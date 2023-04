Moderne mechanische horloges van de Duitse specialist NOMOS Glashütte

Bij kwaliteitshorloges denken we vaak meteen aan hoogwaardige mechanische uurwerken. Deze juweeltjes kunnen veelal bogen op een rijk erfgoed en vormen een investering waarvan de schoonheid levenslang – en vaak nog veel langer – meegaat. De Duitse producent NOMOS Glashütte is gespecialiseerd in moderne polshorloges met in eigen huis ontwikkelde, mechanische kalibers. De onderneming staat tot ver buiten Duitsland bekend om haar bekroonde design, technische innovatie en precisiewerk. NOMOS is gevestigd in Glashütte, een gemeente met een rijke traditie in de vervaardiging van verfijnde mechanische horloges, en focust op hedendaags design en eigentijdse productiemethodes. Dat levert uiterst betrouwbare uurwerken op voor elke moderne pols.

Traditionele horloges in trendy kleuren

NOMOS Glashütte heeft recent vier nieuwe horloges gelanceerd, in twee verschillende kleuren en formaten: de Club Campus cream coral en electric green. Deze nieuwe Club Campus-modellen met zowel Arabische als Romeinse cijfers op de wijzerplaat zijn bijzonder kleurrijk – en heel erg leuk. Cream coral is een intense en frisse schakering, die voor een warm accent zorgt aan de pols en past bij elke huidtint. Electric green is verfrissend, gedurfd en trekt de aandacht met zijn aantrekkelijke kleur. Beide sportieve horloges zijn verkrijgbaar in twee formaten, 36 en 38,5 mm, voor de meest uiteenlopende polsen. Alle vier de versies beschikken over een kast in roestvrij staal met een hoogte van slechts 8,2 millimeter die waterbestendig is tot 10 atm. Als kers op de taart is er op de achterkant van de kast ruimte om een speciale gelegenheid te vereeuwigen met een gepersonaliseerde gravure.

Onder de motorkap: meer dan 175 jaar traditie

Het Alpha-kaliber is het handopwindbaar standaarduurwerk van NOMOS Glashütte. Dit stevige, nauwkeurige en betrouwbare systeem vormt het hart van alle vier deze nieuwe Club Campus-modellen en is het resultaat van een horlogetraditie van meer dan 175 jaar. Alle onderdelen van het uurwerk, tot het kleinste tandwieltje, worden immers zelf door NOMOS in Glashütte vervaardigd. De afgewerkte Alpha-uurwerken worden vervolgens uiterst nauwkeurig geregeld in zes posities vooraleer de nieuwe Club Campus-modellen de wijde wereld in mogen.

Horlogeproductie in Glashütte

Net als alle NOMOS-horloges worden ook deze nieuwe Club Campus-modellen gemaakt in de kleine Duitse gemeente Glashütte, verscholen tussen de bossen en heuvels bij Dresden. De mechanische horloges die hier worden geproduceerd, zijn wereldberoemd en worden vandaag bovendien wettelijk beschermd. Alleen merken die het merendeel van de waarde van hun horloges hier produceren en de horloges ook hier assembleren, mogen de naam ‘Glashütte’ gebruiken in hun naam en op de wijzerplaat. Slechts een heel beperkt aantal Europese producten kan uitpakken met een dergelijke beschermde oorsprongsbenaming.

