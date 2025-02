Investeer in vastgoedfinanciering met 7-8% gegarandeerd rendement

Briqwise biedt een unieke kans voor investeerders die willen profiteren van een hoog en stabiel rendement. Via het platform verstrek je hypothecaire leningen aan ondernemers, met vastgoed als onderpand en een vast brutorendement van 7-8%.

Als investeerder bij Briqwise geniet je van een zorgeloze, gedekte investering. Elke lening is notarieel vastgelegd en gekoppeld aan vastgoed, waardoor jouw kapitaal maximaal beschermd is. Mocht een ondernemer de lening niet terugbetalen, dan blijft jouw investering gewaarborgd via de hypothecaire zekerheid. Dit biedt een veel veiliger alternatief dan traditionele beleggingen zonder onderpand.

‘Briqwise is aantrekkelijk voor investeerders die op zoek zijn naar een snel realiseerbaar en hoog aanvullend inkomen op korte termijn, bijvoorbeeld als voorbereiding op hun pensioen’ Edgar Warmoes, General Manager van Briqwise België

De looptijd van investeringen varieert tussen de 3 en 5 jaar, aanzienlijk korter dan klassieke vastgoedbeleggingen die vaak 15 tot 20 jaar duren. Bovendien hoef je je geen zorgen te maken over huurders, onderhoud of beheer: jouw rendement is gegarandeerd en volledig passief.

Dankzij Briqwise ontvang je gegarandeerde maandelijkse betalingen en profiteer je van een helder en transparant investeringsproces. Met een eerste instap vanaf 100.000 euro is dit de ideale manier om te investeren in vastgoedfinanciering zonder de complexiteit van traditioneel vastgoedbeheer.

Ontdek hoe Briqwise een veilige en rendabele investering voor jou kan zijn.