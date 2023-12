Van Tahiti tot Cannes : 5 exclusieve Franse bestemmingen om deze winter te ontdekken 

Wat dacht je van een welverdiende pauze in een uitzonderlijke omgeving deze winter ? Met hun wellness, prachtige landschappen en luxueuze voorzieningen beloven deze Franse bestemmingen je de vakantie van je dromen te geven. Laat je zorgen thuis en maak je klaar voor een onvergetelijke reis.

Hotel Juliana in Cannes

Cannes werd wereldberoemd met haar filmfestival. Elk jaar staan hier de grootste sterren op de rode loper. Maar de stad verleidt bezoekers ook met haar schitterende stranden, de legendarische Croisette, de charmante oude haven en de vele chique hotels. Zo is er Juliana, een modern juweeltje aan de Franse Rivièra. Dit hotel aan zee verwelkomt je in een luxueuze, prachtige setting. De toon is gezet zodra je de ruime en elegante lobby in de stijl van Pierre Cardin binnenstapt. Deze sfeer wordt doorgetrokken naar de smaakvol ingerichte familiekamers en suites. Bereid je voor op pure verwennerij, want dit hotel biedt heel wat diensten. Een greep uit het aanbod: een 24 uursreceptie, een luxebar, parking met chauffeur, een babysitdienst, een conciërgeservice, een kapper en zelfs een masseur in je kamer. Start je dag met een gezellig, mediterraans ontbijt, bereid met lokale producten. Duik in het zwembad, werk je in het zweet in de fitnesszaal en bewonder de zonsondergang op het strand. De tijd vliegt hier voorbij!

© SEMEC-FABRE

Juliana Hotel, 14 Avenue de Madrid, 06400 Cannes

Domaine de Murtoli, op Corsica

Droom je van een authentieke bestemming met de lekkerste producten en betoverende, ongerepte landschappen? Zet Corsica dan maar snel op je bucketlist! Het ‘Eiland van Schoonheid’ mag uitpakken met de mooiste natuurschatten. Denk maar aan de beroemde Calanches van Piana, de steile kliffen van Escalier du Roy d’Aragon en het natuurreservaat Scandola. Domaine de Murtoli ligt in een idyllische vallei, tussen zee, platteland en bergen. Hier komt de geest van Corsica helemaal tot leven. De originele schaapskooien werden stijlvol gerenoveerd maar ademen nog steeds de traditionele sfeer van de plaatselijke architectuur. Ze verwelkomen toeristen die hunkeren naar ontspanning, rust en luxe. Slaap je graag aan zee? Of liever op het platteland of in de vallei? Op dit immense domein kan het allemaal! Murtoli beslaat 2500 hectare en heeft uiteenlopende landschappen, met wilde maquis, stranden, heuvels en rivieren. Hier zijn dus heel wat activiteiten mogelijk. Leer golfen, ga vissen, maak een archeologische wandeling, geniet van de schitterende wellness Nucca of volg Corsicaanse kookles. Hier verveel je je geen moment! En over eten gesproken … De restaurants van het domein zijn al even opmerkelijk. Ga voor een gastronomisch diner naar Table de la Ferme, dat een Michelinster mocht opspelden. Je geniet hier van de heerlijke producten van het domein, omgetoverd door chef-kok Mathieu Pacaud. Bij Table de la Plage eet je in een heel andere, meer casual sfeer. Table de la Grotte verrast je tot slot met een onvergetelijk diner in een prachtig, spectaculair natuurfenomeen. Het domein belichaamt de natuurlijke, authentieke geest van Corsica. Het maakt er een erezaak van om duurzame initiatieven te ontwikkelen. De keukens gebruiken zoveel mogelijk producten van het landgoed (olijven, fruit en vee) en er staan meer dan 250 bijenkorven. Zoek niet langer naar het paradijs. Je hebt het al gevonden.

