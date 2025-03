“Een doel zonder plan blijft een droom, maar deze kwam uit”

Tien jaar geleden lanceerde Eline De Munck samen met regisseur Bob Geraets een brillenmerk. Met Odette Lunettes pakken beide ondernemers de zaken op hun eigen manier aan. “Alles wat we doen, moet anders zijn dan alle andere brillenmerken”.

“Toen ik op tv presenteerde”, steekt Eline De Munck van wal, “droeg ik altijd een bril. Als iets waarmee kijkers me herkenden. Een waar modeaccessoire, bijna een juweel. Bob, die toen eindredacteur was bij JIM, kreeg echter almaar mailtjes van kijkers die vroegen waar ze mijn brillen konden kopen … Dus dachten we: wat als we nu eens ons eigen brillenmerk lanceerden?” Dat was het begin van Odette Lunettes.

Edgy, eerlijk en betaalbaar

Eline De Munck: “Wij bieden unieke, maar ook zeer draagbare designs met een edgy touch tegen een eerlijke, betaalbare prijs. Wat onze brillen edgy maakt? Bijvoorbeeld een combinatie van kleuren die je niet zo vaak ziet. De monturen moeten altijd iets sexy uitstralen en de vormen mogen niet te gewoon zijn. Zo kiezen wij eerder voor oversized.”

Tien jaar na de lancering vind je hun brillen bij liefst 750 opticiens in 30 landen. In Vlaanderen heeft Odette Lunettes vijf winkels op ware toplocaties. “We zijn een wat rebelse lovebrand”, gaat Bob Geraets verder. “Zo proberen we altijd tongue in cheek te communiceren. Uiteindelijk moet alles wat we doen, anders zijn dan wat andere onafhankelijke brillenmerken doen.”

All the way digitaal

“Wat wij de voorbije jaren hebben geleerd?”, reageert Bob. “Dat je, om (kosten)efficiënt te groeien, de juiste mensen met de juiste kennis aan boord moet hebben, maar tegelijkertijd moet inzetten op digitalisering. In onze allereerste pop-upstore maakte ik nog handmatig facturen aan in Excel, achter de kassa. Als we groter wilden worden, moesten we de zaken efficiënter aanpakken. Digitaliseren dus, met een platform. Uiteindelijk ook met betaaloplossingen van Mollie, maar nu loop ik vooruit op de zaken.”

“We stonden wel voor een probleem: het digitale platform dat we nodig hadden, bestond niet. Alleszins niet toegespitst op de activiteiten van brillenmerken. Dus lieten we het zelf bouwen. Ons platform combineert vandaag oplossingen voor onze back- en frontoffice, tools voor het automatiseren van marketing … Maar ook enkele unieke features, omdat we zowel aan consumenten als via andere opticiens verkopen. Alle processen zijn daarbij maximaal digitaal geconnecteerd, voor maximale efficiëntie.”

Het digitale platform evolueert ook steeds verder. Eline: “Bijvoorbeeld om ons nieuw beschermplan voor consumenten mogelijk te maken. Wie bij ons een bril met beschermplan koopt en die kwijtraakt, kan zich met korting een nieuwe aanschaffen. Maar dat moet het platform wel bijhouden.”

Adieu afpunten

“In onze fysieke winkels werkten we tot voor kort nog met verschillende betaalsystemen”, vervolgt Eline. “Het is te zeggen: elke shop was gekoppeld aan een andere bankrekening, met een aparte betaalterminal. We kregen dus verschillende stromen van betalingen binnen, die we niet automatisch aan facturen konden koppelen. Afpunten, zoals dat in boekhoudtaal heet. We konden de data van de betaalsystemen in onze winkels immers niet in ons digitaal platform integreren. Dus moesten we dat handmatig doen, wat een titanenwerk is, zeker als je almaar meer winkels opent.”

Tot op een dag in 2024. Bob: “Het Nederlandse IT-bedrijf dat ons digitaal platform almaar verder ontwikkelt, wees er ons op dat Mollie nu ook oplossingen aanbiedt voor offline betalingen in fysieke winkels, zoals betaalterminals (of vanaf mei: betalingen aanvaarden met de smartphone als terminal, tap to pay, red.). Een oplossing die wel perfect te integreren viel in ons digitaal platform. Dus zijn we in onze fysieke stores stelselmatig naar Mollie overgestapt. Iets wat onze boekhouder vandaag heel wat tijd bespaart: het afpunten verloopt nu veel makkelijker.”

Voor online betalingen in de webshops van Odette Lunettes voor consumenten en opticiens werkte het bedrijf van Eline en Bob eerst met e-commercesoftware van Shopify. “Maar drie jaar na de opstart bouwden we een eigen platform met een integratie van Mollie.”

Wat brengt de toekomst?

“We willen veilig blijven groeien, als scale-upbedrijf”, vat Bob het samen. “Dat kan met meer shops zijn … Zo bereiden we ons voor om fysieke winkels te openen in Nederland. Maar we willen ook meer business doen met opticiens in het buitenland. Ik zou het wel spijtig vinden als we te corporate worden. We moeten agile genoeg blijven, om elke kans te grijpen, in de mate van het mogelijke.”

“Zeker, we moeten zeer hands-on blijven”, besluit Eline. “Nooit te beroerd zijn om alle zaken in het bedrijf vast te pakken die op dat moment moeten gebeuren. Maar tegelijk je eigen sterktes genoeg uitspelen, want daarmee bied je de meeste meerwaarde. Als ik één raad moet geven aan wie een ondernemersdroom koestert: denk eerst goed na wat je doel is én hoe je dat gaat realiseren. Want een doel zonder een plan blijft een droom. En eenmaal je plan op punt staat: springen! Zo kwam onze droom uit.”

