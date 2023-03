De 10 geboden van de zomermode

Omdat een gewaarschuwd mens er nu eenmaal twee waard is, legt Trends Style een lijstje aan van de tien belangrijkste richtlijnen voor de zomermode van 2023.

1 Gij zult op grote voet leven

Het gros van de schoenen die vandaag worden verkocht zijn nog steeds sneakers, maar er is verandering op til. De aandacht voor geklede schoenen neemt toe, brogues en pumps sijpelen weer in het vestimentaire vocabulaire. En ook mannen lijken op sneakers uitgekeken: een recente bevraging van modenieuwssite Business of Fashion leert dat meer dan 60% van de welgestelde mannen in de VS en de UK zinnens is dit jaar geklede schoenen te kopen. En die zijn er in alle stijlen: van oneindig hoge lieslaarzen bij Rick Owens, complexe hakken bij Prada en platformsandalen bij Chloé tot zelfs flipfloppumps bij Burberry en schoenen van ballonnen bij Loewe.

© Morobe

2 Gij zult vlees laten zien

Opvallend, zowel bij vrouwen als bij mannen, is hoe ontbloot vel prominenter wordt. Want bijna elke collectie toont wel ergens een blote navel, gelukkig niet allemaal uitsluitend de onrealistisch graatmagere versies, al kan nog meer verscheidenheid geen kwaad. Voor elke voorkeur bestaat immers een ander streepje bloot: naast navels vind je ook creatieve uitsparingen zoals bij Botter. Max Mara houdt het simpel met ontblote tailles en Collina Strada maakt het spannend met bijna blote konten. Ingetogener maar even spannend zijn de semitransparante lange jurken bij Valentino. Want wat je niet helemaal ziet, moet je je inbeelden.

Ontblote tailles bij MaxMara (2)

3 Gij zult feesten

In een poging de malaise van de afgelopen jaren af te schudden moet het voorjaar van 2023 een feestseizoen worden. En zo knipogen designers naar alle tot de verbeelding sprekende fuifbeesten: de jazzy flappergirls uit de roaring twenties, Studio 54’eske discolovers en het met strassdiamanten bezette Y2K. Er zijn franjes en pluimen, lovertjes en parelsnoeren, met strass bezette handtassen en van kop tot teen glinsterende outfits. Chanel, Louis Vuitton, Valentino, Victoria Beckham… op elke modeweek fluisterde wel iets in de collecties je toe dat het tijd is om cocktailfeestjes en dansvloeren af te schuimen. En om, ook niet onbelangrijk, het nummer van je droogkuis terug te vinden.

Rotate (3)

4 Of gij zult u gedeisd houden

Onvoorspelbare tijden kun je op twee manieren het hoofd bieden: met foliekes of met sérieux. Tegenover de feestelijke uitspattingen verschijnt, soms zelfs binnen dezelfde collecties, een radicaal nieuw minimalisme. In crisistijden wint stealth wealth fashion traditioneel aan terrein: denk logoloze kledingstukken en accessoires, anoniem voor wie ze niet herkent – merken als The Row, Jil Sander,

Totême,… Vaak tijdloze stukken, duurzaam en daardoor ook spaarzaam. Maar maak u geen illusies dat ingetogen kleuren, V-halssweaters en witte hemden geen uitspattingen zijn: losse jeansbroeken en marcellekes, dé subtiele look van het seizoen, vind je tegenwoordig niet toevallig bij Bottega Veneta en Dior.

Dries Van Noten (4)

5 Gij zult u verdiepen in de mode

News flash: influencen op sociale media met perfecte foto’s vol al dan niet gekregen kleren is eindelijk niet zo cool meer. Veel interessanter dan je kleren tonen is je kennis tonen, en dat maakt het delen van modeanalyses, kritieken en archiefbeelden het nieuwe cool van een frisse generatie socialemediafiguren. Op zoek naar meer modegeschiedenis en inspirerende looks van vergeten events voeg je @TheKimbino toe op Instagram. Zij verzamelde al duizenden volgers, net als @Ideservecouture die mode-events met een stevige schep humor fileert. Wil je dieper graven dan kun je in de krochten van TikTok terecht waar modekritiek en -geschiedenis onder hashtags als fashiontok en fashionhistory gedijen en waar trendforecasters als @oldloserinbrooklyn, @thealgorythm en @fashionboy met gedegen kennis de échte influencers van hun generatie worden.

