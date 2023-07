Beleggen Podcast Masterminds: Jan De Kerpel – De in’s en out’s van biotechbeleggen

In de Masterminds podcast gaan journalisten van Trends en Trends Beleggen in gesprek met ervaren beleggers, portefeuillebeheerders en analisten over beleggen, bedrijven en de beurs.

In deze aflevering van Masterminds is Jan De Kerpel te gast. Hij is hoofd van corporate finance voor life sciences bij de zakenbank Kempen en Co.

Jan is een van de biotechspecialisten in West-Europa en dus de geknipte persoon om beleggers wegwijs te maken in de biotechsector. In de podcast vertelt hij onder meer over de verschillende fases van medicijnontwikkeling en over hoe je als belegger de pijplijn van een biotechbedrijf kunt beoordelen.

Voorts spreekt hij over het belang van cash, commercialisering van geneesmiddelen en over hoe je de kwaliteit van het management kunt inschatten. Maar daarnaast deelt Jan nog tal van andere waardevolle inzichten en advies waar ieder belegger beter van wordt.