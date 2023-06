Peugeot 408: opvallend anders

Ben je op zoek naar een bedrijfswagen die uitblinkt in originaliteit? Dan zit je goed bij de nieuwe Peugeot 408. Het is geen klassieke SUV, maar een stijlvolle fastback zonder directe concurrenten. Ook qua aandrijfvormen is de Peugeot 408 een interessante bedrijfswagen.

De ontwerpers van Peugeot vonden dat er bovenaan het C-segment (308, 308 SW, 3008, …) nog ruimte was voor een nieuw concept. Daarom bedachten ze de 408, een stijlvolle vijfdeurs fastback. Zijn slank silhouet is ideaal voor wie houdt van design dat in het oog springt. “De nieuwe Peugeot 408 is in alle opzichten onverwacht en is ontworpen voor liefhebbers van auto’s en van het leven, die zich willen losmaken van het traditionele”, stelt Linda Jackson, CEO van Peugeot.

Modern interieur

Met zijn hoogte van 1,48 m is de 408 enkele centimeters hoger dan de 308 SW en lager dan een SUV. De atypische vormen van de 408 hebben enkele praktische voordelen binnenin. Zo zorgt de lange wielbasis (2,79 m) voor opmerkelijk veel knieruimte op de tweede zitrij. Dit is zelfs de ruimste Peugeot voor achterpassagiers. Ook de bagageruimte is royaal bemeten, met een volume van 536 tot 1.611 l (voor versies met de thermische motor). Voor een vlotte toegang is de kofferklep van de GT-versie bovendien gemotoriseerd.

In het interieur ontdek je de Peugeot i-Cockpit, met het compacte stuurwiel dat typisch is voor het merk. Het ziet er allemaal heel modern uit. Onder het centrale aanraakscherm van 10” vind je zogenaamde i-toggles die je zelf kunt instellen als snelkoppeling naar functies die je vaak nodig hebt, zoals een radiozender, een telefooncontact of de klimaatregeling.

Voor fleetrijders is dit een interessant model, want de 408 biedt de keuze tussen twee

fiscaalvriendelijke Plug-in Hybrids met 180 of 225 pk.

Nieuwe Hybrid 48V

Voor fleetrijders is dit een interessant model, want de 408 biedt – naast een 1.2 l PureTech benzinemotor (130 pk) – ook de keuze tussen twee fiscaalvriendelijke Plug-in Hybrids met 180 of 225 pk. Vanaf juli introduceert Peugeot bovendien de nieuwe Hybrid 48V-technologie in de 408. Die combineert een PureTech benzinemotor (136 pk) met een nieuwe zesversnellingsbak met dubbele koppeling en geïntegreerde elektromotor (21 kW). Dankzij een batterij die zichzelf oplaadt tijdens het rijden, krijgt de benzinemotor bij lage toerentallen extra koppel. Het resultaat? De 408 verbruikt 15 procent minder benzine en kan in de stad vaak elektrisch rijden. Slim gezien van Peugeot. Rijd je liever altijd op stroom? Op termijn plant Peugeot ook een volledig elektrische variant van de 408.

Ontdek de nieuwe 408 in het Peugeot dealernet.

www.peugeot.be