© Camille Moirenc

Domaine de Murtoli, Vallée de l’Ortolo, 20100 Sartène

Thalasso & Spa Barrière, in La Baule

Met zijn kilometerslange fijne zandstranden, luxueuze faciliteiten en dennenbossen is La Baule een van de populairste badplaatsen aan de Atlantische kust. Dit is de gedroomde plek voor een thalassopauze aan de oceaan. Het Barrière-complex draait al drie decennia mee maar is altijd blijven innoveren. Het centrum gaf een heel eigen interpretatie aan traditionele thalassotherapie. Hier beleef je een extreem innovatieve, luxueuze, complete en zinnenstrelende ervaring. Groene schoonheidsverzorgingen, hoogtechnologische natuurlijke behandelingen, een prachtige inrichting geïnspireerd op de wonderen van de zee, een compleet sportcentrum en veel wellnessfaciliteiten, waaronder buitenjacuzzi’s, zeewaterkuurbaden, hamams en hydromassagecabines … Dit jodiumrijke paradijs verandert je hele kijk op cocoonen. Trakteer je lichaam op een verkwikkende verjongingskuur met het persoonlijke thalassoprogramma, uitgewerkt door specialisten. Je zult het je niet beklagen!

© Barrière

Av. Marie Louise, 44500 La Baule-Escoublac

Coquillade Provence Resort & Spa, in de Luberon

Charmante dorpjes op heuvels vol olijfbomen, lavendelvelden zover het oog reikt en het gezang van de krekels op de achtergrond … Je begrijpt op slag waarom de Zwitserse zakenman Andreas Rihs verliefd werd op de Provence, en meer bepaald op dit voormalige gehucht van het dorp Gargas aan de Route des Ocres. Zijn droom? Er een fantastische bestemming voor wijntoerisme van maken. En die missie is meer dan geslaagd! Coquillade Provence Resort & Spa heeft nu vijf welverdiende sterren. Het domein telt elegant ingerichte kamers, uitzonderlijke suites, een spa van 2000 m², binnen- en buitenzwembaden, een wijngaard en zelfs 30 hectare bos. Het jaar rond verwelkomt deze oase van rust toeristen die even helemaal tot zichzelf willen komen. Ook je smaakpapillen vertoeven in de zevende hemel dankzij chef-kok Pierre Marty en zijn moestuin van 4600 m². De kok verwent je met authentieke, edele en heerlijk creatieve gerechten van het seizoen en de streek. In de zomer eet je hier zelfs te midden van de wijngaarden van het domein. Dit is de Provence op zijn best!

© Coquillade Provence

Coquillade Provence Resort & Spa, Le Perotet, 84400 Gargas

Tahiti en zijn eilanden

Snak je naar een zonnige bestemming ver van huis, met luxehotels en adembenemende natuurschoon? Tahiti en zijn eilanden hebben het allemaal! Geniet van de weldaden van dit paradijs met zijn gematigd tropisch klimaat. Met een gemiddelde temperatuur van 27 °C is dit een hemelse bestemming. Je waant je hier in het paradijs. De Polynesische archipel is met zijn uitzonderlijke zee- en landfauna de droom van elke globetrotter. Iedereen kent de naam Tahiti. Maar het zou jammer zijn om je te beperken tot dit grootste eiland van de archipel. Verken het grootste zeegebied van onze planeet, verspreid over 5,5 miljoen km². De 118 eilanden van het gebied zijn verdeeld in 5 archipels. De Genootschapseilanden worden geroemd om hun turquoise lagunes (onder meer Tahiti, Bora Bora, Maupiti en Moorea). De Tuamotu-eilanden zijn een lange keten van 77 atollen met witte zandstranden, frangipanibomen en origineel koraal (bijv. Rangiroa, Tikehau en Manihi). De Gambiereilanden worden gevormd door een oude vulkaan en staan bekend om de kwaliteit van hun parels (bijv. Mangareva). De Marquesaseilanden zijn trots op hun steile bergen, duizelingwekkende watervallen en stranden met een weelderige plantengroei (bijv. Nuku Hiva, Ua Pou en Hiva Oa). En tot slot zijn er de Australeseilanden, met hun uitzonderlijk rijke zeebodem. Al deze eilanden nemen je mee op een kleurrijk en onvergetelijk avontuur in een verbluffende natuur. Deze ontmoeting met de andere kant van de wereld, met zijn hartelijke inwoners, rijke culturen en exotische aroma’s, zal je niet onberoerd laten. Staan je koffers al klaar?