Met Seabourn op exploratiereis naar de adembenemende Kimberley kust in Australië

Twee miljard jaar aan natuur- en cultuurgeschiedenis, dat kun je zien langs de afgelegen Kimberley kust in West-Australië. Watervallen blazen fijne nevels over de toppen van de ruige kliffen. Als trotse wachters domineren gigantische baobabbomen het landschap en tussen de rotsspleten verbergen zich Aboriginaltekeningen.

De Kimberley-regio is bij uitstek een bestemming om met een expeditieschip te ontdekken. Want zonder schip is het bijna onmogelijk om door die adembenemende natuur te reizen.

Seabourn, de rederij bekend om haar ultraluxueuze cruises, positioneert in de zomer van 2024 haar splinternieuwe expeditieschip Seabourn Pursuit in deze regio ‘down under’, voor een 10-daagse exploratiecruise. Deze cruise vindt ook plaats op 12 juni en 2 juli en in omgekeerde richting op 22 juni, 12 juli en 1 augustus.

Seabourn Pursuit is een volbloed expeditieschip, met 24 Zodiacs (gemotoriseerde rubberboten) om op een avontuurlijke manier tot in de diepste kraters van de iconische kustlijn te varen. Vanop de Zodiac, of vanop het balkon van je suite kun je getuige zijn van indrukwekkende getijdenverschillen, verborgen watergaten (bekend als de ‘billabongs’), en de beroemde ‘horizontale watervallen’.

Eeuwenoude rotstekeningen van de inheemse bevolking, waaronder de Gwion Gwion en Wandjina kunstwerken, vertellen verhalen over de rijke geschiedenis en cultuur van de Aboriginals. Unieke geologische formaties zoals de Bungle Bungles, gigantische zandsteenformaties die opvallen in het landschap, zorgen voor verwondering.

Unieke wilde dieren zoals de zoutwaterkrokodil, diverse vogelsoorten en misschien zelfs de zeldzame dugong spotten, hoort er ook bij. De ongerepte mangroven en regenwouden bieden een thuis aan een rijke biodiversiteit. De leden van het expeditieteam, stuk voor stuk specialisten en wetenschappers, delen graag hun kennis met de passagiers. Dat gebeurt tijdens de Zodiacexpedities, maar ook dagelijks, net voor het diner. Tijdens de zogeheten ‘recap’ krijg je een degelijke uitleg over wat die dag te zien was, om beter de particulariteit van de regio te begrijpen.

Uitzonderlijk mooi is deze streek absoluut! In combinatie met de luxe en het comfort van een boetiekschip als de Seabourn Pursuit is het de gelegenheid om tot rust te komen op een uitgesproken serene manier, weg van de grootstad. De service aan boord is van zo’n hoog niveau dat het schip snel als ‘een thuis ver van huis’ voelt. Suites met balkon, verschillende culinaire ervaringen om van te snoepen, een Spa en wellness om bij weg te dromen, maar vooral dat ongedwongene, dat maakt een Seabourn cruise zo fijn.

Voor het slapengaan nog even genieten van de adembenemende sterrenhemel is een meditatief moment om nooit te vergeten.

Een Seabourn expeditie in de Kimberley biedt een unieke kans om één te worden met de natuur en de oude culturen van Australië op een diep niveau te ervaren. Het is even uniek als een expeditie naar Antarctica, maar dan in een warm-weer-regio.

