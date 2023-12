BNP Paribas Fortis-topman Michael Anseeuw wordt voorzitter Febelfin

Michael Anseeuw, CEO van BNP Paribas Fortis, is benoemd tot de nieuwe voorzitter van Febelfin. Hij vervangt vanaf 1 januari Johan Thijs.

De KBC-topman leidde de sectorfederatie twee termijnen. Het mandaat van Anseeuw loopt tot eind 2026.

Ook het mandaat van ondervoorzitter Dirk Wouters, CEO van Bank van Breda, vervalt op 1 januari. De nieuwe voorzitter van Febelfin zal, ondersteund door CEO Karel Baert, de gelegenheid krijgen de governance van Febelfin in te vullen om een nieuwe ondervoorzitter voor te dragen.

‘Ik bedank van harte Johan Thijs en Dirk Wouters, die de afgelopen jaren de rol van respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter met verve hebben vervuld in een uitdagende en volatiele omgeving’, zegt Anseeuw vrijdag in een persbericht.

‘De rol van de financiële sector in het economische en maatschappelijke weefsel is meer dan ooit cruciaal. Samen gaan we voor economische groei met oog voor innovatie, duurzaamheid en sociale inclusie, garanderen we stabiliteit en bieden we oplossingen aan individuen, bedrijven en instellingen. De sector kan enkel in haar opzet slagen door samen te werken met alle economische en maatschappelijke spelers. Ik kijk ernaar uit hier als voorzitter van de sectorfederatie mee mijn schouders onder te zetten’, klinkt het.