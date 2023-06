Stéphane Denys van Nagelmackers: “Duurzaamheid is de rode draad in ons investeringsbeheer”

Nagelmackers heeft vandaag meer dan 4,3 miljard euro vermogen onder beheer. Met een ambitieus groeiplan wil de bank dat de komende vijf jaar verdubbelen. ‘Voor beleggers zijn wij een aantrekkelijke gateway naar het Oosten’, zegt Stéphane Denys, Head of Asset Management.

Nagelmackers wil actiever worden op de institutionele markt?

Stéphane Denys: “Nagelmackers heeft een goede reputatie als fondsenbeheerder en die willen we valoriseren. Momenteel hebben we 4,3 miljard euro aan beheerd vermogen. Het is onze ambitie om dat in de komende vijf jaar op te trekken naar 10 miljard euro. Daarvoor mikt Nagelmackers de komende maanden en jaren nog prominenter op institutionele cliënten. Die activiteiten zijn niet nieuw voor ons. Maar we gaan onze commerciële aanpak opdrijven.”

Daarvoor worden nieuwe distributiekanalen ingezet?

Stéphane Denys: “We gaan nieuwe distributiekanalen voor onze huisfondsen aanboren. Ondermeer door die fondsen aan te bieden via bankmakelaars of via de institutionele markt. We willen niet alleen nieuwe institutionele cliënten aantrekken, maar ook andere types, zoals private equity, of banken, pensioenfondsen en family offices. We hebben goede beheerders en leggen andere accenten.”

Jullie zijn uniek met een toegangspoort naar Azië?

Stéphane Denys: “Dankzij onze directe band met Aziatische assetmanagers, onze eigen beleggingsproducten die we ook op de Chinese markt distribueren én onze link met Dajia Asset Management bieden wij onze institutionele en private cliënten een aantrekkelijke gateway naar het Oosten. De middenklasse groeit er en biedt een mooi potentieel. Zowel voor onze eigen fondsen als het aanbieden aan ons cliënteel van Aziatische fondsen. Die Aziatische markten vormen een mooie diversificatie binnen beleggingsportefeuilles. Het is een regio waarin weinig andere Belgische banken beleggingservaring kunnen bieden.”

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in het fondsenbeheer?

Stéphane Denys: “Tegen eind 2024 moeten al onze beleggingsfondsen voldoen aan artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de Europese Unie. Het zijn producten die ecologische en/of sociale kenmerken promoten, en waarbij de bedrijven waarin wordt belegd blijk geven van good governance. We werken daarom aan een nog sterkere ESG-rapportering. Dat is een troef voor institutionele cliënten, en voor het fors groeiende aantal cliënten dat bewust wil beleggen met het oog op een positieve impact voor milieu, mens en maatschappij.”

Hoe past Nagelmackers haar beleid daar op aan?

Stéphane Denys: “Het doel van onze fondsbeheerders is het vermogen van cliënten te beschermen en te doen aangroeien op lange termijn. We hanteren daarom allereerst een aantal uitsluitingscriteria binnen al onze beleggingen, gebaseerd op internationale normen, en een negatieve screening van controversiële activiteiten zoals de productie van wapens. Die landen en bedrijven worden uitgesloten. Daarnaast zijn we van mening dat naast financiële criteria ook niet-financiële criteria zoals ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren) een plaats moeten hebben in ons beleggingsbeleid. Tot slot hanteren we ook een actief aandeelhouderschap via engagement en stembeleid met de bedrijven waarin we investeren.”

Gaat dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement?

Stéphane Denys: “Talloze academische studies bewijzen dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement hoeft te gaan. Ondernemingen uit dat segment vertonen vaker een beperktere volatiliteit. Zo zie je dat bedrijven die inzetten op ESG op termijn efficiënter en winstgevender worden. Ze zijn beter voorbereid op nieuwe regelgeving en reageren beter op schokken. Dat kan zich ook weerspiegelen in een betere return in vergelijking met traditionele beleggingen.”

De huidige turbulentie op de financiële markten steekt geen stok in de wielen?

Stéphane Denys: “Voor de korte termijn houden we rekening met een macro-economische vertraging en een milde recessie in bepaalde regio’s. Tegelijk verwachten we dat de renteniveaus stabiliseren en de inflatie verder daalt. Dat zou een relance kunnen triggeren van bepaalde cyclische aandelen en consumptieaandelen, die vorig jaar fel werden afgestraft. Maar onze horizon is vijf jaar en meer. Daarvoor combineren we een combinatie van strategieën die de best mogelijke rendementen nastreven en de risico’s zo goed mogelijk spreiden en inperken.”

