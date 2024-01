Wienerberger zet samen met Eneco grote, groene stappen

In samenwerking met Eneco zet Wienerberger zich dag na dag actief in om de verduurzaming aan te pakken. De groep is uitgegroeid tot een van de grootste baksteenproducenten ter wereld, met een sterke positie in de productie van onder meer bakstenen, kleidakpannen en kleiklinkers.

Wind van iedereen, voor iedereen. Met dat principe werkten Wienerberger en Eneco samen aan een coöperatief windproject. Twee windturbines later kan Wienerberger genieten van 100% lokaal opgewekte groene stroom.

Caroline Van de Velde – CEO Wienerberger Belgium

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor Wienerberger en welke stappen zetten jullie?

Caroline Van de Velde: “De wereld waarin we vandaag leven stelt ons voor heel veel uitdagingen, maar het beschermen van onze planeet voor de komende generaties is wel de grootste en belangrijkste. Wienerberger produceert steeds lokaal en zo duurzaam en energiebewust mogelijk. Wienerberger heeft meetbare doelstellingen en concrete maatregelen op het vlak van bedrijfsvoering, decarbonisatie, circulariteit en biodiversiteit. Ook het reduceren van afval, het terugdringen van de CO2 -uitstoot en de veiligheid van onze medewerkers staan centraal bij Wienerberger. We hebben eigen energieteams die continu werken aan de energietransitie. De ontwikkeling van een duurzaam en circulair productportfolio vraagt om voortdurende investeringen in kennis en R&D. Dit doen we niet alleen, maar het liefst in nauwe samenwerking met de markt en met onze partners.”

Wienerberger wil binnen al zijn activiteiten een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Het windmolenproject is niet alleen een ecologisch en economisch, maar ook een sociaal project geworden.

Miguel de Schaetzen – CEO Eneco Wind Belgium

Hoe helpt Eneco Wienerberger bij zijn stappen richting duurzaamheid?

Miguel de Schaetzen: “Wienerberger heeft veel plannen om zijn productieproces te verduurzamen, en daar helpt Eneco bij. Niet alleen door onze kennis en ervaring te delen, maar ook door onze begeleiding aan te bieden. Onze samenwerking dateert van 2012. Toen zijn we gestart met zonnepanelen te installeren op de daken van al de fabrieksgebouwen van Wienerberger. De volgende stap die we samen zetten, was de bouw van twee windturbines op de site in Beerse. Beide installaties leveren rechtstreeks elektriciteit aan de fabriek in Beerse.”

Caroline Van de Velde: “De windturbines zijn door Eneco ontwikkeld geweest in nauwe samenwerking met Wienerberger, Campina Energie, de buurtbewoners en het gemeentebestuur. De investering gebeurde door Eneco, Campina Energie en intercommunale IKA. Dankzij de turbine genieten we van 100% lokale groene stroom, een belangrijke stap in het verder verduurzamen van ons productieproces.”

Een prachtige samenwerking waarbij we hand in hand streven naar klimaatneutraliteit.

Welke uitdagingen zijn er als het gaat om windontwikkeling op bedrijfssites? Hoe gaan jullie daarmee om?

Miguel de Schaetzen: “Net zoals bij Wienerberger moet tijdens de bouwfase van de windturbines de productieactiviteit van het bedrijf uiteraard verder kunnen. Eneco bouwt al turbines bij bedrijven sinds 2010. We hebben dus een expertise opgebouwd in het bouwen van turbines terwijl het zo min mogelijk invloed heeft op de productieactiviteit van het bedrijf. Daarbij hanteren we de strengste veiligheidsnormen – in een volledig partnership met het bedrijf – wat cruciaal is wanneer je aan het werk bent op een operationele site.

