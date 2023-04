Quality time = Zwitserland

In de regio Bern krijg je het beste van Zwitserland. Er zijn turkooiskleurige meren en zonnige bergplateaus, rond Gstaad en Interlaken kun je kaasfonduen in de natuur en paragliden boven de eeuwige sneeuw.

Ultieme Zwitserse picknick

Zwitserland is beroemd om haar hoge bergen, check. Houten chalets, check. Alpenkazen, check. Het dorp Gstaad (1050 m) heeft het allemaal. Tot zover de clichés want – beloofd – je wordt hier verrast. Zo slaap je in dit prominente chaletdorp evengoed heerlijk bij de boer. En van kaasfonduen maken ze hier iets heel speciaals. Je kunt namelijk met stevige, gevulde fonduerugzak eropuit trekken en midden in de natuur kaasfonduen. De ‘ultieme Zwitserse picknick’ wordt dat hier genoemd. Zoek zelf een mooie plek uit of neem plaats in een van de houten XXL caquelons in de weelderige weiden rond Gstaad. Pannetje uitstallen, regionale kaas erin smelten, broodstukjes erin dompelen en smullen maar. Hoe idyllisch klinkt dat? Wie zijn broodje in de pan verliest moet uiteraard een opdracht doen, maar niks is hier een straf.

Meer info: Fondueland Gstaad | Destination Gstaad

Op pad met ranger

Begin vorige eeuw was Gstaad één van de eerste dorpen in de Alpen waar toeristen kwamen. En dat begrijp je meteen. Het biedt de perfecte mix voor verfijnde bon vivants. Donkere chalets prijken in de hoofdstraat, tegen de bergen ligt het klassieke Gstaad Palace Hotel uit 1918 waarnaar je wilt blijven kijken. Ook is in het weidse landschap van het Saanenland van alles te doen, dus ga lekker mountainbiken, paardrijden, raften of hiken – dat kan hier eindeloos. Of geniet op het terras van een bergrestaurant simpelweg van het uitzicht. Opzoek naar een unieke ervaring? Ga dan met een ranger op pad rond de mooie Lauenensee (1381 m). De gids kent de geheimen van het gebied en neemt je mee over smalle bergpaadjes en stromende beken. Wandel door dennenbossen, langs watervallen en vergeet vooral je verrekijker niet. Misschien zie je een steenbok of gems. Sowieso is het bergmeer een watervogelparadijs en wordt het omringd door lieflijke witte wollegrasveldjes. Volgens natuurliefhebbers kun je op deze manier pas écht vervuld raken. In ieder geval is het ultieme slow travel.

Meer info: Ranger Tour (gstaad.ch)

Hot spot voor paragliders

Een andere bijzondere plek in de regio Bern is Interlaken. De naam doet het al vermoeden: het stadje ligt precies tussen twee (knalblauwe!) meren in, de Thunersee en Brienzersee. Prachtig kanoën, kajakken en suppen is het hier. Of vaar rozig in een HotTug, een hotpot bootje gevuld met houtgestookt water. Kan deze heerlijke eco-wellness je gestolen worden en is paragliden in de bergen een grote droom? Ook dan zit je hier goed: Interlaken is een van de beste plaatsen ter wereld om te paragliden. Een tandemvlucht rond deze hotspot is een onvergetelijke ervaring. Dat het decor van de Zwitserse Alpen het crème de la crème is behoeft geen uitleg. Toch, stel je de meren, gletsjers, chaletdorpen en eeuwige sneeuw vanuit de lucht eens voor. Met ontluikende, groene bossen en bloemenweiden als specialiteit in de lente en zomer. Wil je het nog sensationeler? Leer dan zelf paragliden van een instructeur.

Meer info: Interlaken Paragliding Link

Walking Dinner in berglandschap

Een heel ander soort bergidylle is een culinaire ontdekkingsreis. Want een van de leukste dingen om in Zwitserland te doen is lokaal eten in een houten stube. Spoiler alert: daar staat niet alleen raclette op het menu. Volg de Stockhorn Culinaire Trail, dan blijf je tegelijk een beetje fit. Deze Walking Dinner is een heerlijke en prachtige belevenis. In de drie bergrestaurants op de route geniet je van een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. De maaltijden bestaan uit regionale producten – denk aan bergkazen, gedroogde worst, biologisch vlees met gekruide zuurkool en uientaart. Startpunt en voorgerecht zijn bij tussenstation ‘Chrindi’, daarna wandel je naar de top van de Stockhorn. Na elk gastronomisch hoogstandje is er dat landschap van kristalheldere meren, alpenweiden en bergtoppen. Dat noemen wij pas quality time.

Meer info: Interlaken Culinary Trail