Huis van de toekomst: Velux inspireert met Living Places

Geen raamwerk al jarenlang zo ingeburgerd als Velux, maar dat belet de meermaals bekroonde Denen er niet van om vooruit te kijken. Trends Style trok naar Kopenhagen, en zocht het uit.

Velux voorziet al sinds 1941 huizen van licht en lucht met zijn revolutionaire dakvensters. Maar het Deense bedrijf doet tegenwoordig veel meer dan alleen dakvensters produceren; het innoveert en inspireert met onder andere Living Places.

Welzijn meets duurzaamheid

In een wereld waarin zowel onze gezondheid als zorg dragen voor de planeet prioriteiten zijn, ontstaan steeds meer innovatieve initiatieven die de twee combineren. Een daarvan is Living Places, een project waarvoor Velux in het Spoorwegdistrict van Kopenhagen verschillende testhuisjes neerpootte, in samenwerking met het architectenbureau Effekt, de ingenieurs van Artelia en de aannemers van Enemærke & Petersen. Hun missie: holistische, duurzame woningen bouwen, die de toon voor de toekomst zouden kunnen zetten. Het werd een grensverleggend researchproject, dat zowel de Mipim Award 2024 won (Best Residential Project) als net nog de Danish Design Award.

Licht en lucht

Een van de kernprincipes van het Living Places-project is het creëren van een gezond binnenklimaat. Volgens onderzoek spenderen we meer dan 90 procent van onze tijd binnen en heeft de kwaliteit van de lucht, het licht en de ruimte waarin we verblijven, instant effect op hoe we ons voelen. Dat verbeteren van het binnenklimaat is een van de punten waar Velux grondig op ingezet heeft. Door het strategisch gebruik van dakvensters genieten bewoners niet alleen optimaal van daglicht, maar ook van natuurlijke ventilatie. Het is bewezen dat beide een positief effect hebben op de mentale gezondheid. Natuurlijk licht helpt onze biologische klok te reguleren en verlaagt de kans op de ontwikkeling van aandoeningen als depressie en slaapproblemen. Een goede luchtcirculatie vermindert de concentratie van schadelijke stoffen en allergenen, wat onze gezondheid ten goede komt.

Beter bouwen

Maar Living Places kijkt naar meer dan de mens alleen. Het project zet ook sterk in op duurzaamheid en het verlagen van de ecologische voetafdruk. Dat gebeurde bij het testproject op verschillende manieren: van het gebruik van gerecycleerde bouwmaterialen tot andere duurzame en energie-efficiënte technologieën. De integratie van zonnepanelen, dakvensters, slimme zonwering en geavanceerde thermische isolatie in het Living Places-concept helpen de energiebehoefte van een woning te optimaliseren, die zo energie-neutraal mogelijk te maken en daarbij de impact op de planeet te minimaliseren. Het verlaagt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en stimuleert de transitie naar hernieuwbare energiebronnen.

Waarom al dat onderzoek? Velux hoopt dat het Living Places-project een voorbeeld wordt voor de bouwsector en dat het zo kan bijdragen aan een duurzamer en gezonder toekomstperspectief, zonder daarbij betaalbaar wonen, esthetiek en functionaliteit uit het oog te verliezen.

Buildforlife.velux.com/livingplaces

