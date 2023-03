Audi Q8 e-tron geeft elektrische topklasse nieuw gezicht

Als premiummerk loopt Audi altijd voorop. Eind 2018 luidde de Audi e-tron het tijdperk van de elektrische mobiliteit in. Met succes, want meer dan 5.500 Belgen haalden de luxueuze elektrische SUV in huis. Voortaan gaat de Audi e-tron door het leven als Audi Q8 e-tron, met niet alleen een nieuwe naam maar ook een groter rijbereik, nieuwe technologie en een moderner design.

Misschien zag je hem al in Belgische première op het Autosalon van Brussel en nu schittert hij ook bij de verdelers: de nieuwe Audi Q8 e-tron en zijn coupévariant Audi Q8 Sportback e-tron. Het enthousiasme voor het nieuwe elektrische topmodel van Audi is groot. Sinds de start van de orders in december vertegenwoordigen de Audi Q8 e-tron en Audi Q8 Sportback e-tron 45 procent van de verkoop van de elektrische Audi’s in België. Niet zo verwonderlijk, want de Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron zetten een grote stap voorwaarts.

Meer rijbereik

“We zijn erin geslaagd om zowel de batterijcapaciteit als het oplaadvermogen te verhogen. Daarnaast hebben we de motoren, de progressieve stuurinrichting en het onderstel verbeterd en dus ook de dynamische rijeigenschappen, die zo typisch zijn voor Audi”, zegt Markus Duesmann, voorzitter van de raad van bestuur van Audi AG. De designers tekenden onder meer een nieuw front – let ook op het tweedimensionale merklogo met vier ringen – en verbeterden de stroomlijn. Het resultaat is een elektrisch rijbereik tot 582 km voor de Q8 e-tron en zelfs 600 km voor de Sportback (volgens de WLTP-norm). Knappe cijfers voor een SUV van dit formaat. En dat is niet de enige verrassing.

Vooruitstrevende technologie

“Als automerk moet je altijd meerdere jaren vooruitkijken. De verwachtingen van de klanten en de samenleving evolueren nu eenmaal bliksemsnel. Audi heeft dat goed begrepen. De slogan Vorsprung durch Technik vat in drie woorden de mentaliteit als progressieve pionier samen. Sinds zijn creatie ontwikkelt Audi innovaties en technologieën die de auto naar een hoger niveau brengen”, zegt Stef Sleurs, marketing manager bij Audi België.

De Audi Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron kunnen als eerste seriemodel uitgerust worden met holoride, technologie die virtuele content aanpast aan de rijbewegingen van de auto. De passagiers op de achterbank kunnen een virtualrealitybril opzetten en zich onderdompelen in games, films en interactieve content. Als de auto rechts afdraait, vliegt het ruimteschip in de denkbeeldige wereld ook naar rechts. Accelereert de auto, dan versnelt het ruimteschip. Zo wordt een autorit nooit meer hetzelfde. Of wat dacht je van camera’s die de taak van de buitenspiegels overnemen? Of digitale matrixledkoplampen die boodschappen op de weg projecteren en de lichtbundel tot in het kleinste straaltje afstemmen op de omstandigheden?

Made in Belgium

Het zijn maar enkele voorbeelden van toptechnologie die van de Audi Q8 e-tron en Audi Q8 Sportback e-tron de meest geavanceerde SUV’s maken. Samen met de compactere SUV’s Audi Q4 e-tron en Audi Q4 Sportback e-tron en de sportieve gran turismo Audi e-tron GT vormen ze een heel aantrekkelijk elektrisch premiumgamma. Daar mogen we trouwens als Belgen extra trots op zijn, want de Audi Q8 e-tron en Audi Q8 Sportback e-tron rollen exclusief van de band bij Audi Brussels. Dat gebeurt bovendien volledig koolstofneutraal. Ook op dat vlak is Audi een pionier.



