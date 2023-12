“We verwachten in 2024 een normaal beursjaar. Geen ramp of recessie, maar ook geen champagnejaar”

Het is voor iedereen duidelijk: 2023 was weer een bijzonder bedrijvig en moeilijk jaar voor beleggers en fondsbeheerders. Maar met een nieuw jaar dat binnenkort aanbreekt komen er nieuwe vooruitzichten. “Het wordt wellicht een saai jaar. Saai als in een beetje normaler”, zegt Christofer Govaerts, Chief Economist & Investment Strategist bij Nagelmackers.

Hoe kijkt u terug op het voorbije jaar?

Christofer Govaerts: “Het is een vrij woelig en verrassend jaar geweest. We hebben wel wat achter de kiezen. Denk maar aan de naweeën van de Covidcrisis, de inval in Oekraïne, een minibankencrisis in de Verenigde Staten, een vastgoedcrisis in China en dan moest Israël nog komen. Toch allemaal geen akkefietjes. Dat de gemiddelde Europese beurzen op een winst van 17% zouden staan na de zomer, en de Nasdaq op 30%, dat had niemand kunnen voorspellen. Na de zomer werd er dan wat gas teruggenomen op de financiële markten. De voornaamste centrale banken in het Westen schoten in actie en hebben tevens hun draaiboek versneld. Het gevolg was een stevige correctie, met heel veel volatiliteit.”

Wat ziet u gebeuren op het vlak van rentebeleid?

Christofer Govaerts: “Het monetair beleid zal zo lang als mogelijk de financiële markten aan de leiband willen houden, althans toch in retoriek. Toch zitten we nu wellicht op de top van de rentecyclus. De volgende stap is dan het neerwaarts bijstellen van de beleidsrente. De consensus luidt dat er volgend jaar minstens drie renteverlagingen zouden komen in de VS en Europa. De verwachting is dat de ECB de rente tegen de zomer 50 basispunten lager duwt, en dat er in de herfst nog eens 25 basispunten af gaan. Het beleid heeft toch wat gewogen op de groei. De kredietverschaffing aan bedrijven en gezinnen stijgt bijvoorbeeld niet meer. Dat duidt erop dat er toch een redelijk streng beleid is gevoerd.”

De conjunctuur stevent evenwel niet af op een recessie?

Christofer Govaerts: “We zien dat de economie in de VS het dit jaar iets beter heeft gedaan dan verwacht. Voor volgend jaar zal er wellicht een versnelling lager worden geschakeld. We zitten dan niet meer aan 2% groei, maar iets lager, rond de 1,5%. Kortom, de Amerikaanse economie heeft zijn zachte landing ingezet. Voor Europa zijn de prognoses van de ECB en het IMF iets beter dan dit jaar, maar het blijft een mager beestje. De impact van het conflict in het Midden-Oosten is redelijk beperkt. De vlucht naar veilige havens (zoals goud en de US dollar) bleef beperkt wat ons doet besluiten dat de markten er redelijk gerust in zijn dat het conflict van kortstondige aard zal zijn en beperkt blijft tot de landsgrenzen. Ook de snel wegkwijnende risicopremie op de olieprijs lijkt dat te ondersteunen. Voor dit jaar zullen we op een economische groei uitkomen van 0,7%. Voor volgend jaar zal dat voor de eurozone 0,9% zijn, en voor 2025 iets boven de 1,5%. Geen ramp of recessie, maar het is ook geen champagnejaar. De industrie, en zeker de Duitse economie, heeft zwaar te kampen gehad met tekorten in de nasleep van Covid. Er was een tekort aan alles, dat probleem is nu eindelijk van de baan. Dat is rugwind voor de industrie, en ook wel voor de inflatoire druk.”

De tendens van desinflatie houdt aan?

Christofer Govaerts: “De recente inflatiecijfers zijn nog steeds bemoedigend en de desinflatietendens zet zich inderdaad verder door, maar wel aan een iets matiger tempo. De eerste rit is de makkelijkste. Initieel werd gedacht dat we eind 2023 weer op een relatief normaal niveau zouden zitten. Dan werd het 2024 en nu zie je dat het al richting 2025 gaat om terug aan die heilige target van om en bij de 2% te geraken.”

Welke boodschap hebt u met dit alles voor de belegger?

Christofer Govaerts: “De verschillen vervagen, wat ook gevolgen heeft voor de risicoprofielen. Obligaties waren de voorbij jaren een drama, terwijl de aandelenmarkten het goed deden. Met de piekrente in het achterhoofd kunnen we stellen dat je met obligaties de komende twee jaar wellicht geen slechte zaak gaat doen. We hebben onze aanwezigheid in obligaties opgetrokken. Voor de aandelenmarkten zijn we gematigd. We krijgen voor het tweede jaar op rij een iets magerder economisch jaar. Zodra de centrale bankiers evenwel het startschot geven voor een renteverlaging kan je niet uitsluiten dat aandelen terug een vlucht omhoog nemen. Maar we zijn toch eerder defensief, gezien de Europese economie. We verwachten een normaal beursjaar, met een gemiddelde return van 7%. Een beetje een saai jaar. Saai als in een beetje normaler en wat minder volatiliteit.”

Nagelmackers heeft vandaag meer dan 4,3 miljard euro vermogen onder beheer.

