Eneco legt de lat hoog: klimaatneutraal tegen 2035

De urgentie is nogmaals gebleken tijdens de COP28. De verduurzaming van bedrijven moet sneller gaan, klinkt het bij Bert Clinckers, Managing Director bij Eneco Belgium nv. Tegen 2050 moet de Europese Unie bovendien volledig klimaatneutraal zijn, en daar komt heel wat bij kijken. In het licht van deze uitdagingen benadrukte Clinckers het cruciale belang van samenwerking tussen energiespelers en bedrijven om gezamelijke innovatieve oplossingen te vinden en de overgang naar duurzame energie te versnellen.

Bert Clinckers – Managing Director bij Eneco Belgium nv

Klimaatneutraal tegen 2050. Een uitdaging is het zeker, maar wel eentje waarbij Eneco bedrijven kan en wil bij staan. Dat niet alleen door zijn technische maar ook door zijn organisatorische en maatschappelijke rol als ‘energieregisseur’. Bij Eneco leggen ze de lat zelfs nog hoger, ze willen klimaatneutraal zijn tegen 2035.

Eneco is natuurlijk een grote energiespeler. Welke rol spelen jullie in die energietransitie?

Bert Clinckers: “We versnellen de energietransitie van bedrijven. We staan hen bij in hun zoektocht naar verduurzaming. In de eerste plaats doen we dat door hernieuwbare elektriciteit te produceren en te leveren. We helpen ze bovendien door zelf hun energie op te wekken en hun processen te elektrificeren. We nemen daarbij de rol van energieregisseur op. Hierbij voelen we de noodzaak om onze klanten niet enkel op technisch vlak bij te staan. We willen onze expertise over de energietransitie met hen delen, ze adviseren en begeleiden om klimaatneutraal te worden.”

We moeten de energietransitie dringend versnellen

Wat zijn de grootste uitdagingen voor bedrijven op het vlak van energie?

“Bedrijven staan voor drie grote uitdagingen: verduurzaming, energiebetaalbaarheid en energieonafhankelijkheid. Hernieuwbare energie speelt daar een sleutelrol in. Hoe meer energie je zelf opwekt, hoe minder afhankelijk je bent van anderen, hoe betaalbaarder energie ook wordt. We moeten hiervoor steeds inzetten op innovaties zoals batterij-opslag en e-boilers. Stabiliteit en energiezekerheid staan centraal bij Eneco om bedrijven te begeleiden in hun energietransitie.”

Als we nu de opwarming van de aarde niet tegengaan, zal de maatschappelijke kost nadien exponentieel de lucht in gaan

Eneco vult daarnaast ook een maatschappelijke rol in, hoe doen jullie dat?

“Eneco heeft een visiedocument gemaakt waarin we een belangrijke boodschap de wereld willen uitsturen: we moeten de energietransitie samen aanpakken. Zowel bedrijven, de overheid als wij als energiespeler moeten de handen in elkaar slaan om de energietransitie te realiseren. We moeten inzetten op een massale elektrificatie. Elektriciteit is vandaag nog steeds veel duurder dan gas, zeker als we het vergelijken met onze buurlanden. Als we willen inzetten op elektrificatie, moeten we ervoor zorgen dat het gebruik van elektriciteit voordeliger wordt dan dat het nu is.

Eneco Green Energy Summit – 06/02/2024 – Antwerpen

Op 6 februari 2024 organiseert Eneco de Green Energy Summit in Vestar Antwerpen. Op één namiddag komt u alles te weten over hoe u uw onderneming duurzamer maakt. Thema’s als duurzaamheid, energie-efficiëntie, klimaatbeleid en innovatie komen uitgebreid aan bod.



Klik hier voor meer info en schrijf je in.