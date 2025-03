Nu in de winkel: het modenummer van Trends Style

Maart is modemaand, ook bij Trends Style. Het nieuwe nummer bulkt van de draagbare trends, wishlisted items en grote namen uit de industrie. Daarnaast krijg je van ons alles wat je nodig hebt voor een heerlijke maand: topadressen, inspirerende interviews, een mini-break Caïro en veel, veel meer. Scoor jouw exemplaar bij Trends magazine, nu in de winkel!

Het belangrijkste aan de tsunami van kersverse ­collecties is wat je er uiteindelijk mee doet. Wat dragen vrouwen deze lente écht?

JD Ankomah: ‘Ik zie mijn modellen als kinderen. Ze noemen mij moeder’

Hij kent elke castingdirecteur bij de voornaam en mag ‘schat’ zeggen tegen Raf Simons. Met zijn modellenbureau Rapture Management palmt hij alle modeweken in: JD Ankomah is een fenomeen.

Houden zo

Het adagium van menig mode-ondernemer gaat als volgt: if it ain’t broke, don’t fix it. Of hoe échte kenners trends liever links laten liggen en vasthouden aan een signature style, een outfit zónder keuzestress.

Mijn leven als merk

Het imperium van Kim Kardashian is alleen nog in stratosferische cijfers te ­vatten. De influencer heeft zichzelf omgevormd tot een merk, met veel succes. En ze is niet de enige. Personal branding tot kunst verheven.

Sleep on it

Steeds vaker wagen modehuizen zich aan hotelinterieurs, waar hun esthetiek zich vertaalt in weelderige kamers en luxueuze lobby’s. Van een enkele suite tot totaalconcepten: de volgende design­hotels ademen de signatuur van hun couturiers.

Walk with me

Volgens kenners het belangrijkste detail ter wereld: schoenen. Wij zetten de beste op een rij.

Bestemming beurs

Kunst- en designbeurzen, ze zijn met veel en worden almaar toegankelijker. Voor wie de komende tijd een bezoek plant aan Tefaf, Art Basel of Salone del Mobile: zo maak je er meteen een citytrip van.

Turbo tint

Kleur bepaalt voor een groot stuk het succes of het mislukken van een product. Voor auto’s is dat niet anders. Met die filosofie in het achterhoofd ontwikkelde Porsche zijn nu al veelbesproken kleur Turbonite.

Trends Style is verkrijgbaar samen met Trends in de winkel.

