 77.500 euro kostte in 2022.

Groene Kring – de jongerenafdeling van de Boerenbond – maakt zich daar zorgen over. Afgelopen weekend nog klaagde voorzitter Bram Van Hecke op Twitter de speculatie met landbouwgrond aan. Investeerders zouden de prijs opdrijven. Daardoor raken veel jonge boeren nog erg moeilijk aan landbouwgrond.

Dat is inderdaad gek. Niet oké ook. Nog zo'n dossier waarin dringend wat moet gaan verschuiven. https://t.co/ULbeTny6Sm — Bram Van Hecke (@BVHecke) February 18, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Maar als we naar de laatst beschikbare data kijken, is de vraag naar landbouwgrond – en dus ook de prijsstijging – in het afgelopen jaar wel vertraagd. In de eerste helft van 2022 steeg de prijs van een hectare landbouwgrond nog maar met 1,5 procent. Rekening houdend met de inflatie – in die periode net geen 10 procent – ging de reële prijs van een hectare landbouwgrond dus achteruit. Concrete cijfers voor dit jaar zijn er nog niet, maar de federatie Notaris.be merkt dat die trend heeft doorgezet in de tweede helft van 2022. Volgens notaris Bart Van Opstal krijgen boeren te weinig voor hun producten, wat een rem zet op de investeringen die een landbouwbedrijf kan doen. Door het aantrekkende rentebeleid van de Europese Centrale Bank wordt lenen ook duurder.

Landbouwgrond kent twee type kopers. Enerzijds de landbouwer die het perceel pacht. Die heeft een voorkooprecht wanneer het terrein van de hand wordt gedaan. Anderzijds zijn er de investeerders. Zij kopen landbouwterreinen om die daarna te verpachten. Beide types hebben door hogere rente minder financiële slagkracht.

Daar bovenop komt volgens Notaris.be de stikstofproblematiek. Die zorgt voor een juridisch onzeker kader, wat een rem zet op de koopambities van investeerders. Zeker wanneer de grond al verpacht is en ze hun risico dus niet of niet volledig kunnen doorrekenen aan de pachter.