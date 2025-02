Zeven redenen om uw volgende zakelijke evenement in Wallonië te organiseren

Met een oppervlakte van 16.844 km² is Wallonië het grootste gewest van het land, maar het is ook een partner van formaat voor ondernemingen. Het gewest heeft dan ook alles om zelfs de meest veeleisende bezoeker te verleiden: een ideale ligging in het hartje van de Euregio, pittoreske plekjes, oprechte gastvrijheid en gastronomie van topniveau. Met andere woorden, alles om een onvergetelijk bedrijfsevenement te organiseren.

Zeven doorslaggevende argumenten maken van Wallonië een uitstekende keuze. Het gewest is een uitgelezen bestemming voor uw professionele bijeenkomsten, van teambuildingactiviteiten tot internationale congressen en van conferenties tot avonturen in het groen. We zetten zijn grootste troeven even voor u op een rijtje.

Louvexpo – La Louvière ©WBT – C9communication

1. Uitstekende bereikbaarheid

Wallonië geniet een bevoorrechte geografische ligging in het hart van Europa, op een boogscheut van grote steden als Brussel, Parijs, Amsterdam en Luxemburg. Het gewest is uitgerust met een goed ontwikkeld transportnet en is vlot bereikbaar met de trein, met name via het station van Luik-Guillemins, of met de auto via de moderne autowegen. En komen uw gasten uit het buitenland, dan zijn ze via de internationale luchthavens van Brussel, Charleroi en Luik in een mum van tijd ter plaatse. Dankzij zijn moderne infrastructuur en uitgebreide auto- en spoorwegnetten zijn zelfs de verste uithoeken van het gewest vlot bereikbaar. Optimaal om evenementen te organiseren, dus.

2. Een grote verscheidenheid aan locaties en ruimtes

Wallonië stelt een brede waaier van locaties ter beschikking voor zakelijke evenementen van eender welke omvang, waaronder aangename vergaderzalen in moderne congrescentra zoals het Palais des Congrès van Luik of Bergen. Maar het aanbod is niet beperkt tot de traditionele businessruimtes! Zin om uw medewerkers uit te nodigen in een kasteel, een conferentie te organiseren in een museum of de gasten van uw evenement te verwelkomen in het idyllische kader van een wijndomein? Dat kan ook! En dit zijn slechts enkele van de unieke opties die Wallonië voor u in petto heeft.

Domaine de Ronchinne à Assesse ©WBT – Maurice Kauffmann

3. Nabijheid: een waardevolle troef

In vergelijking met de oppervlakte van andere Europese regio’s, zouden we bijna kunnen zeggen dat Wallonië klein is. Maar uiteindelijk is het een kwestie van perspectief, want het gewest heeft alle troeven van een gigant. Meer nog, de compacte oppervlakte blijkt juist een benijdenswaardig pluspunt. De dag beginnen met een symposium in een ultramodern hotel in het centrum van Luik en na de lunch een teambuildingactiviteit houden in volle natuur? Perfect mogelijk. In een uurtje van de stad in een groen bos staan? Geen probleem. Alles is dichtbij. U droomt het, wij zorgen ervoor dat u het voor mekaar krijgt. Hoe uw ideale evenement er ook uitziet en op welke uiteenlopende plekken het zich ook afspeelt, in Wallonië is het perfect mogelijk.

4. Dienstverlening van topkwaliteit

In 1905 ontving Luik de Wereldtentoonstelling, sinds 1923 trekken jaarlijkse duizenden mensen naar Namen voor de Fêtes de Wallonie en ook in Charleroi, Bergen en Waver staan elk jaar weer grote evenementen op de kalender. Een ambitieus programma, ondersteund door een grote verscheidenheid aan ervaren dienstverleners, waarvan sommigen al tientallen jaren in de sector zitten. Het gewest kan immers terugblikken op meer dan een eeuw als organisator van evenementen en de knowhow van de plaatselijke horecasector heeft dan ook een welverdiende reputatie opgebouwd. Wallonië beschikt ook over een uitgebreid aanbod aan overnachtingsfaciliteiten van diverse grootte en voor elk budget.

Balzaal Hotel ©Van der Valk Sélys in Luik

5. Een hoge levenskwaliteit

Vandaag zijn ze niet meer zo gemakkelijk te vinden, streken waar u in een oogwenk vanuit een dynamische stad de weelderige natuur in duikt of tijdens een autorit een aaneenschakeling van bossen, velden en meren voor uw ogen ziet voorbijglijden. Elk landschap is een ansichtkaart waard, in Wallonië ligt achter elke hoek een nieuwe ontdekking en is elke MICE-ervaring er eentje om nooit te vergeten. Bruisende stadscentra, gezellige dorpjes, historische sites of cultuurtempels: er is altijd wel iets boeiends te zien in de buurt. Deze verscheidenheid maakt van Wallonië het ideale kader om zaken en ontspanning samen te brengen en originele activiteiten te organiseren in de marge van uw bedrijfsevenement. Een conferentie met een kasteelbezoek, een seminarie met degustatie van streekproducten, een symposium met een wandeling of een fietstocht: u kiest uw gedroomde combinatie, Wallonië zorgt voor de uitvoering … en uw gasten beleven een onvergetelijke ervaring.

