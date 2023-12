Premier Alexander De Croo (Open Vld) ziet dat Europa een nieuwe, grotere rol is gaan spelen door de voorbije crisissen en de oorlog in Oekraïne. Maar Europa moet ook veranderen, zegt hij. De Croo pleit voor een systeem van eigen financiering en minder regelgeving rond de klimaatdoelstellingen.

“Het klopt dat Europa in alle stilte zijn macht heeft vergoot”, zegt premier De Croo tijdens een boekvoorstelling van Trends-columnist Marc De Vos. “Er wordt steeds meer naar Europa gekeken voor belangrijke oplossingen. Het was bijvoorbeeld Angela Merkel die als eerste de aftrap gaf om de coronacrisis niet langer per lidstaat, maar wel op Europees niveau te trotseren.”

Maar die nieuwe rol van Europa stelt de Unie ook voor spanningen. “Volgende week staan we voor een Europese top en er is een spanningsveld omwille van de nieuwe rol die de EU inneemt.” Hij verwijst naar de beslissing over nieuwe Europese steun aan Oekraïne.

“Onze achtertuin stabiliseren is onze opgave, anders zal iemand hem met veel plezier destabiliseren. Als we vandaag zien dat er nog veel corruptie is in Balkan-landen, is dat omdat we de procedures om lid te worden van de EU te lang en te omslachtig maken. Het systeem is op dit moment te binair: je bent lid of je bent het niet.”

Doelstellingen en regelgeving

Ook op vlak van klimaat en economie valt de Croo op dat Europa niet goed is georganiseerd. “We hebben gelijk als we eisen dat landen die deel willen uitmaken van de EU hun huiswerk moeten maken. Maar dat geldt ook voor ons. Europa moet zich aanpassen aan zijn nieuwe rol. Er is een stuk eigen financiering nodig.”

De premier stelt dat Europa wel sterk is in het stellen van doelstellingen, maar het heeft te veel de neiging om zelf een methodiek op te leggen waarmee die doelstellingen bereikt moeten worden. “Een bedrijf van Arcelor Mittal in Gent wil volop vergroenen. Het wil het groenste staal ter wereld produceren in België, maar door een combinatie van regelgeving wordt het tegengehouden in die ambitie. Kijk ook naar de gevolgen van een beslissing van het Agentschap Natuur en Bos voor Ineos. Dat is een potentiële dolk in het hart van de Vlaamse en Europese welvaart. Ineos’ ethaankraker is de meest innovatieve ter wereld. Het zou de eerste in 20 jaar zijn die in Europa wordt gebouwd, waar er verschillende in de VS zijn gebouwd. De investering is niet alleen cruciaal voor Antwerpen, maar even goed voor Vlaanderen en Europa.”

Volgens de Croo moet Europa een voorbeeld nemen aan de Inflation Reduction Act van de VS. “Het verschil het Europees en Amerikaans beleid is er een van carrots and sticks. Waar de VS de economie stimuleert, wil de EU voornamelijk regelgeving opleggen. Toch is het van groot belang dat we industrie in Europa houden. Niet alleen voor onze eigen portemonnee, maar ook voor het klimaat.”

Pro-Europese bevolking

De Croo stelt dat de EU van haar burgers een duidelijk mandaat krijgt. Hij ontkent dat zaken als de Brexit en de verkiezingsoverwinning van Geert WIlders in Nederland aantoont dat er meer Europese twijfel heerst.

“De Europese bevolking is voor Europese samenwerking en dat zie je aan peilingen. Ook in landen waar je het niet verwacht. In Polen in 83 procent van de mensen pro-Europees. Ook 82 procent van de Hongaren, ook al krijgen we niet de indruk. 75 procent van de Britten wil nu terug bij de EU. Marine Le Pen pleitte ooit voor de frexit, maar dat herhaalt ze vandaag niet meer. Hetzelfde geldt voor Geert Wilders die ook zwijgzaam is geworden over het onderwerp.”

“Dat komt omdat Europa heeft opgeleverd met harde resultaten. Er was geen betere plaats om COVID door te komen dan in Europa. Onze munt de euro is een buffer is als en buffer voor onze welvaart.”

Belgisch voorzitterschap

Nog volgens de premier heeft België de laatste jaren op Europees niveau zichzelf overstegen en dat moet ons land opnieuw doen tijdens het Europees voorzitterschap dat vanaf januari 2024 ingaat. “België heeft vaccins geproduceerd voor de rest van de wereld. We waren de enige lidstaat die pleitte voor een Europees plafond van gas. Met Imec kunnen we een belangrijke rol spelen in de Europese Chip Act.”

België is volgens De Croo altijd sterker geweest in het vinden van oplossingen dan in het creëren van problemen. “Het voorzitterschap is een kans voor ons land, maar belangrijk is dat we een pragmatische oplossing blijven vinden. Onze eigen problemen moeten we niet exporteren naar Europa. Onze politieke problemen moeten we zelf oplossen.

Premier Alexander De Croo was woensdagavond te gast bij de voorstelling van het nieuwe boek van professor De Vos: Grootmacht Europa. De omwenteling van de Europese Unie. Het debat werd gehost door KBC en was ook te zien op Trends.be.