@TheKimbino, voor kennis over kleren (5)

6 Gij zult alles of niks meenemen

Zoals alle trends dit seizoen, gaat het ook met handtassen alle richtingen uit. Voor elke uitvergrote handtas vind je elders een minuscule tegenhanger. De big bags (bij o.a. Saint Laurent, Hermès en The Row) zijn gegarandeerde statementpieces en vooral ontegensprekelijk praktisch voor laptop, brooddoos, reservesweater of, waarom niet, je hele kleerkast. Daartegenover staan de kleine tasjes, de perfecte compagnons tijdens de fijne gelegenheden van het leven, waarbij je vooral niet met een zootje gerief opgezadeld hoeft te zitten: diners en recepties. We zeiden het al: feesten zijn terug.

7 Gij zult veel zakken te vullen hebben

Bereikt een piek in 2023: op werklui en het leger geïnspireerde utility wear. Breed vallende broeken, cargopants, gaan al even mee, maar krijgen nu flinke updates. Workwear in flinterdunne stofjes zoals bij Dries Van Noten is nu ook een ding. Maar waar je vooral niet naast kunt kijken, zijn de opgenaaide zakken die zich als een virus verspreiden: ze zijn met veel en zitten overal. Op cargopants, rokken, hemden en zelfs handtassen.. Bij Miu Miu, Louis Vuitton, Coperni,… Terwijl de wereld zoals we die kenden misschien kopje-onder gaat, heb je wat je nodig hebt tenminste bij de hand.

8 Gij zult het laten hangen

Stilaan verschilt wat je nu in het straatbeeld ziet echt dag en nacht met wat we het laatste decennium droegen. Er is een brede ommezwaai op til. Niets is nog wat het was. Niet alleen de broekstaille wordt lager, ook de pijpen worden langer. Weg is de hipster met de opgerolde broekspijpen of de ‘cropped’ jeans. Brede broeken kunnen vandaag onmogelijk te lang zijn en beschrijf je als puddle pants. Ze rimpelen over je schoenen en zijn zowel voor mannen als vrouwen onwijs nonchalant en daardoor ook luxueus. Want vandaag ziet echte luxe eruit alsof je je nooit zorgen maakt, en al helemaal niet als je broek over de grond sleept.

The Row (6)

9 Gij zult het op uw heupen krijgen

Een vaak voorkomend fenomeen in onzekere tijden is het teruggrijpen naar betere tijden: zodra je de miserie van vroeger vergeet, schiet alleen nostalgie over. Gevolg? Superromantische mode. Toen de spanning vlak voor WOII te snijden was, zag je op de catwalk korsetten, toen al lang niet meer in de mode. Vlak na de oorlog schokte Diors New Look, ook door de nadruk op heupen. En ook nu kun je in een romantisch kostuumdrama meespelen. Aan brede, op de heupen gefocuste jurken geen tekort. Hopeloos romantisch bij Dior, architecturaal bij Loewe en lekker gothic bij Paco Rabanne.

10 Gij zult helemaal uw eigen ding doen

Meer nog dan ooit tevoren is dit een seizoen van extremen. Doe-maar-lekker-gewoon-minimalisme gaat hand in hand met jurken die je van twee straten ver ziet aankomen. Mode moet fun zijn. De catwalks barsten dan ook van de outfits waarmee (anti)heldinnen Carrie Bradshaw (het tweede seizoen van And just like that is op komst) en Emily Cooper (het derde seizoen van Emily in Paris is een hit) uit hun dak kunnen gaan. Natuurlijk zijn neonkleurige jurken, tutu’s, ballerina’s en trompe-l’oeuiljurken een beetje protserig. Maar het broodnodige plezier spat er wel vanaf.

Plan C (7) © Paolo Zerbini

Vêtements (8) © Gorunway

Loewe (9) © Gorunway