Meer van Morobé

Een jaar geleden stond Virginie Morobé op de cover van Trends Style omdat ze met haar gelijknamige schoenenlabel een allereerste flagshipstore opende. Intussen heeft de Belgische mode-onderneemster allesbehalve stilgezeten. Een tweede winkel in Antwerpen is een feit en meer en meer tast Morobé de grenzen af met andere disciplines. Zo lanceert ze een eerste kledingcapsule. De Logomania ready-to-wearcollectie telt vier statement stuks in lycra: twee catsuits, een legging en een top, die integraal bedrukt zijn met het Morobé-logo. De exclusieve capsule wordt in beperkte oplage gelanceerd in de winkels van Knokke en Antwerpen.

