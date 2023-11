Nieuwe Kia EV9 is elektrische SUV voor zeven personen

Je bedrijfswagen mag veel luxe en de nieuwste snufjes bieden. Hij moet volledig elektrisch zijn, want dat is tegenwoordig company policy. En om ook je gezin helemaal blij te maken, wil je een ruime wagen met zes of zeven zitplaatsen. Een onmogelijke opdracht? De EV9, de nieuwe elektrische SUV van Kia, bewijst dat het kan.

Na de populaire elektrische cross-overs EV6 en Niro EV, werpt Kia zich nu op het hogere fleetsegment. De nieuwe EV9 is het vlaggenschip van het merk. Met een lengte van vijf meter is dit zelfs de ruimste personenwagen van Kia tot nu toe. De EV9 heeft telkens drie zetelrijen en beschikt standaard over zeven zitplaatsen. Weinig elektrische auto’s kunnen dat vandaag claimen. Geen zeven plaatsen nodig? Dan kun je de EV9 ook bestellen als zeszitter, waarbij de twee zetels op de tweede rij 180 graden draaien naar de derde rij. Om even een meeting te houden, bijvoorbeeld. Er is ook de keuze voor relaxation seats.

De Kia EV9 is niet alleen ruim voor de passagiers, maar beschikt ook over extra opbergruimte in de kofferbak vooraan. Deze frunk vervoert tot 90 liter en kun je vanop afstand ontgrendelen met de Kia-app op je smartphone. De bagageruimte achteraan is 728 liter groot wanneer de eerste twee zetelrijen rechtop staan en 333 liter met alle zetelrijen rechtop.

SUV van morgen

Ruimte is één van de vele kwaliteiten van de EV9, die vol handige en veilige snufjes zit. “Met de EV9 brengt Kia de SUV van morgen naar de wereld van vandaag. Het nieuwe vlaggenschip heeft immers bijzonder veel futuristische technologie aan boord: hypersnel laden, de mogelijkheid om vanuit de auto stroom te leveren en, in een tweede fase, over-the-air verkrijgbare digitale diensten en features via de Kia Connect Store. Toekomstgericht zijn ook de vele gerecycleerde materialen, waardoor het interieur bijzonder duurzaam is”, zegt Olivier Gelas, Managing Director van Kia Belux.

563 km rijbereik

De Kia EV9 start zijn carrière met twee ‘Launch Editions’, telkens met een batterij van 99,8 kWh die probleemloos en snel oplaadt. In amper 15 minuten recupereer je tot 239 km rijbereik aan een snellader op gelijkstroom. De eerste versie heet Earth, heeft achterwielaandrijving en biedt een vermogen van 204 pk en een rijbereik tot 563 km. De standaarduitrusting is bijzonder uitgebreid (zeven zitplaatsen, vehicle-to-load om toestellen op te laden, gewatteerd vegan leder, head-updisplay, beelden 360 graden rond de auto enzovoort).

De tweede uitvoering, de GT Line, kun je configureren met zes of zeven zitplaatsen. Hij voegt niet alleen een sportiever uiterlijk toe, maar ook vierwielaandrijving en nog wat meer vermogen (384 pk). Hiermee bedraagt het rijbereik maximaal 505 km. De nieuwe EV9 is nu al bestelbaar en Kia levert de eerste exemplaren begin 2024.

Ontdek alle details over de hoogtechnologische Kia EV9 op www.kia.com/be