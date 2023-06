De Italiaanse kant van Zwitserland

Welkom in Ascona en Locarno, twee zonovergoten stadjes in het meest zuidelijke kanton van Zwitserland. Hier bloeien de kastanjebomen schouder aan schouder met palmbomen en andere exotische flora. Deze plek wordt ook wel de poort tussen Noord- en Zuid-Europa genoemd. Een korte vakantie aan de Zwitserse kant van het betoverend mooie Lago Maggiore, wie kan daaraan weerstaan?

©Alessio Pizzicannella

Locarno en Ascona staan synoniem voor een heerlijke vakantie in ‘het zuiden’. Het milde klimaat aan het Lago Maggiore, de witte stranden, de spectaculaire valleien die zich uitstrekken tot aan de Alpen, het veelzijdig aanbod van toeristische attracties en een lange traditie van gastvrijheid maken van deze regio een van de favoriete toeristische bestemmingen van Zwitserland.

La dolce vita in Locarno

©Alessio Pizzicannella

In dit deel van Zwitserland spreekt men Italiaans en sluit men la dolce vita liefdevol in de armen. Geniet van een espresso op een gezellig pleintje en voel de warmte van de zon op je huid. Weetje: Locarno is met 2.300 zonuren per jaar officieel de warmste stad van Zwitserland.

De stad ligt om de Piazza Grande heen en wordt bij elkaar gehouden door smalle steegjes die bulken van de winkeltjes en restaurants. Op de Piazza Grande wordt jaarlijks het vermaarde Locarno Film Festival georganiseerd. En aan de rand van de oude binnenstad prijkt het 12de-eeuwse Castello Visconteo, een burcht waarvan ongeveer een vijfde in de oorspronkelijke staat bewaard is gebleven.

De meerpromenade van Ascona

©Alessio Pizzicannella

Ascona wordt steevast in één adem genoemd met Locarno: de twee pittoreske stadjes liggen pal naast elkaar en worden enkel gescheiden door de rivier de Maggia. Ascona bevindt zich nauwelijks 196 meter boven de zeespiegel en is daarmee de laagst gelegen stad in Zwitserland. Net als in Locarno is het hier heerlijk verdwalen in de smalle straatjes.

Ascona staat bekend om zijn oude binnenstad en zijn zuiderse verkeersvrije meerpromenade met kleurrijke restaurants en zonovergoten terrasjes. Wandel in de oude stad zeker tot aan de San Pietro e Paolo kerk, een prachtige basiliek uit de 16de eeuw.

Ascona en Locarno liggen aan de noordelijke oever van een inham van het Lago Maggiore. Dankzij de warme zomers en de milde overige seizoenen kan je hier zowat alle takken van de watersport beoefenen. En als je zelf geen fysieke inspanning wil leveren, kan je het meer ook per boot verkennen.

Sportieve vakantie

©Alessio Pizzicannella

Ascona en Locarno zijn de ideale uitvalsbasis voor een sportieve vakantie met het gezin of met vrienden. Verlaat de stadjes en geniet van de fabelachtige vergezichten vanuit de omliggende bergen. Er liggen liefst 1.400 km aan wandelpaden op jou te wachten. Wie iets avontuurlijker is aangelegd, kan onvergetelijke ervaringen zoals zeilen, canyoning en paragliding toevoegen aan zijn of haar sportieve palmares.

Met de trein naar ‘het zuiden’

De regio biedt aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten en accommodatie voor alle behoeften en budgetten. Net als de rest van Zwitserland is ook deze regio gemakkelijk te bereiken per trein. Charmante stadjes, de heerlijke lokale keuken, witte stranden met bijhorende palmbomen, … wat wil een mens nog meer? Pak je koffers, het zuiden lonkt.

Lees ook : Zwitserland: van fondue tot sterrendiner