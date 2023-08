Ontdek geweldige MSI Laptopdeals tijdens de Back to School periode!

Bereid je voor op een vliegende start van het nieuwe schooljaar met de “Back to School” laptopdeals van MSI! Van 14 augustus tot en met 3 september geniet je van ongeëvenaarde kortingen op geselecteerde MSI laptops die jouw leer- en werkervaring naar een hoger niveau tillen. Of je nu een gedreven student bent die klaar is om te excelleren of een ambitieuze professional die streeft naar topprestaties, MSI heeft de perfecte laptops voor jouw behoeften. Een overzicht van alle deals vind je hier.

Krachtige game ervaring met de MSI Bravo 15

Betreed het domein van grenzeloos gamen met de indrukwekkende MSI Bravo 15. Deze gaming krachtpatser is uitgerust met een AMD Ryzen 7 5800H processor en een hoogwaardige AMD Radeon RX 6500M grafische kaart, wat resulteer in moeiteloze prestaties voor de zelfs meest vereisende games. Geniet van vloeiende beelden op het 144Hz Full HD-display en blijf koel, zelfs tijdens intense gamingsessies, dankzij het geavanceerde koelingssysteem.

Specificaties MSI Bravo 15 B5ED-025BE:

AMD Ryzen 7 5800H Processor voor baanbrekende prestaties

AMD Radeon RX 6500M grafische kaart voor verbluffende visuele pracht

144Hz Full HD-display voor soepele en meeslepende gameplay

Geavanceerd koelingssysteem voor optimale thermische beheersing

Maximale productiviteit: MSI Modern 14 C12M-474BE

Voor de ultieme werk- en studieprestaties is er de veelzijdige MSI Modern 14 C12M. Deze laptop combineert stijl met kracht en biedt een krachtige Intel core i3-1215U processor die naadloze multitasking mogelijk maakt. Met ruime opslagruimte van 512GB SSD en een slank ontwerp kun je al je bestanden met gemak organiseren terwijl je onderweg blijft werken. Het levendige Full HD-display maakt elke taak een genot.

Specificaties MSI Modern 14 C12M-474BE:

Krachtige Intel i3-1215U processor voor efficiënte multitasking

Ruime opslagmogelijkheden van 512GB SSD voor moeiteloze gegevensbeheer

Slank en licht ontwerp (1.4kg) voor draagbaarheid zonder compromissen

Levendig Full HD-Display voor heldere en gedetailleerde weergave

Productiviteit met AMD onderdelen: MSI Modern 15 B7M-048BE

Voor diegenen die liever een AMD processor heeft maar nog steeds topprestaties wilt, is er de MSI Modern 15 B7M, de ultieme metgezel voor elke professionele uitdaging. Met een AMD Ryzen 5 7530U processor en uitgebreide connectiviteitsopties is deze laptop klaar om de meest veeleisende taken aan te pakken. De duurzame batterij en het elegante ontwerp maken het de perfecte keuze voor serieuze professionals.

Specificaties MSI Modern 15 B7M-048BE

Krachtige AMD Ryzen 5 7530U processor voor superieure prestaties

Uitgebreide connectiviteitsopties zoals HDMI en USB-c poorten voor naadloze samenwerking

Betrouwbare batterijduur voor langdurig gebruik onderweg

Stijlvol ontwerp voor een professionele uitstraling

Nog niet uitgekeken en wil je meer details?

Wil je meer informatie of deals zien of een andere laptop zoeken? Niet getreurd, MSI heeft op hun landingspagina meer informatie en aangeboden kortingen met gedetailleerde specificaties staan! Bereid je voor op een succesvol school- of werkjaar met een laptop van MSI die perfect past bij jouw ambities en behoeften.

Bezoek nu de landingspagina van MSI hier!