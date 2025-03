50% van Belgische bedrijven biedt flexibele verloning aan. “Een onmisbare troef in de war for talent”

Meer en meer werknemers krijgen naast hun loon ook andere voordelen in ruil voor een deel van hun salaris. Bedrijven bieden dit aan om talenten te vinden én te houden. Maar hoe organiseer je zo’n verloning, zodat het voor iedereen transparant en beheersbaar blijft?

“Uit onze bevragingen blijkt dat ongeveer 50% van de bedrijven tegenwoordig op de een of andere manier flexibel verloont, zoals dat dan heet”, legt Ellen Roelants uit, expert bij Acerta Consult. “Bijvoorbeeld via een cafetariaplan, waarbij medewerkers een deel van hun loonpakket vrij samenstellen. Niet alleen met loon, maar ook met andere voordelen die de werkgever hen biedt zoals extra verlofdagen, fietsen, de laatste smartphones, meer pensioensparen … Werknemers kiezen dan wat ze op dat moment het liefste willen. Zoals in een zelfbedieningsrestaurant, vandaar de naam.”

Wat is het voordeel voor werkgevers?

Ellen Roelants: “Een loonpakket dat medewerkers zelf kunnen samenstellen blijkt een uitstekend middel om je te onderscheiden van concurrenten en talenten aan te trekken. Of om het loonpakket van nieuw aangetrokken medewerkers te aligneren met wat ze bij het vorige bedrijf kregen. Werkgevers motiveren er hun mensen ook mee, omdat ze hen keuzevrijheid én meer koopkracht bieden. Dat alles zonder dat de loonkost toeneemt, want de voordelen vervangen brutoloon, ze komen er niet bovenop.

Omgekeerd verwachten mensen vandaag ook eenvoudigweg dat hun werkgever hen meer biedt dan louter een loon, én (vaak toch) dat ze daarbij mogen kiezen. Dat ze aan het stuur van hun eigen loonpakket mogen zitten. Almaar meer werkgevers willen daar ook in meegaan. In steeds meer sectoren is het bijvoorbeeld toegestaan om de eindejaarspremie deels of zelfs volledig om te zetten in andere voordelen.”

Hoe hou je dit transparant en goed georganiseerd?

Ellen Roelants: “Werkgevers moeten om te beginnen goed nadenken welke voordelen ze willen aanbieden. Het heeft geen zin om extra vakantiedagen als optie te geven, als de werknemers al veel verlof hebben. Wat hebben de medewerkers dan wel nodig? Waar wil de werkgever op inzetten, zoals duurzaamheid? En hoeveel brutoloon mogen de werknemers dan maximaal in voordelen omzetten? De nieuwe federale regering wil een brutoloonruil tot 20% toelaten. Wij raden persoonlijk 10% aan als maximaal percentage.

Eenmaal de werkgever heeft vastgelegd hoeveel budget (bv. hoeveel brutoloon of hoeveel van de eindejaarspremie ) medewerkers mogen omzetten en in welke voordelen dan, legt hij dat alles vast in een policy. Als de werknemer dan zijn voordelen heeft gekozen, legt de werkgever die keuze vast in een bijlage van het arbeidscontract. Dat klinkt ingewikkeld, maar geloof me: het valt goed mee. Het moeilijkste is de keuzes van alle werknemers bijhouden. En het voor elke medewerker transparant houden dat zij én hun collega’s hetzelfde loon als voorheen blijven verdienen, het ziet er alleen anders uit. Letterlijk, dan.”

Ellen Roelants, expert bij Acerta Consult.

Hoe kan Acerta Consult werkgevers helpen?

Ellen Roelants: “Om een cafetariaplan te helpen opzetten, haalbaar en transparant, ontwikkelden we een nieuwe softwaretool: FlexPay. Werkgevers stellen daarin makkelijk alle cruciale zaken voor een cafetariaplan in, zoals hoeveel budget elke medewerker in totaal heeft, welke voordelen hij of zij krijgt en wanneer die beschikbaar zijn. Nadien behoudt de werkgever altijd het overzicht: welke voordelen heeft elke medewerker gekozen, hoeveel budget kan die nog spenderen, en hoeveel loon krijgt hij dan nog uitbetaald …? De tool maakt ook automatisch het arbeidscontract op, met de verplichte bijlage over de gemaakte keuzes. En uiteraard valt FlexPay te combineren met onze oplossing voor loonverwerking Acerta Connect, zodat die meteen over alle data beschikt. Of eigen payrollsoftware via een export.”

En werknemers?

Ellen Roelants: “Medewerkers kunnen dan weer eenvoudig hun eigen loonpakket samenstellen met de aangeboden voordelen. Ook zij zien meteen hoeveel budget ze kunnen spenderen, uit welke voordelen ze keuze hebben, hoeveel budget die vergen, hoeveel er nog overblijft als ze ervoor kiezen, welke voordelen ze al gekozen hebben … Verder vinden ze antwoorden op veelgestelde vragen, de policy en hun arbeidscontract. Zo kom je tot verloning op maat, waarbij elke medewerker zelf maximaal de keuzes maakt.”

Begeleiding van a tot z

Ellen Roelants: “FlexPay versterkt ook nog het motiverende effect van een cafetariaplan. Ten eerste omdat het je toelaat autonoom te kiezen. Maar ook omdat je als medewerker nog meer het gevoel hebt deel uit te maken van het bedrijf. Je voelt dat je werkgever voor jou ‘zorgt’, omdat hij jou laat kiezen wat bij jou past. Dat zijn twee zeer belangrijke factoren die maken dat iemand zich gemotiveerd voelt, blijkt uit onderzoek: autonoom kiezen en het gevoel hebben ergens bij te horen. Maar je moet je ook competent voelen, om gemotiveerd te zijn. Terwijl je loon samenstellen niet eenvoudig is. Wat is het gevolg voor mij, als ik brutoloon omzet in voordelen? FlexPay geeft je de juiste heldere info om slimme keuzes te maken, zodat je je daartoe capabel voelt.”

Met andere woorden: FlexPay maakt het opzetten, beheren, samenstellen én weer aanpassen van een cafetariaplan eenvoudig, transparant en behapbaar. Van de voordeelkeuze tot de rapportering en loonverwerking, in één centrale omgeving. Ongeacht het aantal medewerkers. Of het aantal keren per jaar dat medewerkers hun keuzes willen aanpassen. Dat hoeft niet langer bij één keer te blijven. Zelf gekozen verloning en meer koopkracht, zonder extra loonkost of gedoe, om talenten aan te trekken en te houden? Het kan nu, met FlexPay van Acerta Consult.