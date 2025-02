Vakmanschap en innovatie gaan hand in hand in de wereld van haute horlogerie. Cartier speelt een actieve rol in het behouden van het traditionele horlogeambacht met de Prix Cartier Talents Horlogers de Demain. Dit jaar werd België voor het eerst opgenomen in de competitie. Karim Drici, industrieel directeur van Cartier, legt uit waarom.

Hoe blijft traditioneel horlogeambacht behouden in een tijdperk van technologische vooruitgang? Met de Prix Cartier Talents Horlogers de Demain, een prestigieuze wedstrijd die jong talent in de horlogewereld stimuleert en ondersteunt, wil Cartier een actiever rol spelen in het behoud van de traditie en het ambacht. De competitie richt zich dit jaar op jong Belgisch talent, een opmerkelijke stap die de kwaliteit van Belgische horlogemakersopleidingen in de schijnwerpers zet.

Karim Drici, industrieel directeur van Cartier, schijnt zijn licht op de missie van Cartier, de impact van de wedstrijd op jonge talenten en de betekenis van duurzame samenwerkingen met horlogescholen wereldwijd.

Continuïteit van het ambacht

Heeft Cartier de Prix Cartier Talents Horlogers de Demain geïntroduceerd uit bezorgdheid dat bepaalde horlogeambachten zouden verdwijnen?

Drici. “Ik denk niet dat de vraag draait om de angst dat ambachten verdwijnen, maar eerder om hoe we duurzame relaties kunnen opbouwen met scholen en hun ecosystemen, en onze engagementen op lange termijn kunnen nakomen om ons ervan te verzekeren dat deze ambachten blijven bestaan. Vandaag de dag gaat het om die continuïteit om het dagelijks opleiden van horlogemakers en micromecaniciens.”

Hoe beïnvloedt de wedstrijd carrières bij Cartier?

Drici. “Sinds de oprichting van de wedstrijd in 1995 hebben meer dan tweeduizend kandidaten deelgenomen. Van die deelnemers zijn er zeker enkele die een carrière hebben uitgebouwd binnen de ateliers van Cartier, of de Richemont-groep in bredere zin. De wedstrijd draait om het stimuleren en belichten van het technische en creatieve talent van jonge mensen. Zoals Cartier het treffend verwoordt: ‘Ze hebben goud in hun handen en zijn echte genieën.’ Het is die boodschap die centraal staat en die het concours zijn unieke waarde geeft.”

Jong Belgisch talent

België werd voor het eerst opgenomen in deze prestigieuze wedstrijd, en met succes. Maar waarom heeft Cartier zich eensklaps op België gericht?

Drici. “We realiseerden ons dat België scholen voor horlogemakers heeft van een heel hoog niveau, zowel op technisch als creatief vlak. Bovendien zien we ook dat de opleiding zich verder ontwikkelt. Het interesseert ons niet om met alle horlogescholen ter wereld te werken, maar wel om stapsgewijs samenwerkingen aan te gaan met specifieke scholen. Dit jaar hebben we België opgenomen. Voorheen richtten we ons vooral op studenten in de horlogemakersopleiding. Nu hebben we ook technici en gespecialiseerde scholen in micromechanica geïntegreerd.”

La présentoire a parfum, Coline Riondet

Tree, Valentine Gredzynski

Hebben studenten verplichtingen nadat ze hun prijs hebben gewonnen?

Drici. “Geen enkele. Maar ze krijgen wel mogelijkheden. Ze krijgen de kans om in contact te blijven met ons, op directe of indirecte manier. Daarnaast kunnen ze de Cartier horlogemanufactuur in La Chaux-de-Fonds bezoeken, evenals de Cartier privécollectie in Genève, samen met Pascale Lepeu, directeur van de Cartier Collection. Ook kunnen ze de het Maison des Métiers d’Art in La Chaux-de-Fonds bezoeken en kennismaken met de talenten van dat unieke huis.

Inverso, Yann Mayer

Verder bieden we hen de mogelijkheid om het Institut de Joaillerie Cartier aan de Rue Saint-Georges in Parijs te bezoeken, en onze iconische boetiek aan 13, Rue de la Paix in Parijs. Kortom, we nodigen hen uit voor een initiatiereis in de wereld van Cartier. Het is een kans om hen nog meer zin te geven om de participeren in de creativiteit van onze hoogwaardige producten.”

