Ondernemers, ga de circulaire toer op!

“Tijd voor circulair”. Zo heet de campagne die de FOD Economie lanceert, gefinancierd door de Europese Unie, om ondernemers te helpen bij de uitdagingen van morgen. Vooruitkijken en vandaag kansen grijpen door processen te veranderen, grondstoffen te hergebruiken en slim te recycleren. Ben jij klaar om de circulaire toer op te gaan?

Hoewel kmo’s positief staan tegenover de uitdagingen van de circulaire economie, worden ze geconfronteerd met obstakels als gebrek aan informatie, knowhow of methoden. Hen helpen en ondersteunen om meer circulair te gaan werken is essentieel voor het welslagen van de milieutransitie in België. De circulaire economie toont de weg vooruit naar een duurzame en veerkrachtige samenleving.

In een lineaire economie, zoals we die traditioneel hebben gehad, worden grondstoffen gewonnen en gebruikt om producten te maken die aan het einde van hun levensduur worden weggegooid. Dit model heeft geleid tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, milieuproblemen en een groeiende berg afval.

Een circulaire economie daarentegen streeft naar het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van het behoud van de productwaarde. Die weg vooruit heeft een impact op talloze gebieden. Veel natuurlijke hulpbronnen zijn eindig en worden steeds schaarser. Het hergebruiken, repareren en recyclen van materialen helpt de druk op die hulpbronnen te verminderen en beperkt ook de negatieve milieu-impact. Als ondernemer haal je er zelf ook voordeel uit, want het recyclen en hergebruiken van materialen vereist vaak minder energie dan het winnen en verwerken van nieuwe grondstoffen. Dit draagt intussen ook bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en helpt klimaatverandering te bestrijden. Door afhankelijkheid van eindige natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, maakt jouw bedrijf zich minder kwetsbaar voor schommelingen in aanbod en prijzen van materialen.

“Innovatie”

De circulaire economie helpt ook bij de vermindering van jouw afval. Materialen worden ontworpen voor een langere levensduur, gemakkelijker demontage en recycling. Dat vermindert de druk op stortplaatsen en afvalverbranding, en op jouw kosten.

Bovendien stimuleert een circulaire economie nieuwe bedrijfsmodellen, zoals diensten op basis van delen, reparatie en revisie (het opknappen van producten naar een bijna-nieuwe staat). Dat creëert nieuwe kansen voor ondernemingen én werkgelegenheid.

De overgang naar een circulaire economie stimuleert ook innovatie in productontwerp, materiaaltechnologie en logistiek. Bedrijven worden aangemoedigd om na te denken over duurzame oplossingen en nieuwe manieren om waarde te creëren.

Door hulpbronnen efficiënter te gebruiken en te behouden, zorgt een circulaire economie ervoor dat toekomstige generaties ook kunnen profiteren van dezelfde hulpbronnen en welvaart. Steeds meer consumenten en stakeholders hechten waarde aan duurzaamheid en milieubewustzijn. Een circulaire aanpak kan jouw bedrijf helpen om een positieve reputatie op te bouwen en klanten aan te trekken die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

“Zelfevaluatie”

Kortom, circulaire economie is de weg vooruit omdat het een holistische benadering biedt om duurzaamheid, economische groei en sociale welvaart te combineren. Het overstappen op dit model vereist samenwerking tussen overheden, bedrijven en de samenleving als geheel, maar het biedt aanzienlijke voordelen op lange termijn voor het milieu, de economie en de samenleving. Veel overheden en regio’s stimuleren en belonen bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en circulariteit via wet- en regelgeving, subsidies en belastingvoordelen. De website “Tijd voor circulair” bevat een uitgebreid overzicht van deze hulp- en ondersteuningsmaatregelen in haar toolbox.

In het kader van het Belgisch plan voor herstel en veerkracht, gefinancierd door de Europese Unie, wil de FOD Economie ondernemers helpen met hun transitie naar dit economische model. De campagne “Tijd voor circulair” heeft een website en bevat een zelfevaluatietool waarmee kmo’s kunnen meten hoe ze scoren op circulariteit. Met die vragenlijst analyseer je hoe ver jouw bedrijf staat op het vlak van de circulaire economie. Je hebt ongeveer een kwartier nodig om ze in te vullen. Na de evaluatie ontvang je een downloadbaar rapport met jouw score, relevant advies voor jouw bedrijf en links naar nuttige hulpmiddelen.

https://tijdvoorcirculair.be