Nieuwe Range Rover SV Bespoke schittert deze zomer in Knokke

Passeer je de komende maanden in Knokke, dan loont het de moeite om in het Range Rover House op het Albertplein de nieuwe Range Rover SV Bespoke te ontdekken. Met deze topversie illustreert het Britse luxemerk hoe je de nieuwe Range Rover helemaal kunt aanpassen aan je eigen smaak. Een SUV was nog nooit zo luxueus.

De Range Rover is de grondlegger van de luxueuze SUV’s en al ruim vijftig jaar de referentie in zijn segment. De nieuwe, vijfde generatie heeft de lat alweer veel hoger gelegd. Het design oogt zeer elegant dankzij de gladde koetswerkoppervlakken en verzonken portiergrepen. Achter dat sierlijke koetswerk – beschikbaar met standaard of verlengde wielbasis – schuilt toptechnologie.

Denk bijvoorbeeld aan de elektronische luchtvering (die de wagen zelfs voorbereidt op bochten) of de vierwielbesturing (waardoor de Range Rover draait in een cirkel kleiner dan 11 meter). Het interieur biedt vier, vijf of zeven volwaardige zitplaatsen, hoofdsteunluidsprekers met noisecancelling en een geavanceerd filtersysteem voor zuivere lucht (Cabin Air Purification Pro).

De nieuwste generatie van de Range Rover valt zeer in de smaak. “We mogen spreken van een groot succes. Ondanks het toch wel forse prijskaartje werden er tot nu toe meer dan 2.000 nieuwe Range Rovers verkocht in België, waarvan 95 procent plug-inhybrides. Hierdoor is de nieuwe Range Rover het op één na bestverkochte model van ons merk, na de nieuwe Range Rover Sport”, vertelt Annick Van Cauwenberge, PR-manager bij Jaguar Land Rover Belux. Voor modeljaar 2024, gelanceerd op 17 mei, werd de Range Rover nog wat gefinetuned. Zo werd de hoogwaardige personalisering via de SV Bespoke-service voor Autobiography- en SV-modellen aangekondigd.

Sterkere plug-inhybrides

De twee plug-inhybrides (P460e en P550e), die een elektromotor combineren met een 3.0 zes­cilinder Ingenium-benzinemotor, zien hun vermogen stijgen naar respectievelijk 460 pk en 550 pk. Dankzij de sterkere elektromotor kunnen ze nu tot 121 km (WLTP) zuiver elektrisch rijden en daalt de gemiddelde CO 2 -uitstoot tot 16 g/km (WLTP). Interessant dus als bedrijfswagen. “Door de fiscaliteit die verandert vanaf 1 juli 2023, is het nu absoluut hét moment om voor een plug-inhybride te kiezen”, raadt Annick Van Cauwenberge aan. Ook goed om te weten: volgend jaar verschijnt een volledig elektrische variant van de Range Rover.

De nieuwe Range Rover is een groot succes

Gigantisch veel kleuren

De versie die je in het Range Rover House in Knokke kunt bewonderen, is een Range Rover SV Bespoke. Wat die zo speciaal maakt? Hij is met de hand afgewerkt door de afdeling Special Vehicle Operations. Die houdt zich bezig met maatwerk om aan de meest veeleisende wensen te voldoen. De SV Bespoke-service biedt een uitgebreide keuze aan materialen, kleurencombinaties en afwerkingen. Zo zijn er tot 391 kleurstellingen voor de interieurmaterialen en 230 kleuren voor het koetswerk beschikbaar. Met de Match to Sample-service vind je zelfs exact de tint die jij verkiest. “De mogelijkheden om de nieuwe Range Rover te personaliseren, zijn eindeloos. Zo kunnen klanten hun Range Rover werkelijk uniek maken”, zegt Annick Van Cauwenberge.

Bezoek het Range Rover House in Knokke

Benieuwd om de nieuwe Range Rover SV Bespoke in het echt te zien? Dat kan deze zomer in het Range Rover House op het Albertplein in Knokke-Heist. “Het wordt een pop-upstore in een moderne en luxueuze omgeving, waar klanten en geïnteresseerden in alle rust de nieuwe Range Rover SV Bespoke kunnen ontdekken. Onze stewards ontvangen alle bezoekers met plezier en staan hen te woord”, zegt Annick Van Cauwenberge. Het Range Rover House is vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2023 dagelijks open voor het grote publiek van 10 tot 18 uur en van 1 september tot en met 8 oktober 2023 alleen in de weekends, opnieuw van 10 tot 18 uur.

De Range Rover modeljaar 2024 is beter dan ooit, dankzij sterkere plug-inhybrides, meer personalisatie met de SV Bespoke-service en het vernieuwde Pivi Pro-infotainment-systeem.

