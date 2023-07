Beleggen Podcast Masterminds: Didier Saint-Georges (Carmignac) – Hoe beleggers de investeringscyclus kunnen bespelen

In de Masterminds podcast gaan journalisten van Trends en Trends Beleggen in gesprek met ervaren beleggers, portefeuillebeheerders en analisten over beleggen, bedrijven en de beurs.

De economie en financiële markten worden bestierd door cycli die op hun beurt in verschillende fases verlopen. De economie gaat van lage groei naar een hoogtepunt en weer terug, en de inflatie doet hetzelfde maar dan op een ander moment. Doorheen die verschillende fases doet de ene activaklasse het beter dan de andere.

Didier Saint-Georges van Carmignac vertelt hoe die cyclus in elkaar zit, hoe beleggers de verschillende fases kunnen herkennen en welke type beleggingen daarin het best presteren.