6. Teamspirit

De inwoners van het zuiden van ons land staan bekend om hun hartelijkheid en gastvrijheid. Wilt u uw team wat van die legendarische gemoedelijkheid meegeven, dan is het gevarieerde aanbod aan teambuildingactiviteiten en klantenincentives in de streek een absolute aanrader. Culinaire wandelingen in Durbuy of Luik, boswandelingen, een schattenjacht in een kasteel of, voor wie zin heeft in een adrenalineboost, een helikopterdrop of zelfs een evenement in Spa-Francorchamps: in Wallonië maken we uw droom werkelijkheid.

Meet in Wallonia Day 2023 ©WBT Olivier Legardien

7. Een aanbod dat aan de behoeften van de MICE-sector beantwoordt

De Waalse bestemmingen bieden incentiveprogramma’s op maat van de ondernemingen, met unieke ervaringen, bedoeld om de werknemers of handelspartners te motiveren en te bedanken. Het gewest biedt een lange lijst mogelijkheden, afgestemd op de behoeften van de bedrijfspartners, via teambuildingactiviteiten, maattrajecten of seminaries. Bovendien steunen de lokale overheden de MICE-sector met initiatieven en subsidies om internationale evenementen naar Wallonië te halen en de aantrekkelijkheid van de streek voor professionals uit de hele wereld te versterken.

Met zijn strategische geografische ligging, moderne en kwaliteitsvolle infrastructuren, hotelaccommodatie van hoog niveau en een efficiënt transportnet heeft Wallonië alles wat een onderneming nodig heeft voor een geslaagd evenement … en méér. Voeg daarbij nog de logistieke troeven en het onweerstaanbare kader, wat Wallonië maakt tot een bijzonder aantrekkelijke en competitieve keuze voor diverse doeleinden.

Wallonië, het gewest van 1001 mogelijkheden

Vespa Electrica Travel Dinant ©Electrica Travel

Wallonië is centraal gelegen en biedt een grote verscheidenheid aan landschappen en boeiende plekjes. Het is dan ook een fantastische uitvalsbasis om een zakelijk evenement te organiseren. De dienst Zakentoerisme van VISITWallonia is de ideale partner om u hierbij te begeleiden en uw MICE-projecten tot in de kleinste details uit te werken.

MICE is een acroniem dat staat voor ‘meetings, incentives, conferences, events’. De term kent steeds meer ingang in Wallonië en het gewest is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig als bestemming voor zakentoerisme. Het is dus niet verwonderlijk dat VISITWallonia (Wallonie Belgique Tourisme vzw) een exclusieve dienst Zakentoerisme oprichtte, die u met plezier zal helpen uw professionele evenementen te organiseren.

U kunt er terecht voor een brede waaier aan diensten, gaande van neutraal, algemeen advies tot concrete bijstand.

Seminariezaal SPARKOH! – Frameries ©SPARKOH!

Een scherp oog voor detail

U wil uiteraard dat uw evenement een groot succes wordt. Geen zorgen, u bent in goede handen: VISITWallonia biedt logistieke bijstand op maat … en bovendien helemaal gratis! De sleutelwoorden zijn objectiviteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, drie pijlers die de basis vormen van een geslaagde zakelijke bijeenkomst, of het nu gaat om een congres, een conferentie, een teambuildingactiviteit of een zakendiner.

Geen enkel detail wordt aan het toeval overgelaten, van de locatiekeuze tot de zoektocht naar een geschikte zaal over contacten met plaatselijke horecapartners. VISITWallonia verbindt zich ertoe neutraal advies te verstrekken, met als enig doel van elk evenement een voltreffer te maken.

Een zee van mogelijkheden

Wallonië is een samenspel van gastronomisch tafelen, weelderige natuur en economische activiteit. Daarnaast liggen er in de streek ook talloze geheimen verborgen, die VISITWallonia u met plezier zal helpen ontdekken. De mensen hier in het zuiden van het land zijn befaamd om hun hartelijkheid en gastvrijheid. Deze factor zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat uw evenement een onvergetelijke ervaring wordt.

Meer weten over de mogelijkheden die Wallonië u biedt? Ontvang onze gratis brochure met jouw Trends van 20 februari of bezoek onze website.