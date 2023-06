Binnenkijken bij interieur pro’s Karo en Koen Fierens

Ze hadden een mooi stuk grond, er waren zelfs concrete plannen voor een nieuwbouwproject. En toch volgden Koen en Karo Fierens hun buikgevoel. Ze kozen uiteindelijk voor een oud huis met een sterke ziel. Die ziel kreeg onlangs nog wat extra diepgang, toen Piet Stockmans eigenhandig een kunstwerk kwam installeren.

Al meer dan twintig jaar helpen Koen en Karo mensen met de realisatie van een droominterieur. Hun bedrijf, Fierens, realiseert interieurs op maat, adviseert over kleuren en materialen en werkt projecten af tot het laatste detail. Maar wanneer ze voor zichzelf aan de slag moeten, komt toch de twijfel opzetten. Want hoewel Koen en Karo Fierens sterke no-nonsense persoonlijkheden zijn met de beide voeten op de grond, kunnen ook zij niet ontkennen dat het lijkt alsof het lot ervoor heeft gezorgd dat ze vandaag wonen waar ze wonen. Ze hadden immers een mooi stuk bouwgrond gekocht, en ook de plannen van de woning die erop zou komen waren klaar. En toch voelde het niet honderd procent goed aan. “Onze buurman van die bouwgrond is een makelaar. Toen we hem meldden dat we niet zouden doorgaan met de bouw van ons huis, kwam hij op het idee om ons dit huis te tonen. Hij wist dat Sotheby’s het op de markt zou brengen”, vertelt Koen. Waarop Karo aanvult: “Ik was meteen verliefd op dit huis. Ik kon in de dagen, weken en maanden na ons bezoek aan niks anders denken. Maar we moesten ons koest houden. Het huis was te hoog geprijsd en dus hielden we de boot af. We speelden hard to get (lacht), maar in mijn hoofd was het al volledig ingericht nog voor we een bod hadden gedaan.” Uiteindelijk kon het sympathieke koppel het huis na enkele maanden toch kopen, tot grote spijt van een succesvolle Belgische zanger die ook interesse bleek te hebben. “Toen ons bod werd aanvaard, was de eigenaar zo vriendelijk om ons veel tijd te gunnen het huis te leren kennen. Elke maandag was ik hier in de weer met mijn notaboek”, vertelt Karo, die enkele weken na de aankoop geïmmobiliseerd raakte door een ongeval. “Hoe erg dat ook was, het heeft me wel de tijd gegeven om grondig met de renovatie bezig te zijn. We hebben onszelf de tijd gegeven en zagen dit ontwerp als een groeiproces.”

© Stephanie Mathias, Thibault De Schepper en Eva Verbeeck

Tweeduizend tegels

“We zijn de vloer gaan kiezen in Verona. Toen de travertintegels uiteindelijk arriveerden, konden we niet onderscheiden wat de boven- of de onderkant was, zo vuil waren ze. Om fouten te vermijden hebben we dan een heel weekend lang tweeduizend tegels gewassen, met dank aan onze goede vrienden en familie. Pas toen de tegels opgedroogd waren konden we zien welke kant bovenaan moest komen te liggen. Zo zit dit huis vol verhalen.” De keuken van Koen en Karo is een succesverhaal, en meteen een visitekaartje voor de capaciteiten van het Fierens-atelier. Een leek ziet mogelijks gewoon een uitgesproken oudroze marmeren werkblad en kasten in dikfineer notelaar. Maar de kenner die ziet dat alle houtnerven over de volledige keuken doorlopen. Van links naar rechts, van boven naar onder, van de keuken naar de bijkeuken. Van de bijkeuken naar de vestiaire en ingebouwde wc. Een huzarenwerk dat werd beloond met een Schrijnwerk Award. “Onnozel, hè, maar ik kan daar echt heel gelukkig van worden, wanneer alles klopt en alle details precies zijn zoals ze moeten zijn”, zegt Koen.

Stockmans blauw In 2014 lieten Koen en Karo een kunstwerk maken.Recent verhuisde het, onder goedkeurende blik van Piet Stockmans, naar de gevel van hun koetshuis. © Stephanie Mathias, Thibault De Schepper en Eva Verbeeck

