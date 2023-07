Beleggen Podcast Masterminds: Wouter Verlinden – beleggen in Europese small caps

In de Masterminds podcast gaan journalisten van Trends en Trends Beleggen in gesprek met ervaren beleggers, portefeuillebeheerders en analisten over beleggen, bedrijven en de beurs.

In deze aflevering is Wouter Verlinden te gast. Hij beheert een fonds van Europese small caps bij de Belgische vermogensbeheerder Value Square. Wouter vertelt onder meer welke troeven Europese small caps te bieden hebben en hoe zijn verleden in private equity helpt om daarin te beleggen.

Voorts heeft hij het ook nog over welke sectoren momenteel interessant zijn, over hoe je als belegger het evenwicht vindt tussen groei, kwaliteit en waardering en over hoe beleggen in essentie saai mag zijn.