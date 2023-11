Te huur: natuur & avontuur met Land Rover RENT

Liefhebber van buitenkunst? Dan kan je met de Britse luxewagenfabrikant Land Rover op pad voor een buitengewoon wildernisavontuur: een offroad ervaring in Noord-Frankrijk of met een gehuurde daktent via Land Rover RENT en je eigen of gehuurde Defender de weidse natuur intrekken. Waar wacht je nog op?

Behoor je niet tot de gelukkigen die een Defender op de oprit hebben staan? Geen nood. Land Rover biedt de stoere SUV voortaan te huur aan al dan niet met daktent via Land Rover RENT. Defender-eigenaars kunnen ook enkel voor een daktent bij het huurprogramma terecht om er vervolgens zelf op uit te trekken. Gezellig kamperen in de natuur om je geest wat rust en ruimte te geven? Of net omgekeerd de adrenaline door je lijf laten gieren en op een afgelegen plek de natuurelementen trotseren? Dankzij Land Rover RENT stel je zelf jouw programma op maat samen. Kamperen op het dak van een Defender is trouwens een unieke ervaring, weg van de koude ondergrond en hoog genoeg opdat wilde dieren je nachtrust niet zouden kunnen verstoren.

Duizend hectare offroad

Maar er is meer. Land Rover biedt ook een offroad ervaring aan in Domaine du Marquenterre zowel geschikt voor de meer avontuurlijke rijder als voor zij die het interessant vinden de functies en mogelijkheden van een Defender te ontdekken. Wij namen de proef op de som en trokken met een via Land Rover RENT gehuurde Defender – maar het kan natuurlijk ook met je eigen exemplaar – naar Domaine du Marquenterre, een prachtig duizend hectare groot natuurdomein in Noord-Frankrijk waar Land Rover offroad experiences organiseert. Hier in het grootste vogelreservaat van Europa omgeven door de prachtige Baai van de Somme geven we ons over aan de expertise van de Defender rij-instructeurs.

Het ene moment rijden we in colonne netjes achter elkaar aan, het andere moment kunnen we ons ding doen en draaien we enorme achten in het mulle zand. Keer na keer durven we wat meer plankgas te geven. De wagen zigzagt en het zand vliegt tot meters boven de 4 x 4 uit. Puur genieten! We zoeken de limieten van de Defender verder op en trachten een steile, bochtige helling te beklimmen, bij wijlen zien we zelfs niet waar het pad naartoe leidt. De rij-instructeurs geven ons tips hoe we het parcours het beste zouden nemen. Een grote aanloop nemen, links sturen en dan snel rechts en vervolgens plankgas. Het lukt ons niet van de eerste keer, ook niet van de tweede en de derde keer komen we vast te zitten. Tien minuten later zijn we alweer losgetrokken. Het hoort er allemaal bij en we steken er veel van op. Teamspirit zegeviert.

Belgische Bear Grylls

’s Avonds leren we van televisiepresentator en outdoorcooking specialist Bartel Van Riet hoe we met weinig een heerlijk maaltje op houtvuur kunnen bereiden. Bartel – noem hem gerust de Belgische Bear Grylls – verorberde tijdens zijn vele expedities de meest exotische planten en dieren en leert ons hoe we een heerlijk stukje West-Vlaams rood op houtvuur bereiden. Insmeren met ganzenvet of rundervet en omwikkelen met hooi. Nadien kan het geheel op de barbecue. “Het is belangrijk dat het hooi van gras van de eerste snee is”, vertelt Bartel, “Het gras is dan op zijn best en rijk aan smaak, aroma.” We leggen ook wat aardappelen, wortelen en tomaten op de barbecue. Het houtvuur knispert terwijl op de achtergrond de zon richting horizon zakt. Enkele minuten later sippen we van een heerlijk glaasje Italiaanse, roséwijn en genieten we van het zicht op de Baai van de Somme. Wat verderop vliegt een vlucht eenden het avondrood tegemoet. Nog twintig minuten en we kunnen aan tafel. Het wordt een geweldige afsluiter van een perfect avontuur. Luxe op moderne wijze…

Opgelet: kamperen in Domaine du Marquenterre is niet toegelaten, ook niet met de Defender daktent.

