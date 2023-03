Van de eerste Kever tot de elektrische ID. Buzz: Volkswagen viert 75 jaar import in België

Heel wat Belgen houden van iconische Volkswagen-modellen zoals de Kever, Golf en Transporter. Dat Belgische succes is te danken aan de visie van Pierre D’Ieteren. Precies 75 jaar geleden tekende hij het contract om Volkswagen te importeren in ons land. Vandaag staan Volkswagen en het bedrijf D’Ieteren opnieuw voor een belangrijke uitdaging: de elektrische transitie.

17 maart 1948 is een belangrijke datum in de Belgische autogeschiedenis. Onder impuls van Pierre D’Ieteren sloten de ‘Anciens Établissements D’Ieteren Frères’ en Volkswagen die dag een akkoord voor de Belgische import van het Duitse kwaliteitsmerk. Pierre D’Ieteren stond toen aan het hoofd van het familiebedrijf en zag steeds meer vraag naar een betaalbare, betrouwbare en zuinige auto. Hij geloofde dat de kleine Volkswagen Kever de ideale manier was om de automobiliteit te democratiseren. Het begin van een nieuw hoofdstuk voor het bedrijf D’Ieteren, dat toen al wagens van het Amerikaanse merk Studebaker invoerde.

Belgische Kevers en Transporters

Als tweede Volkswagen-importeur in de geschiedenis van het merk behoorde D’Ieteren tot de pioniers. Alleen Ben Pon haalde een jaar eerder al 47 Kevers naar Nederland. In België kwamen de eerste Kevers in 1948 via wegtransport aan. De basisversie van de auto kostte vijftigduizend Belgische frank. Het concept en de productiemethode waren avant-gardistisch en de Kever werd niet alleen bij ons, maar ook op tal van andere markten een opzienbarend succes.

Uiteindelijk bouwde Volkswagen 21.529.464 miljoen exemplaren. En daar zitten heel wat Belgische Kevers tussen. Tussen 1954 en 1975 werd de Kever namelijk ook in de Brusselse fabriek van D’Ieteren in Vorst gebouwd, naast de Studebaker. In totaal rolden er uiteindelijk 1.143.664 Kevers van de Belgische montageband.

Na de Kever volgde al snel een nieuw succesmodel. Vanaf 1950 werd de Transporter in ons land ingevoerd, het legendarische Volkswagen-busje ontworpen op basis van een schets van de Nederlander Ben Pon. Ook de Transporter werd geproduceerd in Vorst: 16.560 exemplaren van de Transporter verlieten de Brusselse fabriek tussen 1954 en 1962.

Golf-segment

In 1974 lanceerde Volkswagen de Golf als waardige opvolger van de Kever. De Golf speelde in België meteen de rol van locomotief en bestseller van het merk. Tot op vandaag is deze compacte middenklasser – intussen toe aan zijn achtste generatie – de referentie in zijn klasse, die zelfs het Golf-segment wordt genoemd. In 1976 verschenen de eerste Golf diesel en de sportieve GTI-versie, belangrijke bouwstenen voor het commerciële succes.

Love Bugs Parade

Dat zowel de Kever als de Transporter vandaag nog heel populair zijn in ons land, bleek recent nog tijdens de Love Bugs Parade op 12 februari. Driehonderd Volkswagens verzamelden voor het automuseum Autoworld aan het Jubelpark in Brussel voor een rondrit. “De Volkswagen Kever en Transporter zijn hun oorspronkelijk doel als oerdegelijke gezinswagens al lang overstegen”, zegt Jean-Marc Ponteville, persverantwoordelijk van D’Ieteren. “Het zijn symbolen geworden van een universele mobiliteit, die kleur en invulling krijgt door eigenaars die hun auto’s tot op vandaag koesteren en personaliseren.” In Autoworld kun je trouwens nog tot 26 maart terecht voor de tentoonstelling VW Love Bugs – The Buzz Edition, met niet alleen de klassieke Kever maar ook alle generaties van de Transporter én de nieuwe ID. Buzz.

Naar een CO 2 -neutrale toekomst

Met de ID. Buzz heeft Volkswagen een perfecte match gevonden tussen verleden en toekomst. Het opvallende design van de ID. Buzz is geïnspireerd op de eerste Transporter, waardoor je hem meteen herkent als opvolger van de beroemde busjes. De aandrijving gebeurt volledig elektrisch, wat dan weer past binnen het toekomstplan van Volkswagen. In 2019 sloeg Volkswagen een nieuwe weg in naar elektrische mobiliteit met de lancering van de ID.3. Deze elektrische middenklasser treedt in de sporen van de Kever en de Golf, maar binnen een heel andere milieucontext.

De ID.3 maakt het mogelijk om CO 2 -neutraal te rijden, op voorwaarde dat de batterij consequent met groene stroom opgeladen wordt. “Onze fabriek in Zwickau (ten zuiden van de Duitse hoofdstad Berlijn, n.v.d.r.), waar de ID.3, ID.4 en ID.5 van de band rollen, werkt CO 2 -neutraal”, zegt Jean-Marc Ponteville. “We reduceren de behoefte aan energie en verbruiken groene energie van een lokale, hernieuwbare bron. De resterende uitstoot – bijvoorbeeld het transport van de wagens naar de dealers – compenseren we.”

Tegen 2050 wil de hele Volkswagen-groep een CO 2 -neutrale balans voorleggen. “Volkswagen wil evolueren naar nul CO 2 -uitstoot. Niet alleen met onze wagens, maar met het hele bedrijf. De visies van Volkswagen en D’Ieteren zijn gealigneerd. D’Ieteren werkt nu al CO 2 -neutraal, weliswaar met compensatie. De volgende stap is de resterende uitstoot te doen dalen, zodat we helemaal CO 2 -neutraal worden”, besluit Jean-Marc Ponteville.

Lees hier meer over de geschiedenis van Volkswagen in België