De keuze voor notelaar als houtsoort was het gevolg van een gigantische coup de coeur. Stoelen van het Japanse merk Miyazaki, die Koen en Karo opmerkten tijdens de designweek in Milaan, werden het uitgangspunt voor het design van de keuken en zijn op die manier bepalend geworden voor de materiaalkeuze van de benedenverdieping. “Vooral omdat ze zo goed bij het huis passen en zoveel ambacht uitstralen”, licht Karo toe. “Wij vinden heel veel stijlen en kleuren mooi, maar wij vertrekken ook voor onze klanten altijd vanuit de architectuur van het huis. Wat voor stijl schrijft het huis voor? Hoe gebruiken mensen hun huis? Zelf opteerden wij voor een interieur dat rust uitstraalt. We hebben een druk professioneel leven, en met twee tienerzonen en hun respectievelijke vrienden is het hier vaak gezellig druk. We hebben daarom bewust gekozen om niet te veel verschillende materialen door mekaar te gaan gebruiken en ook niet te veel uitgesproken kleuren. Het zijn vooral de kunstwerken die hier in huis voor kleuraccenten zorgen.” Van Panamarenko over Luc Peire tot Jan Vanriet, Hilde Van Sumere, Pieter Vermeersch en nog vele anderen. “Het is een passie die ik met de paplepel heb meegekregen”, zegt Karo, “Mijn moeder is een fervent verzamelaar.” Maar naast de kunst met grote K waarderen Koen en Karo ook curiosa die ze her en der verzamelden over de jaren heen. Getuige daarvan de kip aan de muur, en Sven de alpaca die in de gang prijkt. “Soms houd ik mijn hart vast als Karo weer vanalles heeft meegebracht”, geeft Koen toe. “Maar ze slaagt er steevast in zulke dingen te combineren tot een mooi, inspirerend en origineel geheel.”

Messy en creatief

Piet Stockmans is een kunstenaar die het koppel enorm waardeert. “Zijn werk is tijdloos, net als dit huis”, aldus Karo. “We zijn enorm vereerd dat hij zijn kunstwerk installeerde op de gevel van het koetshuis. We vinden de ziel van het huis heel goed aanleunen bij het poëtische ambacht dat Stockmans belichaamt.” Het kunstwerk bestaat uit porseleinen potjes die elk op een unieke manier beschilderd werden in het typische Stockmans-blauw. Koen en Karo lieten het kunstwerk in 2014 maken maar vonden nooit de juiste plek om het in zijn geheel te etaleren. De gevel van het aanpalende koetshuis blijkt nu de ideale plek voor het kunstwerk, zo vindt ook Stockmans zelf.

Ingebouwd bad ‘Ik wilde heel graag een bad ingebouwd in de vloer waarbij de vloer in verstek doorloopt naar het bad toe.’, zegt Karo, waarop Koen reageert: ‘De eerste reactie van vaklui is dan vaak ‘dat gaat niet’, en die reactie triggert mij dan om dat tòch te gaan realiseren.’ © Stephanie Mathias, Thibault De Schepper en Eva Verbeeck

Wat er binnen in het koetshuis zal gebeuren, krijgt nu ook vorm. Koen en Karo stelden het een jaar lang ter beschikking van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Intussen kregen zij een aangepaste woning toegewezen. “Het koetshuis wordt een sport- en fietsenkot, alsook een stalenkamer en bureau waar ik heel erg messy en creatief kan zijn”, droomt Karo hardop. Want ook in het bedrijf is het Karo die creëert en inspireert. Samen met haar team van interieurarchitecten ontwerpt ze verrassende totaalprojecten voor de klanten. “Ik heb vaak de neiging om klanten uit hun comfortzone te trekken”, geeft ze toe.

Schrijnwerk Award Alle houtnerven van het dikfineer notelaar lopen over de volledige keuken door. Van links naar rechts, van boven naar onder, van de keuken naar de bijkeuken. Van de bijkeuken naar de vestiaire en ingebouwde wc. Een huzarenwerk dat werd beloond met een Schrijnwerk Award. © Stephanie Mathias, Thibault De Schepper en Eva Verbeeck

Ook zelf zijn Koen en Karo behoorlijk buiten hun comfortzone getreden, en dan vooral in de badkamer. “Ik wilde heel graag een bad ingebouwd in de vloer waarbij de vloer in verstek doorloopt naar het bad toe.” Waarop Koen reageert: “De eerste reactie van vaklui is dan vaak ‘dat gaat niet’, en die reactie triggert mij dan om dat tòch te gaan realiseren.”

Dat ze veel hebben gevraagd van de vaklui die in hun huis aan de slag zijn gegaan, dat beseffen ze beiden goed. “De lat lag heel hoog, dat is zo in alles wat we doen. Maar de dankbaarheid was dan ook groot wanneer alles uiteindelijk werd uitgevoerd zoals we het voor ogen hadden. Toen het huis klaar was, hebben we alle vaklui én hun partners hier uitgenodigd. Een geweldig moment was dat. We konden de fierheid van ieders gezicht aflezen. Dat ze ook eens aan hun partner konden laten zien waar ze dag in dag uit mee bezig zijn, deed hen duidelijk plezier”, glundert Karo. “We waken erover dat we vakmanschap nooit zomaar vanzelfsprekend gaan vinden. Ons eigen atelier is een grote troef voor ons bedrijf, ook daar schatten we onze vaklui bijzonder hoog in”, zegt Koen terwijl Karo met een oud tegeltje komt binnengewandeld. “Dat heb ik onlangs op een rommelmarkt gevonden. Het is een spreuk waar veel waarheid in zit: dankbaarheid is het geheugen van ons hart. En dankbaar zijn we.”