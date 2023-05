Neem deel aan onze gespreksavonden over successieplanning en bescherm uw vermogen!

Successie is een onderwerp dat we soms liever uit de weg gaan, maar feit is: we krijgen er allemaal ooit mee te maken. Wat als u nu eens zou anticiperen door meer te weten te komen over successieplanning? De toekomst behoort toe aan wie zijn zaken goed plant. Precies daarom organiseert Pareto, in samenwerking met Trends, verschillende financiële infosessies om u meer te vertellen over de verschillende methoden van successieplanning. Laat niets aan het toeval over: zorg ervoor dat uw vermogen in de juiste handen overgaat en dat uw toekomstige erfgenamen financieel en juridisch perfect beschermd zijn!

Een antwoord op al uw vragen

Hoe verlicht ik mijn belastingdruk? Beschermt mijn testament mijn gezin voldoende? Welke successierechten zullen mijn erfgenamen betalen? Wat zijn de gevolgen van de jongste fiscale hervormingen voor mijn pensioen en mijn vermogen? Stel die vragen niet uit tot morgen, maar grijp deze gouden kans om ze voor te leggen aan de juridische en financiële experts van Pareto, een gespecialiseerd kantoor met meer dan tien jaar ervaring in successieplanning. De gespreksavonden worden gemodereerd door Kanaal Z-journaliste Francesca Vanthielen, die daarbij hulp krijgt van Diederik Vandendriessche, Thijs Keenen, Janni Van Dam en Guillaume Marlaire van Pareto. Deze specialisten beantwoorden al uw vragen vakkundig en vertellen hoe u een strategie uitwerkt die perfect is afgestemd op uw behoeften en die van uw gezin.

Pareto, de planningsspecialist

Pareto is al meer dan tien jaar lang dé specialist in financiële planning. Deze Belgische onderneming helpt haar cliënten hun financiële doelstellingen te bepalen en verwezenlijken. Dat doet ze met methoden voor fiscale optimalisatie die zijn afgestemd op hun situatie of door de bescherming en overdracht van hun vermogen te verzekeren, volgens hun eigen wensen. Tweede huwelijk, echtscheiding, wettelijk samenwonen, pensioenen, sparen, levensverzekeringen …: elk gezin is uniek en complex. Daarom analyseert Pareto’s team van financiële, juridische en/of economische experts uw situatie om u een plan op maat aan te bieden. Het doel? Uw financiële toekomst sereen en deskundig vormgeven. In de loop der jaren veranderen uw noden wellicht en misschien hebt u ook heel wat vragen. Daarom laat Pareto zich bijstaan door deskundigen uit de financiële of juridische wereld, zoals advocaten, verzekeringsmakelaars, projectontwikkelaars of fondsbeheerders.

Deze financiële infosessies vinden plaats op 22 mei in de Faculty Club in Leuven, op 23 mei in de Salons Van Edel in Antwerpen en op 8 juni in Maison Marie in Hasselt. Tijdens deze gespreksavonden, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie en een aangeboden walking dinner voor de deelnemers, ontdekt u de verschillende juridische instrumenten waarover u beschikt om uw nalatenschap te regelen. U keert terug naar huis met een gerust gemoed én met belangrijke informatie die u helpt een doordachte keuze te maken. Maak een afspraak met uw toekomst en zorg voor uw gezin door te anticiperen op uw successieplanning!

Maandag 22 mei in Leuven

Gespreksavond in de Faculty Club, met Francesca Vanthielen als moderator en met Diederik Vandendriessche, vennoot en medeoprichter van Pareto, doctor in de rechten, en Thijs Keenen, Senior Financial Consultant bij Pareto, jurist & fiscalist.

Verloop van de avond:

19u00: verwelkoming

19u30: paneldiscussie

20u45: walking dinner

Informatie en inschrijven via deze link of op 02 201 26 67.

Dinsdag 23 mei in Antwerpen

Gespreksavond in de Salons Van Edel met Francesca Vanthielen als moderator en met Diederik Vandendriessche, vennoot en medeoprichter van Pareto, doctor in de rechten, en Janni Van Dam, Senior Financial Consultant bij Pareto.

Verloop van de avond:

19u00: verwelkoming

19u30: paneldiscussie

20u45: walking dinner

Informatie en inschrijven via deze link of op 02 201 26 67.

Woensdag 8 juni in Hasselt

Gespreksavond in Maison Marie met Francesca Vanthielen als moderator en met Diederik Vandendriessche, vennoot en medeoprichter van Pareto, doctor in de rechten, en Guillaume Marlaire, Senior Financial Consultant bij Pareto.

Verloop van de avond:

19u00: verwelkoming

19u30: paneldiscussie

20u45: walking dinner

Informatie en inschrijven via deze link of op 02 201 26 67.