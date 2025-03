K-WAY viert haar zestigste verjaardag met ‘In Y/our Life’, een expo waarin topdesigners en artiesten dagelijkse objecten herinterpreteren. Als sluitstuk creëerde Spaanse designer Patricia Urquiola ‘The Tree of Gifts’: een kunstwerk vol cadeautjes voor thuis.

Wat is het idee achter The Tree of Gifts?

“Dat groeide uit iets wat curator Gianluigi Ricuperati me voorstelde: letterlijk ‘een boom van geschenken’. Onmiddellijk riep dat voor mij het beeld op van een geometrische structuur met een vegetaal geïnspireerde textuur. Wat me aantrok is dat het werk tezelfdertijd een platform voor kleine kunstwerkjes werd: zie het als een gebaar van vrijgevigheid waardoor bezoekers een deel van de tentoonstelling – kleine kunstwerkjes – mee huiswaarts kunnen nemen. Maar vooral het materiaal maakt deze boom uniek: die is gemaakt van Cimento-tegels, een innovatief cement uit minerale aggregaten dat ontstond uit eenvoudige ideeën, langdurige gesprekken, korte teksten en expo’s tussen Gianluigi en mezelf. Het podium heeft de vorm van een eigenaardige tafel met overhangen en variërende hoogtes, die meer weg heeft van een ‘geometrische struik’ dan van een echte boom.”

‘In Y/our Life’ viert de verborgen poëzie in het dagelijks leven. Hoe zie je dat terug in je eigen werk?

“Dit concept nodigt uit om de betekenis van het alledaagse bloot te leggen en de schoonheid te waarderen in wat anders misschien onopgemerkt zou blijven. Het kan perspectieven veranderen en tonen hoe de ons omringende voorwerpen verhalen, herinneringen en emoties bevatten die ons verbinden met de poëzie van het gewone leven. Ik hou echt van het idee van een tentoonstelling gewijd aan alledaagse, populaire voorwerpen zoals POST-IT-briefjes, K-WAY-regenjassen, BIC-pennen enz. Dat doet me denken aan de prachtige, obsessieve beschrijvingen van Georges Perec in zijn meesterwerk Life: A User’s Manual, waarin hij elk detail van het bestaan catalogiseert en tot kunstwerk verheft.”

Hoe benader je merksamenwerkingen als kunstenaar?

“Als architect en ontwerper, hecht ik ook veel waarde aan de relatie met kunst en kunstenaars. Cassina bijvoorbeeld, waarvan ik de artistieke leiding heb, is een soort proces van verandering en evolutie in mijn werk. We blijven bijvoorbeeld het buitengewone werk van Charlotte Perriand onder de aandacht brengen, een fundamentele vrouw in de ontwikkeling van de designtalen die we vandaag nog steeds gebruiken.”

Wat is jouw grootste bron van inspiratie?

“Inspiratie kan uit heel verschillende bronnen komen: kleuren zijn bijvoorbeeld belangrijk in mijn praktijk. Er is een boek over geschreven: Chromophobia, een heel klein fascinerend boekje. Ik behoor tot de categorie mensen die geloven dat kleuren heel belangrijk zijn, maar altijd in relatie tot elkaar. Als je een kleur kiest, zeg je volgens mij tegen jezelf: “Nu heb ik een grote massa van deze kleur nodig, zodat wat de basis was – de kleur waarin ik geïnteresseerd was – overblijft als een focuspunt, of er wordt een tegengesteld evenwicht gecreëerd.” Kleuren functioneren altijd binnen een dynamiek van licht en schaduw. Ik denk niet dat je alleen kunt denken in termen van duisternis of alleen in termen van licht.”

De expo van K-WAY ‘In Y/our life’ in Museo Della Permanente in Milaan is reeds afgelopen.

