Een fles Aberfeldy whisky past onder elke kerstboom en op elke feesttafel

Weinig cadeaus die gezelliger zijn dan whisky, al doet het grote aanbod je soms twijfelen. Een flessentip waarmee je scoort? De feestelijke luxe-editie van het Schotse label Aberfeldy.

Family Affairs

John Alexander en Tommy Dewar, zonen van een gerenommeerd ‘whiskybaron’, openden in 1898 hun eigen distilleerderij in hartje Schotland. Ze kozen voor het dorpje Aberfeldy en gebruiken voor hun creaties het water uit de Pitilie Burn rivier, die recht voor de deur stroomt. Aberfeldy Whisky Distillery werd meteen bekend om zijn traditionele, langdurige fermentatietechniek waardoor de honingachtige, zachte en fruitige toetsen extra tot hun recht komen. Heerlijk bij het haardvuur. Of na je feestmenu.

Een gouden randje

Dit jaar bestaat de distilleerderij exact 125 jaar en dat laat het huis niet ongezien. Ze brengen – nét op tijd voor kerst – een gelimiteerde versie uit van een wel héél unieke whisky: de Aberfeldy 25 Year Old. De kenmerkende zachtheid van hun ‘gewone’ botteling komt in deze editie extra tot zijn recht dankzij de rijping op first-fill Oloroso sherryvaten, en dat voor 25 jaar lang! Een kunstwerkje op zich dus en dankzij z’n feestelijke, gouden jasje verdient-ie al helemaal een plek in huis. Ook de prijs is nogal – ahum – ‘kunstig’ want met z’n € 499,99* is zo’n fles vrij exclusief. Onze goeie raad? Koop voor jezelf de Aberfeldy 12 Year Old Goldbar (€ 43,99 bij de betere drankhandelaar) om alvast te degusteren aan de feesttafel. Deze twaalf jaar oude, premium single malt whisky heeft een zoete, honingachtige smaak met accenten van vanille, toffee en een vleugje rook. Ook deze variant is, speciaal voor de feesten, verpakt in een luxueuze gouden case.

*Let op: je kan de Aberfeldy 25 Year Old enkel via hun webshop bestellen en ze verzenden alleen binnen de UK. Retourtje Londen dan maar?

5 x Whisky-datjes

Zo’n fles whisky is sowieso een gespreksopener dus je bent maar beter voorbereid. Zin om uit te pakken, straks? Gooi één van deze whisky-datjes in de groep!

1) Whisky bestaat al zeshonderd jaar

Whisky zoals we het nu kennen, werd voor het eerst zo genoemd in de vijftiende eeuw. Sommigen beweren dat de Arabieren de echte uitvinders zijn maar de Schotten tilden de drank zonder fout naar een hoger niveau. Het is intussen dé nationale drank en één van de grootste exportproducten van Schotland.

2) Er zijn meer dan 140 Schotse distilleerderijen

Je kan ze niet allemaal bezoeken maar die van Aberfeldy moét op je bucketlist.

3) De bijnaam van Aberfeldy is ‘golden dram’

De brouwerij ligt in hartje Schotland, pal naast de Pitilie Burn-rivier. In die rivier zouden er gouden mineraaldeeltjes dwarrelen en precies daarvan komt de bijnaam. Meteen ook de reden voor het goud in hun etiketten.

4) Whisky on the rocks? No way!

Whisky drink je neat. Geen ijs, geen water, geen mixer; puur is whisky op z’n best. Natuurlijk kan je ‘m ook shaken tot een toegankelijke cocktail.

5) Voor elke gelegenheid een glas

Thuis drink je whisky uit een klassieke tumbler (die ook dienst kan doen als waterglas). Is je whisky wat duurder of heb je iets te vieren? Dan gaat-ie in een chique Glencairn proefglas.

