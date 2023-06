Angelique Foré: ‘Als je ‘t gevoel hebt dat iets niets voor jou is, gewoon wegwezen. Doehoei!’

In 1987 betaalde Steve Jobs een consultant om werknemers nee te leren zeggen. “Nee zorgt voor focus”, aldus Jobs. Maar wat doet Angelique Foré om de gedachten scherp te houden? Samen met businesspartner Barbara De Beir haalt ze Bobbi Brown op 12 juni naar Kursaal Oostende voor de Generation WOW Conference voor vrouwen in business.

Ik kom uit een generatie die streng werd opgevoed Om ergens te geraken moest je doorbijten. Een beetje afzien hoorde erbij. Streng zijn was een manier om overzicht te bewaren. Maar wat krijg je ervan? Zieke mensen op het werk! Zeg dus maar nee en wees lief voor jezelf.

De thermostaat van mijn lichaam ging kapot De chauffage werkte niet meer. Ik had het koud, met een dikke jas en een sjaal, terwijl iedereen in korte mouwen buiten liep. Maandenlang heb ik hoofdpijn gehad. Tinnitus ook! Ik wil het nooit meer meemaken. Mijn burn-out heeft me geleerd om bewust bezig te zijn met mijn lichaam. Jazeker, de ellende was bijzonder leerzaam. Ik wilde alleen dat ik het eerder had beseft. Waarom wordt er zo weinig aandacht besteed aan welzijn en preventie?

Sporten geeft zuurstof Ik ga vaak hardlopen om de werkdag te starten, zeker als er een belangrijke meeting op de planning staat. Het zorgt voor juistere gesprekken, betere presentaties en een grote overtuigingskracht. Na het sporten voel ik me zo sterk! Sterk genoeg om mijn loopbroek aan te houden, blazer erover, toffe sneaker eronder, en klaar.

Loslaten geeft ruimte en rust Ken je het GIF’je van Homer Simpson die in het struikgewas verdwijnt? I love it. Als je het gevoel hebt dat het niks voor jou is, wegwezen! Doehoei.

Vertrouwen is alles, in iedere relatie Ik ben met vriendinnen naar Jay Shetty gaan luisteren in Amsterdam Carré. Zijn verhalen over relaties zijn zo interessant! Zodra je de patronen herkent, zie je ze overal om je heen opduiken, of het nu om liefde gaat of om business. Hoe mensen zich gedragen, verschilt niet zoveel, ook niet op een vergadering.

Konden we Michelle Obama maar eens naar Oostende halen Hoe zij haar carrière heeft opgebouwd! Hoe ze zich tegelijk aan de protocollen van de politiek houdt en haar eigenheid bewaart! Van zo iemand krijg je inspiratie, en van inspiratie krijg je energie. Zeker als je ze deelt met 800 anderen. De verbinding die je dan voelt, bezorgt je kippenvel! Maar goed, Michelle Obama vraagt 750.000 euro, daarvoor moeten we met Generation WOW het Kursaal van Oostende tien keer uitverkopen (lacht).

Vriendschap en business lijken op elkaar Om te kunnen floreren moet je je veilig voelen. Omring je daarom met de juiste mensen. Forceer niks. Je krijgt er stress van. Ik heb een hele goeie entourage en een machtige business partner, die tegelijk een vriendin is. Ik hoef die twee helemaal niet gescheiden te houden. Integendeel. Het is een fijn engagement om te bewaken. De belangrijkste vragen zijn: is dat hier nog tof? En vindt de vriendschap het ook nog leuk?

Marketingtips, tralala Leadership- en businessboeken, ik lees ze niet. Ik leer liever uit ervaring. Het duurt wat langer, maar dan ineens ben je een laatbloeier (lacht).