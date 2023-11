Actief of passief beleggen, that’s the question!

Wat moet je doen om je spaargeld optimaal te laten renderen? Ook voor beleggingen geldt vaak dat de enige constante verandering is. En dat kan best wel verwarrend zijn. Een ding is zeker: (online) beleggen doe je best goed geïnformeerd. Een uitstekende eerste stap is deelnemen aan het gratis webinar ‘Actief versus passief beleggen’ van 21 november onder leiding van beleggingsexpert Pascal Paepen.

In het webinar ‘Actief versus passief beleggen’ polst Pascal Paepen naar de inzichten en de praktische tips van twee experten uit de fondsen- en trackerwereld en de productverantwoordelijke van Keytrade Bank.

Dat dit geen overbodige luxe is, bevestigt ook Geert Van Herck, Chief Strategist bij Keyprivate, het online vermogensbeheer van Keytrade Bank. “Ik merk een groeiende behoefte aan kennis over beleggen, ook bij jongeren die op langere termijn een vermogen willen opbouwen omdat ze vrezen dat hun pensioen later niet zal volstaan om een bepaalde levensstijl te onderhouden.”

Kosten knabbelen aan de winst

Natuurlijk zijn er de huisfondsen van de verschillende banken, maar de instap- en uitstapkosten schaven een flinke portie van het eventuele rendement weg. Geert Van Herck: “Die actief beheerde huisfondsen zijn niet alleen duur, ze slagen er zelden of nooit in om ‘de markt te verslaan’. Dat traditionele fondsen op de lange termijn geen hoger rendement bieden dan de referentie-index, versterkt de keuze voor passief beleggen waarbij je net de markt probeert te volgen. Wie belegt in beursgenoteerde passief beheerde indexfondsen (de zogenaamde trackers of ETF’s) spreidt bovendien de risico’s en houdt de kosten minimaal. Wat die kosten betreft: de fiscaliteit (lees: de beurstaks) kan een belangrijke parameter zijn bij de keuze van de tracker.”

Slimme combinatie

En toch is het geen zwart-witverhaal. Geert Van Herck pleit voor een samenstelling van een beleggingsportefeuille volgens het principe ‘core’ en ‘satelliet’: “De core, de kern, zijn de trackers – geografisch netjes gespreid over VS, Europa, Japan en de groeilanden. “Het satellietgedeelte kun je samenstellen met actief beheerde fondsen. Daarbij denk ik onder meer aan gespecialiseerde fondsen of themafondsen die je ook terugvindt in ons fondsenaanbod. De grote thema’s waar zij zich op toespitsen, zijn water, alternatieve energie, vergrijzing, technologie, cybersecurity…”

Voor de satellieten in een goede mix van de portefeuille, kun je ook terecht bij gemengde fondsen. Geert Van Herck: “Ook dergelijke fondsen maken deel uit van ons fondsenaanbod en kennen een groot succes. Doordat ze zowel aandelen als obligaties bevatten, zijn ze niet 100 procent blootgesteld aan aandelenrisico’s, wat ze minder volatiel maakt. Voor de doorsnee belegger geeft dat vaak gemoedsrust.”

Wat met obligaties?

De gestegen rente zorgt momenteel ook voor een hernieuwde interesse in obligaties. “Ook daar kan het de moeite lonen om op zoek te gaan naar actief beheerde obligatiefondsen. Wereldwijd passief beleggen in aandelen is niet zo moeilijk dankzij ETF’s die een wereldindex volgen, maar voor obligaties is dat heel wat complexer. Moet je staatsobligaties kopen of bedrijfsobligaties? Kies je voor een korte of een lange looptijd? Wat met obligaties uit emerging markets? Moeilijke keuzes voor een gemiddelde belegger en dus een kolfje naar de hand van professionele fondsenbeheerders.”

Moeilijk, niet onmogelijk

Een moeilijke keuze, maar niet onmogelijk. Voor een klare kijk op de voor- en nadelen van actief en passief beleggen en hoe jij jouw beleggingsplan het beste vormgeeft, kun je terecht op het gratis webinar van 21 november van 12u30 tot 13u15.

Moderator: Pascal Paepen: Professor Bank & Beurs aan de KU Leuven en lector aan de Thomas More Hogeschool

Dirk Van Biesen: Product Owner trading, investing & savings bij Keytrade Bank

Sven Verstraete: Director, Institutional & Wholesale Business Development Belgium & Luxemburg at Robeco

Charles Symons: Head of iShares & Wealth Belgium & Luxemburg bij BlackRock

