Colruyt koopt 57 Match en Smatch-supermarkten: ‘Een meesterzet, maar met sombere gevolgen voor 690 werknemers’

Colruyt Group neemt 57 Belgische supermarkten van de ketens Match en Smatch over van de groep Louis Delhaize voor een onbekend bedrag. Tegelijk staan er 690 banen op het spel van de 20 winkels en het logistieke centrum dat Colruyt niet overneemt.

Het gaat niet om alle Match- en Smatch-winkels in ons land. In België zijn er 77 Match- en Smatch-winkels. De 57 winkels (28 van Match en 29 van Smatch) die Colruyt wil overnemen, waren in 2022 goed voor ongeveer 300 miljoen euro omzet. Ze telden 1.069 werknemers. Voor de resterende winkels lijkt het doek te vallen. Tijdens een bijzondere ondernemingsraad deelde de directie van de overgenomen supermarkten mee dat maximaal 690 banen bedreigd zijn bij de entiteiten Match, Profi (het bedrijf achter Smatch, nvdr.) en Associated Retail, dat deels instaat voor de logistiek van beide merken.

Colruyt laat voorts nog weten dat alle medewerkers van de overgenomen Match- en Smatch-winkels hun job en voorwaarden zullen behouden. De winkels zullen ingepast worden in de bestaande winkelformules van Colruyt. Per winkel zal geëvalueerd worden welke formule het meest geschikt is. Daarvoor zal onder meer gekeken worden naar de winkelgrootte, de lokale markt en de klantenbehoeften.

De Belgische Mededingingsautoriteit moet de deal tussen Colruyt en Match en Profi, beide dochterondernemingen van Louis Delhaize, nog goedkeuren. Colruyt hoopt de deal af te ronden in het eerste kwartaal van 2024.

‘Meesterzet’

“Deze overname laat ons toe om onze groeiplannen versneld uit te voeren”, reageert Stefan Goethaert, de nieuwe CEO van Colruyt Group in het persbericht. Retailexpert Pierre-Alexandre Billiet van Gondola is het daar roerend mee eens. “Dit is een meesterzet van Colruyt, want dit vormde echt een gat in zijn portefeuille. Lokale buurtwinkels, het liefst in stedelijk gebied, zijn dé inzet geworden van de supermarktwereld. Tegelijk omdat er maar weinig van zulke winkelpanden zijn.”

De concepten van Match en Smatch zijn al langer uitgewerkt en de doorgevoerde veranderingen bij de ketens hadden te weinig tractie, oordeelt Billiet. “De winkels hadden te hoge prijzen en ze werkten operationeel en logistiek slecht. Maar de uitstekende locaties. Daar is het Colruyt echt om te doen, maar ook om de vertegenwoordiging in Wallonië. De keten krijgt nu een groter marktaandeel over de taalgrens. Als Colruyt die dure Match- en Smatch-supermarkten voorziet van producten met competitieve prijzen, dan kan dat absoluut werken in Wallonië.”

Colruyt had dus een eerder relatief kleine vertegenwoordiging als het om buurtwinkels gaat en plots krijgt het er 57 kleine winkels bij. Billiet is er van overtuigd dat dat geen problemen zal opleveren. “Colruyt heeft het meest performante logisitke systeem van België. Het is daarom dat de groep weinig boodschap heeft aan Associated Retail, het logistieke bedrijf achter Match en Smatch.”

690 jobs bedreigd

In een persbericht van Match en Smatch was er slecht nieuws over de overige 20 winkels die Colruyt niet overneemt en over de andere activiteiten van de groep. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de overige winkels en het bestuur stelt dat er nog steeds “verschillende onderhandelingen lopen”, maar 690 banen staan op het spel.

“Parallel aan de voorgenomen transactie met Colruyt Group en bij gebrek aan een alternatieve oplossing, kondigde de directie vanmorgen in de buitengewone ondernemingsraad dan ook haar intentie aan om over te gaan tot een collectieve ontslagprocedure voor de medewerkers van de resterende logistieke en ondersteunende diensten die mogelijks sluiten en voor winkels waarvoor geen koper gevonden wordt. Deze intentie kan gevolgen hebben voor de tewerkstelling van maximaal 690 medewerkers voor de ondernemingen Match, Profi en Associated Retail.”

Waar Billiet optimistisch is over de deal van Colruyt, is hij dat een stuk minder wat betreft het lot van de overige winkels van Smatch en Match en hun personeel. “Het is lang geleden dat we zo’n grote strategische zet hebben gezien van Colruyt. De groep staat er vooral om bekend om heel rationeel overnames te doen, erg veilig. Het doet dus voornamelijk overnames van winkels die eigenlijk al goed draaien. Deze zet is dus wat minder conservatief, maar tegelijk heeft Colruyt de zaken wel goed onderzocht. De 20 winkels die het niet uit de brand sleept, zijn wel echt degene die er het slechtste aan toe zijn om in combinatie van redenen. Denk dan de minst goede locatie en te hoge personeelslast. Ik schat de toekomst van die winkels somber in.”

Botsende cultuur

Verder is er nog wel een moeilijkheid waar de keten van kersvers CEO Stefan Goethaert rekening mee moet houden. “Ik ben zelf zowel frans- als nederlandstalig – en het is respectvol bedoeld – maar ik merk een verschil op het vlak van de bedrijfscultuur. Match en Smatch heeft echt een typisch Waalse cultuur op vlak van het socio-economische en het management. Het zijn twee werelden en dat kan botsen. Match en Smatch heeft een eerder oubollige, patriarchische managementstijl. Colruyt Group is daarentegen een familiebedrijf, maar het is zeer rationeel en efficiënt.”

Doordat er maar weinig van dit soort kleine winkelpanden te koop staan, vormt het ook een gemiste kans voor Colruyts concurrenten. “Iedereen had wel verwacht dat Carrefour hier op zou inzetten. Die groep zet ook stappen voorwaarts, maar doet dat echt met mondjesmaat. De keten was in België al 87 winkels van Mestdagh kwijtgeraakt en daarom is dit echt een gemiste kans.”