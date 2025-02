Jobfin.be: een sollicitatie-ervaring op maat

Bij FOD Financiën weten we hoe belangrijk een goede eerste indruk is om toptalent aan te trekken. Daarom hebben we jobfin.be volledig vernieuwd, met een focus op de candidate experience.

Onze nieuwe jobsite weerspiegelt onze persoonlijke en toegankelijke aanpak. Het doel? Kandidaten begeleiden vanaf hun eerste klik tot hun eerste werkdag bij ons. Of je nu student, starter of ervaren professional bent, op jobfin.be vind je eenvoudig en snel de informatie die je zoekt.

Een persoonlijke aanpak voor elke kandidaat

Bij FOD Financiën staat de candidate experience voorop. We zetten in op een vlotte, transparante en aangename sollicitatie-ervaring, met een jobsite die volledig is afgestemd op de behoeften van onze doelgroepen.

Jobfin geeft je eenvoudig en snel toegang tot alle informatie die je nodig hebt. Met een moderne, gebruiksvriendelijke uitstraling is onze website afgestemd op drie specifieke doelgroepen:

Studenten vinden er alles wat ze nodig hebben om een boeiende stage-ervaring te starten.

Jongeren onder de 26 jaar kunnen via onze startbaanovereenkomsten hun carrière een vliegende start geven.

Professionals, van starters tot ervaren talenten, vinden er functies die perfect passen bij hun expertise en ambities.

De gebruiksvriendelijke uitstraling van jobfin.be zorgt ervoor dat iedereen, van pas afgestudeerden tot ervaren talenten, zich snel thuis voelt en moeiteloos kan navigeren door ons jobaanbod.

Een blik achter de schermen bij FOD Financiën

Wat onze jobsite écht speciaal maakt, is de persoonlijke toets. Met meer dan 20.000 collega’s is FOD Financiën een diverse en dynamische organisatie, en dit willen we laten zien aan de hand van authentieke content.

Alle beelden en video’s op jobfin.be zijn gemaakt met onze eigen medewerkers. Studenten, starters en professionals krijgen via heldere video’s een stap-voor-stap uitleg over de selectieprocedure. Deze persoonlijke verhalen bieden niet alleen helderheid, maar ook een kijkje in onze bedrijfscultuur en werkomgeving. Bovendien delen verschillende collega’s hun ervaringen in testimonials, waarin ze vertellen hoe hun loopbaan bij FOD Financiën hen heeft geholpen om te groeien. Geen stockfoto’s, geen anonieme verhalen, maar échte mensen met échte verhalen.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?

Werken bij FOD Financiën is meer dan gewoon een job. Het is een unieke kans om het verschil te maken in een uitdagende functie, met boeiende projecten, flexibele werktijden, een aantrekkelijk loon en tal van andere voordelen. Klinkt dit als iets voor jou? Ontdek het zelf op jobfin.be. Wie weet verwelkomen we jou binnenkort als onze nieuwe collega!